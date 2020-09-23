مع استمرار مجموعة في زيادة استثماراتها السحابية لدفع عجلة الأعمال إلى الأمام، أصبح تبني السحابة جزءًا لا يتجزأ من تحسين تكنولوجيا المعلومات. الترحيل إلى السحابة تتيح للشركات إمكانية أن تكون أكثر مرونة، وتحسن عدم الكفاءة، وتوفر تجارب أفضل للعملاء. اليوم، أصبحت الحاجة إلى الاستقرار والمرونة ضرورية أكثر من أي وقت مضى.
تختلف البنية التحتية المحسنة لتكنولوجيا المعلومات من مؤسسة إلى أخرى، ولكنها غالبًا ما تتكون من مزيج من السحابة العامة والبيئات التقليدية لتكنولوجيا المعلومات. في استطلاع أجرته IDG للحوسبة السحابية، أفاد 73 بالمئة من صناع القرار الرئيسيين في مجال تكنولوجيا المعلومات بأنهم تبنوا بالفعل هذا المزيج من تكنولوجيا السحابة، و17 بالمئة آخرين يعتزمون القيام ذلك في الأشهر الاثني عشر المقبلة.
ومع ذلك، بالنسبة للشركات التي تشعر بالقلق من تعطل عملياتها، يجب ألا يكون اعتماد البنية التحتية السحابية اقتراحًا لا بديل عنه. يمكن للشركات أن تبدأ في جني الفوائد من تقنيات السحابة مع الاستمرار في تشغيل الأصول على بيئات محلية قائمة من خلال دمج التطبيقات في نموذج سحابي هجين.
يمكن أن يساعد الانتقال إلى بيئة سحابية على تحسين الأداء التشغيلي والمرونة، وقابلية توسيع أحمال التشغيل وتحقيق الأمان. يمكن للشركات نقل أحمال التشغيل من أي مصدر تقريبًا والبدء بسرعة في الاستفادة من الفوائد السحابية الهجينة التالية:
قبل الشروع في عملية الانتقال إلى السحابة، استخدم الخطوات التالية من أجل فهم واضح لما يتطلبه الأمر لاحقًا.
قبل الشروع في رحلتك إلى السحابة، حدد بوضوح ما تريد تحقيقه. يبدأ هذا بالتقاط المقاييس الأساسية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك لربط أحمال التشغيل بأصولك وتطبيقاتك. سيساعدك وجود فهم أساسي لموقفك على إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للهجرة السحابية، مثل أوقات تحميل الصفحات وأوقات الاستجابة والتوافر واستخدام وحدة المعالجة المركزية واستخدام الذاكرة ومعدلات التحويل.
يجب ألا يتم تطوير الإستراتيجية مبكرًا وبطريقة تعطي الأولوية لأهداف الأعمال على حساب التقنية، وستتيح هذه المقاييس إمكانية القياس عبر عدد من الفئات.
ليست كل التطبيقات صديقة للسحابة، إذ يعمل بعضها على السحابة الخاصة أو السحابة الهجينة بشكل أفضل من السحابة العامة. وقد يحتاج بعضها إلى تعديلات طفيفة بينما يحتاج البعض الآخر إلى تغييرات متعمقة في التعليمات البرمجية. ومن الأسهل إجراء تحليل كامل للبنية والتعقيد والتنفيذ قبل الترحيل وليس بعده.
في إطار تقييمك للتطبيقات التي تنتقل إلى السحابة، ضع هذه الأسئلة في الحسبان:
تحليل بنيتك ونظرة دقيقة على تطبيقاتك يمكن أن يساعد في تحديد ما هو مُجدي للترحيل.
سيتضمن أحد الجوانب الرئيسية للتحسين اختيار مزود سحابة يمكنه المساعدة على توجيه عملية الانتقال إلى السحابة في أثناء عملية الانتقال وما بعدها. تشمل بعض الأسئلة الرئيسية التي يجب طرحها ما يلي:
الانتقال إلى السحابة ليس بالأمر السهل. وبالتالي، يجب أن يكون مزود الخدمة الذي تختاره ينعم بخبرة مثبتة في قدرته على إدارة المهام المعقدة المطلوبة لإدارة ترحيل السحابة على نطاق عالمي. ويشمل ذلك توفير اتفاقيات مستوى خدمة تتضمن التقدم المحرز والنتائج المرتكزة على مراحل إنجاز محددة.
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية، ويمكن كشف البيانات الحساسة أثناء الترحيل إلى السحابة. يعد التحقق من العمليات التجارية بعد الترحيل أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن الضوابط الآلية تُعطي النتائج نفسها دون تعطيل العمليات العادية.
يجب أن يكون لدى مزودي الخدمة منهجية قوية ومثبتة لمعالجة كل جانب من جوانب عملية الترحيل. يجب أن يشمل ذلك إطار عمل لإدارة المعاملات المعقدة على أساس متسق وعلى نطاق عالمي. تأكد من تحديد كل هذا بالتفصيل في اتفاقية مستوى الخدمة)، مع ذِكر مراحل الإنجاز المتفق عليها لقياس التقدم المحرَز والنتائج المتحققة.
إذا اتبعت الخطوات السابقة بعناية، فيجب أن تكون هذه الخطوة الأخيرة سهلة نسبيًا. ومع ذلك، فإن كيفية انتقالك إلى السحابة ستعتمد جزئيًا على مدى تعقيد تطبيقك (تطبيقاتك) وبنيتها وبنية بياناتك. يمكنك نقل تطبيقك بالكامل، وإجراء اختبار للتأكد من فعاليته، ثم تبديل حركة المرور المحلية لديك. بدلاً من ذلك، يمكنك اتباع نهج أكثر تفصيلاً، حيث تنقل العملاء تدريجيًا، والتحقق من صحة البيانات، ثم الاستمرار في هذه العملية حتى يتم نقل جميع العملاء إلى السحابة.
ستساعد نتائج تحسين تكنولوجيا المعلومات — بما في ذلك التبني المتسارع، والفعالية من حيث التكلفة، وقابلية التوسع — على دفع الابتكار التجاري والتحول الرقمي. إن اعتماد السحابة بنهج تدريجي من خلال النظر بعناية في التطبيقات وأحمال التشغيل التي يجب نقلها يمكن أن يساعد الشركات على تحقيق هذه الفوائد من دون تعطيل العمليات التجارية.
