سواء أكان الأمر يتعلق بالبحث عن أحدث استعلامات حول التهديدات أو التوسع في تفاصيل تنبيه ذي أولوية عالية، غالبًا ما يحتاج محللو الأمن إلى البحث وتحديد مؤشرات الاختراق. حيث يحتاجون إلى أدوات سهلة الاستخدام وقوية وسريعة ودقيقة للعثور عليها. توفر بيانات الأحداث المنسقة في QRadar SIEM بنيةً من خصائص الحدث تُتيح للاستعلامات البسيطة العثور على نشاط الهجوم ذي الصلة عبر مصادر البيانات المختلفة.
نهج فعَّال لصيد التهديدات لتقليل الوقت المستغرق بدءًا من حدوث الاختراق إلى مرحلة اكتشافه، مما يقلل من مقدار الضرر الذي يمكن للمهاجمين التسبب فيه.
اكتشاف التهديدات والتحقيق فيها ومعالجتها بشكل أسرع من خلال الكشف عن الأنماط والاتصالات المخفية.
ساعِد المحللين لديك على العثور على التهديدات الإلكترونية في زمن شبه فعلي من خلال تحويل مجموعات البيانات المختلفة إلى إجراءات.
استفِد من حل فعَّال من حيث التكلفة يقلل من تكاليف التدريب والصيانة والنشر.
مع وجود مئات من مصادر البيانات في بيئة تقنية المعلومات النموذجية، قد يكون البحث عن حالات الخلل أمرًا معقدًا. وإذا كنت لا تعرف ما الذي تبحث عنه، فقد تستغرق عملية البحث عن المعلومات أيامًا. يسهِّل QRadar SIEM البحث عن مركز العمليات المتكاملة من خلال تنسيق النشاط من مصادر السجل وحركة مرور الشبكة. ويؤدي البحث عن النشاط الطبيعي إلى تحسين النتائج وتقليل وقت البحث. وخلافًا للحلول الأخرى التي تعمل على تخزين وفهرسة النشاط، تم بناء وحدات QRadar DSM مع فهم بيانات مصدر السجل التي يستوعبها. ويتم تحليل الأحداث وتنسيقها في بنية مشتركة. حيث يُتيح ذلك تبسيط الاستعلامات. فمثلاً تعتبر رسالة "فشل تسجيل الدخول" أبسط من رسالة "لم يكن تسجيل الدخول ناجحًا". وتساعد أدوات البحث البسيطة مثل Visual Query Build أو AQL على تسريع عملية اصطياد التهديدات لمحللي الأمن.
تعرَّف على المزيد عن عملية اصطياد التهديدات الإلكترونية، وكيفية عملها ونماذج صيد التهديدات المختلفة.
تعرَّف على المزيد حول هذه العملية المستخدمة لمنع الهجمات الإلكترونية واكتشاف التهديدات الإلكترونية والاستجابة للحوادث الأمنية.
رؤى قابلة للتنفيذ للتعرُّف على الطريقة التي يتبعها المهاجمون لتنفيذ الهجمات، وكيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.
اختيرت IBM شركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 في مجال إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM)، محققةً هذا التميز للعام الرابع عشر على التوالي
تعرَّف على كيفية استخدام QRadar لتزويد فِرَق الأمن برؤية مركزية لبيانات الأمن على مستوى المؤسسة ورؤى قابلة للتنفيذ حول التهديدات ذات الأولوية القصوى.
شاهِد كيف تساعد QRadar SIEM المحللين عند التحقيق في حادثة أمنية، وتحديد إن كانت تمثل تهديدًا أم لا، وإرسالها إلى نظام SOAR لمعالجتها.
يُسهم الكشف عن التهديدات من المركز إلى نقاط النهاية باستخدام QRadar SIEM في تحسين حماية مؤسستك بعدة طرق مختلفة.
اكتشف كيف يقوم QRadar SIEM بربط التحليلات واستعلامات التهديدات وحالات خلل الشبكة وسلوك المستخدم لمساعدة محللي الأمن على التركيز على التحقيق في التهديدات الحقيقية ومعالجتها.
استخدِم QRadar SIEM لمساعدة مؤسستك على إظهار أدلة الامتثال الأمني وإعلان التوافق مع القوانين التنظيمية والمراجعات الداخلية.
يساعدك QRadar SIEM على اكتشاف برامج الفدية والبرامج الضارة الأخرى والتعامل معها بسرعة، قبل حصولها على الوقت الكافي لإحداث ضرر فعلي.