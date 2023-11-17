يُعد برنامج SAP S/4HANA البديل الأحدث لمنصة SAP الأساسية القديمة لتخطيط موارد المؤسسات، وهي منصة SAP ECC، كما يُعد أحد الابتكارات الرئيسية الأولى في العروض الأساسية للشركة منذ طرح نظام R/3 في عام 1992.1 وقد وفرت الإصدارات السابقة من حلول SAP، مثل R/3 وECC، معارف في الوقت الفعلي بشأن الوظائف الأساسية للشركات. استخدمت هذه المنصات مجموعة متنوعة من حزم البرامج المعيارية وشبكة واسعة من الشركاء.

يُعدّ SAP S/4HANA اختصار SAP Business Suite 4 SAP HANA. وهو الإصدار الأول من المنصة المصممة للعمل على منصة قاعدة بيانات SAP HANA في الذاكرة . تستخدم المنصة إمكانات المعالجة لمعالجة البيانات وإجراء التحليلات في الوقت الفعلي.

كما يُعد برنامج SAP S/4HANA أول منتج من منتجات SAP يستخدم واجهة المستخدم الجديدة SAP Fiori2. تتميز هذه الواجهة بمجموعة من التطبيقات المنظمة سهلة الاستخدام بدلاً من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) المستخدمة في الإصدارات السابقة.

في عام 2010، أطلقت شركة SAP قاعدة SAP HANA، وهي قاعدة بيانات متعددة النماذج تتمكن من الرد على الاستفسارات في لحظة. ويُعد هذا الخادم أسرع 3600 مرة من قواعد البيانات التقليدية. 3ويدعم إدارة قواعد البيانات وتطوير التطبيقات والتحليلات المتقدمة.



أعلنت الشركة عن برنامج SAP S/4HANA لأول مرة في عام 2014 كأداة مالية متطورة تحت اسم SAP Simple Finance.4 وفي وقت لاحق من ذلك العام، طوّرت SAP هذا الحل، مشيرةً إلى أن المنصة الجديدة ستكون جوهر نظام تخطيط موارد المؤسسات الذكي الجديد. وعلى مدار السنوات القادمة، ستضيف الشركة العديد من الوظائف الخاصة بالخدمات اللوجستية إلى برنامج SAP S/4HANA إلى جانب إمكانات التعلم الآلي ووظائف المحاسبة التنبئية.

في الوقت الحالي، يتميز SAP S/4HANA وS/4HANA Cloud بالمزيد من الإمكانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) بالإضافة إلى حلول مخصصة لحالات استخدام المجالات (على سبيل المثال، خدمة العملاء أو الاستدامة).