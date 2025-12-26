كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة التغيير؟

لطالما ارتكز دور إدارة التغيير التنظيمي تقليديًا على توجيه التحولات الكبرى، مثل تطبيق الأنظمة الجديدة، أو إعادة تصميم العمليات، أو إعادة الهيكلة التنظيمية. فهي تساعد الأفراد على فهم سبب حدوث التغيير، وما يعنيه بالنسبة لعملهم، وكيف يمكنهم النجاح في بيئة جديدة. يعزِّز الذكاء الاصطناعي هذا المجال من خلال إضافة رؤى مستندة إلى البيانات، وزيادة السرعة والقدرة على التكيف.

في إدارة التغيير، يؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا حيويًا في مساعدة المؤسسات على تقليل المخاطر من خلال تحسين الرؤية عبر دورة حياة التغيير. ومن المتوقع أن ترتفع التكلفة السنوية لإدارة المخاطر المؤسسية بنسبة 15% في العام المقبل.¹ من خلال تحليل بيانات مثل أنماط استخدام الأنظمة، وتعليقات الموظفين، والانطباعات، تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي القادة والأطراف المعنية على تحديد علامات التحذير المبكرة لمقاومة التغيير أو التحديات في اعتماده. تُتيح هذه الرؤية للمؤسسات تعديل استراتيجيات التغيير قبل تصاعد المشكلات، ما يؤدي إلى تقليل احتمال حدوث اضطراب ويدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة مستندة إلى البيانات طوال عملية التغيير.

يدعم الذكاء الاصطناعي أيضًا التغيير من خلال تخصيص الاتصالات، وبرامج التدريب، وتتبُّع الأداء. يُشير قادة إدارة المواهب إلى أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة يدعمان زيادة تفاعل الموظفين بنسبة 73%.2 توفِّر الأدوات المؤتمتة إرشادات ملائمة للموظفين بناءً على أدوارهم واحتياجاتهم، مع منح القادة رؤية أوضح حول إنتاجية الموظفين وجودة العمل. تساعد هذه القدرات على معرفة مدى تبنّي طرق العمل الجديدة، وتحديد المجالات التي تتطلب دعمًا إضافيًا.