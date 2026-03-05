وتُعد هذه التقنية أساسية في استراتيجيات الاستثمار والتمويل المؤسسي، إذ تتيح تقييمات مفصلة للمخاطر وصناعة قرارات قائمة على البيانات. ومواجهة حالة عدم اليقين التي ينطوي عليها المستقبل أمر لا بد أن تتعامل معه جميع الشركات. ومن خلال تحليل السيناريوهات، يمكن للشركات اتخاذ قرارات في التخطيط الاستراتيجي لاستكشاف طيف من الأحداث المستقبلية المحتملة، مثل عدم اليقين الاقتصادي، والاضطرابات الجوية، وتوسيع خطوط المنتجات.

وبدلًا من الاعتماد على توقع واحد، يتيح تحليل السيناريوهات نطاقًا من النتائج المحتملة، يمتد من أفضل السيناريوهات إلى أسوأها، بحسب التحليل. كما تُعد هذه العملية أيضًا إحدى تقنيات إدارة المخاطر، لأنها تساعد الشركات على وضع خطط عمل وترتيبات احتياطية للتعامل مع مختلف الاحتمالات المستقبلية.