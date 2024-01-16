تثير بداية عام 2024 العديد من التساؤلات حول ما يمكن أن نتوقعه في العام المقبل، خاصة في مجال الخدمات المالية، حيث ارتفع التقدم التكنولوجي بشكل كبير وأضاف تعقيدات جديدة إلى المشهد المضطرب بالفعل. في حين تستمر أسعار الفائدة المرتفعة ومخاوف التضخم في العام الجديد، فإن اتجاهات الخدمات المالية تشير إلى الاستعداد لتغييرات كبرى في الوقت الوقت الفعلي من خلال البقاء على اطلاع دائم على جميع المسائل المتعلقة بالخدمات المالية، بما في ذلك القطاع المصرفي وأسواق رأس المال.

في العام المقبل، من المتوقع أن تحتل التقنيات الناشئة، مثل الأتمتة والكفاءة، موقع الصدارة. في حين يبدو أننا قد تجاوزنا جائحة Covid-19 (كوفيد-19) في الغالب، إلا أن مشهد العمل في مجال الخدمات المالية لا يزال في بيئة مختلطة. لذلك، واصلت المؤسسات الاستثمار في العمل عن بُعد والعمل الشخصي، وهذا مستمر في عام 2024.

من المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الاتجاه الأكثر تأثيرًا في قطاع الخدمات المالية بأكمله خلال عام 2024. فسيكون قطاع الخدمات المالية بدءًا من إعادة تشكيل تجربة العملاء ووصولاً إلى تقديم أدوات إدارة الثروات على رأس إدارة التأثير الدائم الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي في المنظمات والأشخاص. سنتناول في هذه المدونة بالتفصيل الاتجاهات التي من المحتمل أن تنتج عن هذه التطورات التكنولوجية الرئيسية إلى جانب اتجاهات أخرى بما في ذلك الاستدامة والأمن الإلكتروني وعودة العملات الرقمية.

استمع: يعرض فن الذكاء الاصطناعي منظور القطاع المالي من خلال Citigroup (الرابط موجود خارج ibm.com)