يأتي أي مفهوم جديد أو تغيير كبير مصحوبًا بشيء من التردد أو المقاومة. والتغيير ليس خطيًا؛ فهو يتطلّب إدارة تغيير استراتيجية للتعامل مع المرحلة الانتقالية. ويجد الموظفون والمديرون التنفيذيون على حد سواء صعوبة في تبنّي طريقة جديدة في العمل أو التفكير عندما يكونون قد اعتادوا العمل بنمطٍ ثابتٍ لسنوات. ويعني تحديث سير العمل لإدخال سلسلة توريد المحتوى حدوث قدر من الاضطراب وعدم اليقين. ولكنه يعني أيضًا إنشاء رحلة محتوى متكاملة وسريعة ودقيقة، وفي النهاية قادرة على تلبية توقعات العملاء.

وتُعد إدارة التغيير جزءًا أساسيًا من اعتماد سلسلة توريد محتوى جديدة وبناء الثقة في العملية. ويمكن لهذه التقنيات الجديدة أن تكتسب قدرًا كبيرًا من القوة، وأن تثير مستوى معينًا من عدم اليقين. ومع ذلك، فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي وسلسلة توريد المحتوى يمكن أن يشكّل فرصة كبيرة لمؤسستك.

ويُدرك المشاركون في الدراسة إدراكًا تامًا المجالات التي تحتاج فيها عمليات المحتوى لديهم إلى تحسين. وقد ذكر 88% منهم أنهم بحاجة إلى طريقة أسهل للوصول إلى الأصول المعتمدة لتفعيلها عبر التطبيقات، فيما قال 79% إنهم يرغبون في تجربة المحتوى والجمهور وتنوع التجربة لتعزيز مشاركة العملاء وتحسين تجربة العملاء.

كما هو موضَّح في دراسة معد IBM Institute for Business Value، يمكن للنظام المخصّص الذي يشبه "Frankenstein"، والذي يعتمد على مجموعة متنوعة من المنصّات والأدوات، أن يتحوّل إلى نظام موحّد ونموذج تشغيل قادرين على تلبية الطلب المتزايد على مزيد من تكامل البيانات، وتوليد المحتوى، والأتمتة الذكية.

ومن جهة أخرى، تُظهر نتائج الدراسة أنه بالرغم من أن معظم المشاركين يتعاملون بالفعل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن نسبة صغيرة جدًا منهم — لا تتجاوز 2% — تعمل على تحسين استخدام هذه التقنية. وتبحث المؤسسات عن مناهج جديدة لإدارة سلسلة توريد المحتوى، وقد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي المدمج في منصات مثل Adobe Firefly من بين العوامل الأكثر تأثيرًا.