حلول DevSecOps

نشر الكود الآمن بسرعة أكبر عبر الأتمتة القائمة على السياسات، وتبنّي مفهوم الاختبار المبكر (Shift Left) للأمان، وقابلية الملاحظة الفورية، مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الأساس.

إطلاق قدرات الأمن من خلال الاختبار المبكر

أمن يساعد على تسريع نشر التطبيقات وتسليمها

دمج الأمن والامتثال وإدارة الثغرات الأمنية ومستوى التعرُّض للمخاطر داخل كل خطوة من مسار عمليات التطوير لديك -من إعداد البنية التحتية إلى بيئة التشغيل- عبر عمليات الفحص والرؤى والتحقق في الوقت الفعلي.
تحويل الأمن إلى إعداد افتراضي

مع اكتشاف المخاطر على مستوى الكود، وتعريفات البنية التحتية الموثوق بها، والإنفاذ المؤتمت للسياسات، وقابلية الملاحظة المستمرة، والمعالجة الخاضعة للحوكمة، يصبح الأمن إعدادًا افتراضيًا وليس فكرة لاحقة.
ترتيب المخاطر حسب الأولوية باستخدام ذكاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي

استخدِم الترتيب المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتمكين الفِرق من التركيز على الثغرات الأمنية والمشكلات الأكثر خطورة التي قد تؤثِّر في بيئة الإنتاج أو تعوق عمليات الإطلاق، بدلًا من متابعة التنبيهات منخفضة القيمة.
وضع ضوابط الحماية داخل الكود والبنية التحتية

يتم دمج عمليات التحقق من الأمن والسياسات مباشرةً داخل الكود، والبنية التحتية ككود، ومهام سير عمل المطورين، بحيث تستطيع الفِرق اكتشاف المشكلات أثناء التطوير بدلًا من اكتشافها بعد تعطُّل المسارات.
تسريع تسليم الكود بشكل آمن

تمكين الفِرق من تسليم التطبيقات الآمنة بسرعة أكبر من خلال تقليل إعادة العمل والتأخير عبر الاختبارات المؤتمتة، والرؤى الفورية، وعمليات الأمان المبسَّطة.

التحديات الأمنية في مسار عمليات التطوير

اكتشاف الثغرات الأمنية في وقت متأخر جدًا

غالبًا ما تظهر الثغرات الأمنية بعد اكتمال عمليات البناء، ما يؤدي إلى إعادة العمل وتأخير التسليم. تساعد عمليات الفحص المؤتمتة المبكرة على اكتشاف الثغرات الأمنية في وقت مبكر، وترتيب المشكلات الأكثر خطورة حسب الأولوية، وتبسيط إجراءات المعالجة، ما يؤدي إلى تقليل الاحتكاك ومنع انتقال الأكواد عالية المخاطر إلى المراحل التالية.

إعداد بطيء ويدوي لمسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD)

غالبًا ما تكون أدوات المراقبة التقليدية صعبة الإعداد وتستغرق وقتًا طويلًا، حيث تتطلب خبرة واسعة في البرمجة والكتابة النصية. كما أنها قد تولِّد تنبيهات خطأ؛ بسبب مشكلات مثل التغييرات البسيطة في واجهة المستخدم. 

ضوضاء التنبيهات والفرز غير الفعَّال

قد تواجه فِرق تكنولوجيا المعلومات صعوبةً في ترتيب أولويات التنبيهات؛ بسبب نقص السياق، ما يؤدي إلى زيادة التشويش وإبطاء فرز الحوادث. يساعد الربط الذكي لإشارات التطبيقات وتصنيف التنبيهات حسب مستوى التأثير في تقليل الضوضاء وتسريع تحديد السبب الأساسي للمشكلة.

تغييرات البنية التحتية غير المتسقة وغير الخاضعة للحوكمة

تؤدي التعديلات السحابية اليدوية، وانحرافات البيئات التشغيلية، وعدم اتساق القوالب إلى زيادة المخاطر التشغيلية والأمنية ومخاطر الامتثال والتكلفة. اعتماد البنية التحتية ككود الموجَّهة بالسياسات كنظام مرجعي أساسي، مع تطبيق ضوابط الأمن عبر السياسات البرمجية. توحيد العمليات وضمان توثيق كل تغيير وإصداره والتحقق منه والالتزام بالمعايير عبر البيئات الهجينة. 
 

عبء مفرط من التصحيحات ومهام سير عمل عرضة للأخطاء

تُدير الشركات آلاف الأصول مع تحديثات مستمرة، ما يجعل عمليات التصحيح اليدوي بطيئة وعرضة للأخطاء. ويؤدي ضغط المخاطر العالية، والتوثيق المكثف، ومتطلبات الامتثال إلى زيادة صعوبة تنفيذ التصحيحات في الوقت المناسب.

عمليات DevSecOps مدعومة بالذكاء الاصطناعي دون تشتُّت في الأدوات

IBM Instana
اكتشاف المشكلات مبكرًا وتفعيل تسريع مسارات CI/CD عبر الرؤى الفورية
شخص داخل مكتب عصري يستخدم شاشة تليفزيون لعرض الكود أمام فريق العمل.
®IBM Concert
رؤية مستمرة للمخاطر ومعالجة مؤتمتة
شخصان يجلسان على مكتب مشترك مزوَّد بشاشتين مزدوجتين، وكراسي مكتبية، ولوحة بيضاء تحتوي على رسومات وملاحظات ملونة داخل بيئة مكتب حديثة.
IBM Terraform
بناء بنية تحتية قائمة على السياسات لدعم التوسع الآمن ككود
