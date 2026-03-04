غالبًا ما تظهر الثغرات الأمنية بعد اكتمال عمليات البناء، ما يؤدي إلى إعادة العمل وتأخير التسليم. تساعد عمليات الفحص المؤتمتة المبكرة على اكتشاف الثغرات الأمنية في وقت مبكر، وترتيب المشكلات الأكثر خطورة حسب الأولوية، وتبسيط إجراءات المعالجة، ما يؤدي إلى تقليل الاحتكاك ومنع انتقال الأكواد عالية المخاطر إلى المراحل التالية.