ما يحتاج CIO إلى معرفته حول استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحول الأعمال

بصفتك رئيسًا تنفيذيًا للمعلومات (CIO)، فأنت لست غريبًا عن الحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي وإمكاناته في تحويل أعمالك. إن التطور السريع نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الفاعل يعني أن الوقت قد حان للنظر عن كثب في الفرصة الاستثنائية لتحقيق قيمة فعلية للأعمال من خلال هذه التكنولوجيا.

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث تحول شامل في مختلف جوانب الأعمال—من تجربة العملاء إلى إدارة العمليات. في IBM، نحن نؤمن بأن مستقبل العمل لا يقوم على فكرة "الإنسان مقابل الآلة"، بل على الشراكة بينهما لتحقيق نتائج أفضل. كما عبّر أحد القادة: "الذكاء الاصطناعي يشبه Tony Stark عندما يرتدي بدلة Iron Man".

قد يصفني فريقي بأنني متفائل حذر، لكنني أؤمن بشدة بدور وكلاء الذكاء الاصطناعي ومساعدي الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التحول الرقمي. أنا مقتنع بأن الذكاء الاصطناعي هو مفتاح تعزيز إنتاجية المؤسسات. وأؤمن أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب تبني نهج منفتح. هذه الأدوات ضرورية لأتمتة المهام المتكررة، وتقديم رؤى في الوقت الفعلي، وتعزيز كفاءة الفرق، وتحسين تجربة العملاء.

لكن هناك فجوة واضحة بين هذا الطموح والواقع التقني المطلوب لتحقيقه. وبصفتي مسؤولًا تنفيذيًا لتكنولوجيا المعلومات (CIO)، أتنقل يوميًا في هذه الفجوة. تكمن المشكلة في أن بعض مسؤولي تكنولوجيا المعلومات (CIOs)، في اندفاعهم لاستخدام "اللعبة الجديدة اللامعة"—أي الذكاء الاصطناعي—يضيفون روبوتات محادثة أو مساعدين ذكيين إلى الأنظمة الحالية، دون استراتيجية واضحة أو تكامل عميق على مستوى المنصة.

لتحقيق أقصى قيمة من الذكاء الاصطناعي على مستوى إنتاجية المؤسسات، لا بد أن تتوقف الشركة لحظة لمراجعة أسلوب عملها والعقليات التي تقود عملياتها.