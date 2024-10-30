حلول منع الاحتيال والكشف عنه

يطرح مشهد الأعمال الجديد تحديات جديدة: كيف يمكنك تحقيق النمو الرقمي مع تلبية توقعات العملاء؟ وما مدى تعرض شركتك للاحتيال في أثناء نموها رقميًا؟

يزداد الاحتيال والهجمات السيبرانية تعقيدًا باستمرار، مستغلين نقاط الضعف في المؤسسات، مما يتسبب في أضرار جسيمة للشركات مثل شركتك. في المتوسط، يسرق المجرمون الإلكترونيون 33 مليار سجل بيانات شخصي ويتسببون في تعويضات بقيمة 6 تريليون دولار أمريكي سنويًا. ونعم، قد تكون لديك بعض الأدوات والتطبيقات التي تساعدك، ولكن برامج الكشف عن الغش الحالية معقدة ومخصصة ولا تتكامل بشكل جيد مع بعضها. يمكن لبعض المؤسسات استخدام ما يصل إلى 85 أداة من ما يصل إلى 40 بائعًا، مما يزيد من تعقيد مجموعة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك ويمنحك الكثير من البيانات بحيث لا يمكنك التعامل معها.

كيف تتعامل مع هذا التعقيد والكم الهائل من البيانات؟ حلول منع الاحتيال من ®IBM Security. يساعدك IBM Security على تبسيط جهود منع الاحتيال وإنشاء هوية رقمية موثوقة توفر مصادقة مستمرة وسلسة طوال رحلة المستخدم، مما يخلق تجربة إيجابية للمستخدم.