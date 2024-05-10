ما هو SAP Ariba؟

SAP Ariba هو برنامج إدارة ذكي قائم على سحابة لإدارة المصادر والمشتريات. فهو يُتيح للشركات إمكانية زيادة الكفاءة والتحكم في التكاليف من خلال تحسين عملية الشراء إلى الدفع (P2P).
SAP Ariba هي مجموعة المشتريات الأكثر تقدمًا التي تقدمها شركة SAP الألمانية. وتغطي SAP Ariba عملية الدفع من المصدر إلى النهاية، بما في ذلك المصادر الاستراتيجية وإدارة الموردين والمشتريات وتحسين رأس المال العامل وإدارة الفواتير ومتابعة الإنفاق. ويتيح حل SAP للمشترين والموردين إمكانية تنفيذ بأعمال تجارية على منصة واحدة، مما يُنظم ويوحد استراتيجية سلسلة التوريد الخاصة بهم. باستخدام البرنامج ومجموعته من حلول شراء SAP Ariba، يمكن للمؤسسة:
SAP Ariba هي مفيدة للمنظمات المتوسطة أو الكبيرة ذات أنظمة الشراء والمشتريات المعقدة. ويمكن استخدامها بوصفها منصة قائمة بذاتها، أو كجزء من برنامج SAP S/4HANA الأساسي للشركة أو بالترادف مع مجموعة مخصصة من وحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأخرى من SAP مثل SAP Fieldglass1 للخدمات والعمالة الخارجية و SAP Concur2 لإدارة النفقات والسفر. والبرنامج مصحوب بتطبيق جوال يوسع هذه القدرات إلى الأجهزة المحمولة. ويمكن للمؤسسات اختيار اعتماد SAP Ariba بوصفها جزء من جهود التحول الرقمي الأوسع.
من خلال مراقبة المعلومات في الوقت الفعلي، يمكن لـ SAP Ariba مساعدة الشركات في اتخاذ قرارات أفضل ووضع خرائط طريق واضحة المعالم لزيادة الربحية. ويمكن أيضًا استخدام البرنامج لتلبية معايير الاستدامة الخاصة بالمؤسسة، مما يسمح للشركات بتطبيق إرشادات الموردين المتعلقة بتأثيرها البيئي أو ممارسات الأعمال الأخلاقية. وتعمل شبكة SAP Ariba، وهي منصة عالمية قائمة على السحابة تربط ملايين الشركات والموردين، على تسهيل اكتشاف البائعين الأذكياء وتشجيع التعاون الأعمق في سلسلة التوريد. كما تدعم معايير الميزانية والامتثال المخصصة.
تم تطوير البرنامج المستند إلى السحابة في البداية من قبل شركة Ariba في عام 1996 بوصفه منصة بين الشركات (B2B) لإدارة عمليات الشراء التي تعتمد على الإنترنت. وفي عام 2005، كان يُشار إلى Ariba وهي واحدة من أوائل منصات الأعمال بين الشركات التي طرحت اكتتابًا عامًا أوليًا، بأنها "الطفل المدلل لطفرة الإنترنت بين الشركات"3.
استحوذت شركة SAP الألمانية متعددة الجنسيات، المتخصصة في برمجيات تخطيط موارد المؤسسات، على شركة Ariba في عام 2012 بتكلفة إجمالية بلغت 4.3 مليار دولار أمريكي.4 ومنذ عام 2015، قدمت SAP وظائف Ariba مختارة على الأجهزة المحمولة، وفي السنوات الأخيرة استثمرت الشركة بكثافة في تقنيات مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز وظائف برامجها. ووفقًا لشركة SAP، سهّلت شركة Ariba اعتبارًا من عام 2022، أكثر من 3.75 تريليون دولار أمريكي في تبادل السلع والخدمات بين 5.4 مليون منظمة كل عام.5
تدمج SAP Ariba مجموعة واسعة من حلول سلسلة التوريد والعمليات التجارية في مجموعة واحدة من الأدوات المستندة إلى السحابة، مما يساعد المنظمات في أن تصبح أكثر مرونة.
باستخدام أدوات للتأهيل وتقييم العلاقات وإدارتها عبر سلسلة التوريد، يمكن لـ SAP Ariba تنظيم مهام سير عمل متعددة في منصة موحدة. وتساعد قدراتها المتقدمة لمراقبة الامتثال في مراقبة وإنفاذ السياسات والإجراءات الداخلية المتعلقة بالإنفاق والتعاقد والمعايير التنظيمية. وكما هو الحال مع منتجات SAP الأخرى المستندة إلى السحابة، فإن اعتماد SAP Ariba على قاعدة بيانات HANA القوية ينتج أدوات قوية لإعداد التقارير والتحليلات، مما يوفر معارف حول المقاييس الرئيسية مثل أنماط الإنفاق وأداء الموردين.
ميزات SAP Ariba الرئيسية تشمل:
تركز SAP Ariba على تقليل الجهد اليدوي المطلوب لإدارة سلاسل التوريد وبدء عمليات الشراء. وباستخدام الأتمتة، يمكن للبرنامج:
على الرغم من أنه يمكن استخدام SAP Ariba بشكل مستقل، إلا أنها مصممة للتكامل بسلاسة مع منتجات SAP لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) للسماح بمشاركة البيانات عبر عمليات الشركة بالكامل. وباستخدام SAP Ariba مع مجموعة business solutions SAP S/4HANA، يمكن للشركة توصيل المعلومات من نظام الشراء إلى الدفع (P2P) الخاص بها على الفور إلى أقسام مثل المالية أو المبيعات، مما يزيد من الكفاءة الكلية ويخفف من الاضطرابات المحتملة.
