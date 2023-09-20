نماذج الأساس على الحافة

هناك عدة خطوات لبناء ونشر نموذج أساس (FM). وتشمل هذه الخطوات استيعاب البيانات، واختيار البيانات، والمعالجة المسبقة للبيانات، والتدريب المسبق لنموذج الأساس (FM)، وضبط النموذج لمهمة لاحقة أو أكثر، وتشغيل عمليات الاستدلال، وإدارة البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي وإدارة دورة حياتها — وهي مجتمعة تُعرَف باسم FMOps.

وللمساعدة في كل ما سبق، توفّر IBM للمؤسسات الأدوات والقدرات اللازمة للاستفادة من قوة هذه نماذج الأساس (FMs) عبر محفظة منتجات الذكاء الاصطناعي IBM watsonx، المصمَّمة لمضاعفة تأثير الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة بأكملها. يتكوّن IBM watsonx من المكوّنات التالية:

يقدّم IBM watsonx.ai قدرات جديدة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، مدعومة بنماذج الأساس (FMs) والتعلّم الآلي التقليدي (ML)، ضمن استوديو قوي يغطي دورة حياة الذكاء الاصطناعي كاملة. IBM watsonx.data هو مخزن بيانات مخصص للغرض، مبني على بنية مستودع بحيرة البيانات المفتوحة، لتوسيع أحمال التشغيل الخاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي عبر جميع بياناتك، أينما وُجدت. IBM watsonx.governance هو مجموعة أدوات مؤتمتة من البداية إلى النهاية لحوكمة دورة حياة الذكاء الاصطناعي، ومصمَّم لتمكين مهام سير عمل في الذكاء الاصطناعي تتسم بالمسؤولية والشفافية وقابلية التفسير.

اتجاه رئيسي آخر هو الأهمية المتزايدة للحوسبة على حافة المؤسسة، مثل المواقع الصناعية، وأرضيات التصنيع، ومتاجر التجزئة، ومواقع حافة مزوّدي الاتصالات، وغيرها. وبشكل أكثر تحديدًا، يتيح الذكاء الاصطناعي على حافة المؤسسة معالجة البيانات في موضع تنفيذ الأعمال لإجراء تحليلات في زمن شبه حقيقي. تُعتبَر حافة المؤسسة الموقع الذي تُولَّد فيه كميات هائلة من بيانات المؤسسات، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدّم رؤى أعمال قيّمة وفي الوقت المناسب وقابلة للتنفيذ.

ويُتيح تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على الحافة تقديم تنبؤات في زمن شبه حقيقي، مع الالتزام بمتطلبات سيادة البيانات والخصوصية. ويقلّل ذلك بشكل كبير من زمن الانتقال المرتبط عادةً بجمع بيانات الفحص ونقلها وتحويلها ومعالجتها. ويسمح العمل على الحافة بحماية بيانات المؤسسة الحسّاسة وتقليل تكاليف نقل البيانات، مع تحقيق أزمنة استجابة أسرع.

ومع ذلك، فإن توسيع نطاق نشر حلول الذكاء الاصطناعي على الحافة ليس مهمة سهلة في ظل التحديات المتعلقة بالبيانات (تنوّعها، وحجمها، والمتطلبات التنظيمية) والقيود المفروضة على الموارد (القدرة الحاسوبية، والاتصال الشبكي، والتخزين، وحتى مهارات تكنولوجيا المعلومات). ويمكن تصنيف هذه التحديات بشكل عام في فئتين: