تثير بداية عام 2024 العديد من التساؤلات حول ما يمكن أن نتوقعه في العام المقبل، خاصة في مجال الخدمات المالية، حيث ارتفع التقدم التكنولوجي بشكل كبير وأضاف تعقيدات جديدة إلى المشهد المضطرب بالفعل. في حين تستمر أسعار الفائدة المرتفعة ومخاوف التضخم في العام الجديد، فإن اتجاهات الخدمات المالية تشير إلى الاستعداد لتغييرات كبرى في الوقت الوقت الفعلي من خلال البقاء على اطلاع دائم على جميع المسائل المتعلقة بالخدمات المالية، بما في ذلك القطاع المصرفي وأسواق رأس المال.
في العام المقبل، من المتوقع أن تحتل التقنيات الناشئة، مثل الأتمتة والكفاءة، موقع الصدارة. في حين يبدو أننا قد تجاوزنا جائحة Covid-19 (كوفيد-19) في الغالب، إلا أن مشهد العمل في مجال الخدمات المالية لا يزال في بيئة مختلطة. لذلك، واصلت المؤسسات الاستثمار في العمل عن بُعد والعمل الشخصي، وهذا مستمر في عام 2024.
من المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الاتجاه الأكثر تأثيرًا في قطاع الخدمات المالية بأكمله خلال عام 2024. فسيكون قطاع الخدمات المالية بدءًا من إعادة تشكيل تجربة العملاء ووصولاً إلى تقديم أدوات إدارة الثروات على رأس إدارة التأثير الدائم الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي في المنظمات والأشخاص. سنتناول في هذه المدونة بالتفصيل الاتجاهات التي من المحتمل أن تنتج عن هذه التطورات التكنولوجية الرئيسية إلى جانب اتجاهات أخرى بما في ذلك الاستدامة والأمن الإلكتروني وعودة العملات الرقمية.
استمع: يعرض فن الذكاء الاصطناعي منظور القطاع المالي من خلال Citigroup (الرابط موجود خارج ibm.com)
كان الذكاء الاصطناعي التوليدي أحد أكبر التطورات التكنولوجية التي تحققت في عام 2023، إن لم يكن أكبرها على الإطلاق. ازدهرت التطورات التي تحققت في التكنولوجيا منذ الجائحة وغيرت القطاع المالي في نهاية المطاف. ومن المرجح أن نشهد المزيد من هذا الأمر هذا العام. وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن يزداد تأثير التقنية المالية وتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على روبوتات المحادثة هذا العام من خلال التقنية المصرفية، مثل التطبيقات وغيرها من خدمات الأموال عبر الإنترنت التي يمكن أن توفر مصادر دخل جديدة.
ما فعله الذكاء الاصطناعي التوليدي هو فتح عالم جديد من الابتكارات التي يمكن أن تساعد في تخصيص التخطيط المالي وإدارة الاستثمار. وأحد الأمثلة على ذلك هو التأمين. نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على العثور على الاتجاهات في البيانات، فإنه يساعد شركات التأمين في إنشاء منتجات مخصصة يمكن أن تؤدي إلى تقييمات أكثر دقة للمخاطر وتخفيف تكاليف التأمين للأفراد. يمثل هذا أحد اتجاهات الخدمات المالية الرئيسية لهذا العام ومن المرجح جدًا أن يكون القوة الدافعة للتغيير في جميع أنحاء الصناعة.
استمع إلى: تحوّل الخدمات المصرفية - كيف سيحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي ثورة في الخدمات المالية (الرابط موجود خارج ibm.com)
يمكن أن تكون التقنية الجديدة مثيرة، ولكنها تجلب تحديات جديدة أيضًا خاصة عندما يتعلق الأمر باللوائح التنظيمية والامتثال. من المحتمل أن تصبح أدوات مثل الحوسبة السحابية أكثر شيوعًا مع اقتراب نهاية العام ومع إدراك المزيد من المؤسسات لمزايا الوصول إلى البنية التحتية والتطبيقات والخوادم وغيرها عند الطلب عبر الإنترنت. تُثير التكنولوجيا الجديدة وتطوّر الذكاء الاصطناعي تساؤلات حول البيانات الشخصية والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير المتطلبات التنظيمية في قطاع الخدمات المالية.
من المرجح أن تنتقل المزيد من المؤسسات إلى نماذج السحابة الهجينة من أجل أحمال التشغيل الخاصة بها ولإدارة مهام الامتثال وتنفيذها بمزيد من الدقة. من المهم إدراك أن السحابة الهجينة بشكل افتراضي تختلف عن السحابة الهجينة حسب التصميم. لا يعني تنفيذ المهام على بنية تحتية لسحابة هجينة أن المؤسسة تحصل على أكبر قدر من الكفاءة أو الوظائف أو قابلية التوسع. ولذلك، تحتاج المؤسسات المالية إلى مراقبة التحولات الرقمية وعمليات التكامل اللازمة لدعم النمو والقدرة التنافسية في بيئة سحابية هجينة منسقة.