توحد SAP Ariba عملية الشراء إلى الدفع بالكامل ضمن نظام أساسي واحد يقدم تجربة مستخدم واحدة. وباستخدام البرنامج، يُمكن للمنظمة إنشاء طلب لتقديم العروض، وتحديد موردي المصادر، وتوقيع العقود، وبث العطاءات، وإكمال عملية الشراء، وإرسال الفواتير أو دفعها، والتواصل مع الموردين حول الاضطرابات أو الاحتياجات الإضافية. ومن خلال أتمتة بعض هذه العمليات، يقلل البرنامج من احتمالية حدوث تناقضات مالية ويخلق مسارًا مفصلاً للبيانات لكل من عمليات التدقيق الداخلية والخارجية.
تقلل SAP Ariba من مخاطر الموردين من خلال تقديم كثير من الحلول لدورة حياة المورد وأدائه، بما في ذلك تأهيل الموردين آليًا وأدوات إدارة أداء الموردين . وباستخدام SAP Ariba، يمكن للموردين الإبلاغ عن البيانات ذاتيًا من خلال شبكة Ariba، بينما يحصل المشترون على إمكانية الوصول إلى تقارير مراقبة المخاطر والتعرض لسمعة العلامة التجارية. ومن خلال هذه الوظائف، يمكن للشركات تشجيع الموظفين على الشراء من الموردين المفضلين وتخصيص إعدادات الموردين عبر الفئات أو الأقسام أو المواقع.
شبكة SAP Ariba هي شبكة موردين عالمية تضم أكثر من خمسة ملايين مشتر وبائع. وتربط هذه الشبكة التعاونية الأفراد والشركات وأنظمة سلسلة التوريد في سوق رقمي موحد. تسهل شبكة أعمال SAP الشفافية من خلال تقديم معلومات دقيقة ومحدثة لمختلف الشركاء التجاريين. ويمكن للمشترين على هذه الشبكة اكتشاف الموردين ومقارنتهم، وإكمال أوامر الشراء، وتحميل وقراءة المستندات ذات الصلة والإبلاغ عن التقلبات في العرض والطلب في الوقت الفعلي.
تركز حلول SAP Ariba على الحفاظ على عملية من الشراء إلى الدفع (P2P) فعالة وشفافة ومتوافقة لمجموعة واسعة من حالات العمل. ومن بين الاستخدامات الشائعة للمنصة:
تتضمن حلول SAP Ariba مجموعة شاملة من العمليات والضوابط ومهام سير العمل لتجنب مشكلة الوكيل الرئيسي. وتُعرف أيضًا بمشكلة الوكالة، وهي تضارب محدد في المصلحة يمكن أن يحدث عندما يتصرف وكيل الشراء نيابةً عن الشركة ويشعر بالضغط لتأمين صفقة.
تستخدم الشركات SAP Ariba لإدارة العقود وتنظيم اتفاقيات الترخيص، وتوحيد بيانات العقود في مستودع مركزي. وبفضل وظائف سير العمل المؤتمتة، يمكن للشركات تبسيط عمليات مراجعة العقود.
تستخدم الشركات Ariba لإدارة الفواتير والمدفوعات إلكترونيا، ومطابقة الفواتير تلقائيًا مع أوامر الشراء والإيصالات لضمان الدقة والاتساق. كما يمكنها تتبع المدفوعات في الوقت الفعلي، مما يسمح بإدارة التدفق النقدي بفعالية وتوفير التكاليف.
تعمل SAP Ariba على تسهيل عملية الشراء الموجّهة، وتوجيه الشركات نحو الموردين المفضلين مع ضمان استيفاء معايير الشراء الخاصة بهم.
تعمل SAP Ariba على تسهيل الإدارة المتقدمة للإنفاق، مما يسمح للشركات بتحليل أنماط الإنفاق وتحديد فرص توفير التكاليف في كل مرحلة من مراحل عملية الشراء إلى الدفع (P2P). وتدعم المنصة عمليات إعداد الميزانية و مهام سير عمل الموافقة، لضمان توافق الإنفاق مع الأهداف المالية الأوسع.
تمثل شبكة Ariba المستندة إلى السحابة نظامًا عالميًا يضم ملايين الموردين الجدد، مما يسمح للشركات باكتشاف بائعين جدد بسرعة أو الاستفادة من عملية التوفيق الذكية بين المشترين والموردين الذكية من SAP.6
تسهّل SAP Ariba التعاون بين المشترين والبائعين. وهذا يعني أنه يمكن للمنظمات والشركاء التجاريين الأفراد مشاركة التوقعات والطلبات في الوقت الفعلي، ما يؤدي إلى تحسين الرؤية والسماح بتخطيط سلسلة التوريد مع الاستفادة من البيانات بشكل أكبر.
باستخدام حلول SAP للمشتريات، يمكن للشركات وضع معايير محددة للموردين والبائعين لضمان توافق الموردين مع التزامات الاستدامة وأهداف الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
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1 What is Fieldglass?, SAP
2 Concur
3 A Software Strategy Helps the Little Guy Buy Smarter, New York Times, 14 November 2005
4 Ariba's Next Big Challenge: Managing Hypergrowth, Forbes, 3 August 1999
5 SAP Closes Gap Between Sustainability and Profitability with Solutions for Africa, SAP News, 9 June 2022