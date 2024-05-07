مع وجود مئات من مصادر البيانات في بيئة تقنية المعلومات النموذجية، قد يكون البحث عن حالات الخلل أمرًا معقدًا. وإذا كنت لا تعرف ما الذي تبحث عنه، فقد تستغرق عملية البحث عن المعلومات أيامًا. يسهِّل QRadar SIEM البحث عن مركز العمليات المتكاملة من خلال تنسيق النشاط من مصادر السجل وحركة مرور الشبكة. ويؤدي البحث عن النشاط الطبيعي إلى تحسين النتائج وتقليل وقت البحث. وخلافًا للحلول الأخرى التي تعمل على تخزين وفهرسة النشاط، تم بناء وحدات QRadar DSM مع فهم بيانات مصدر السجل التي يستوعبها. ويتم تحليل الأحداث وتنسيقها في بنية مشتركة. حيث يُتيح ذلك تبسيط الاستعلامات. فمثلاً تعتبر رسالة "فشل تسجيل الدخول" أبسط من رسالة "لم يكن تسجيل الدخول ناجحًا". وتساعد أدوات البحث البسيطة مثل Visual Query Build أو AQL على تسريع عملية اصطياد التهديدات لمحللي الأمن.