يجلب الذكاء الاصطناعي المزيد من التحديات خاصة عندما يتعلق الأمر بالمخاطر الإلكترونية. كانت هناك تهديدات إلكترونية وستستمر على الأرجح في الظهور، وقد ازدادت تعقيدًا مع استمرار التقدم التكنولوجي. وستكون جهود التخفيف من حدة المخاطر وامتلاك أدوات إدارة المخاطر المناسبة ذات أهمية حيوية نظرًا لتزايد التهديدات. ومن المرجح أن يتم الاستثمار في الأدوات والبنية التحتية لمكافحة مثل هذه التهديدات في عام 2024. ومن الضروري أيضًا مراقبة الحاجة إلى زيادة الكشف عن عمليات الغش في العام المقبل حيث سيزداد عدد المؤسسات المالية التي تُجرّب الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ومن الاتجاهات الرائجة الرئيسية المحتملة هذا العام زيادة تركيز المؤسسات المالية على جهود الاستدامة واعتبارات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. سيتم حث المؤسسات في قطاع الخدمات المالية على دعم الاستثمار في المبادرات الخضراء أكثر من أي وقت مضى. تعد الموارد المتجددة وإعادة التدوير وتقليل البصمة الكربونية من بين المبادرات التي يتوقع من المنظمات أن تضعها على قائمة أولوياتها.
ينجذب مقدمو الخدمات بشكل أكبر نحو الشراكات مع المنتجات المالية المستدامة بشكل منفصل حيث يفكر العملاء بشكل أكبر في مكان استخدام أموالهم.
من الفوائد الحقيقية للتقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي تجربة العملاء ، أو ما يعرف اختصارًا بـ CX. والآن، غالبًا ما يشار إلى تجربة العملاء أيضًا باسم إدارة تجربة العملاء (CXM) مع ظهور استراتيجيات وتقنيات لتحسين نتائج الأعمال. ومن الأمثلة على ذلك watsonx Assistant، الذي يستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للمساعدة على التحول الرقمي وبناء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للتقنية الجديدة تحليل كل تفاصيل تفاعلات العميل تقريباً، وهو ما يمكن أن يعزز ولاء العملاء ويزيد من رضاهم بمرور الوقت. أصبح مقدمو الخدمات المالية الآن قادرين على زيادة الوظائف ورفع مستوى توقعات العملاء بفضل هذه التقنيات الجديدة.
تتمثل فرضية الخدمات المصرفية المفتوحة في أنها توفر وصولاً آمنًا إلى البيانات المالية للعملاء من البنوك التقليدية والمؤسسات المالية الأخرى باستخدام واجهات برمجة التطبيقات والمعروفة أيضًا بالاختصار APIs.
من المتوقع أن يزداد استخدام الخدمات المصرفية المفتوحة حيث يسعى العملاء إلى التحكم في من يمكنه الوصول إلى بياناتهم. ومن المحتمل أن تصبح واجهات برمجة التطبيقات هي الطريقة المفضلة لمساعدة البنوك على توصيل التقنيات بأنظمتها الداخلية وتبسيط العمليات.
أدى الذكاء الاصطناعي التوليدي والضجيج حوله إلى إخراج العملات المشفرة من دائرة الضوء، ولكن من المتوقع أن تعود العملات المشفرة في عام 2024. شهد قطاع الخدمات المالية تحولاً كبيرًا إلى أساليب الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وإدارة الأصول مثل بطاقات الائتمان وكل ذلك في بيئة إلكترونية.
ومن المرجح أيضًا أن تعود سلسلة الكتل بشكل منفصل إلى الصورة. سيصبح نظام السجل المشترك أكثر أهمية لإدارة المعلومات والمعاملات السرية.
المؤسسات المالية التي كانت تتنافس وفقًا لأوجه كفاءة مكاتب الدعم تتنافس الآن على أساس تجارب عملاء المكتب التنفيذي. تساعد IBM Financial Services Consulting العملاء على الاستجابة بدلًا من التفاعل مع هذا التغيير في نموذج أعمال صناعة الخدمات المالية التقليدية.
ساعدت خبرتنا في تحديث الأنظمة الأساسية الرقمية للخدمات المصرفية عملاءنا على تحقيق تحسينات في نسبة التكلفة إلى الدخل (C/I) تزيد عن 14% ومدخرات إجمالي تكلفة العمليات (TCO) بمتوسط يتراوح بين 20 و30%. تؤدي الخبرة الصناعية والتقنية الكبيرة التي تتمتع بها IBM Consulting إلى تحقيق نتائج مهمة مرتبطة بالأداء المالي السليم الذي يركِّز على ثلاثة متطلبات أساسية للعميل: النمو والكفاءة والامتثال.
بسبب أهمية تحديث شركات الخدمات المالية، توفر شركتنا IBM Payments Center العالمية حلول دفع متكاملة لتمكين عناصر السرعة والأمن وقابلية التوسع اللازمة في نظام دفع بنائي دائم النمو يركِّز على الشريك.