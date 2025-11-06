التحقيق الذكي في الحوادث

التحقيق في حوادث تكنولوجيا المعلومات وحلها بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 80% باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل

جرب نسخة آلية تحديد الوصول في Instana اقرأ تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025
تمثيل مرئي لمخططات البيانات المتصلة والتنبيهات ومؤشرات الحالة في سير العمل.

تسريع الاستجابة والتعافي

تتمثل الخطوة الأولى في إصلاح مشكلة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات في فهم الطبيعة الكاملة للحادث ونطاقه، بما في ذلك تحديد السبب الأساسي المحتمل. لكن هذا التحقيق يستغرق وقتًا وخبرة يمكن أن تقلل بشكل كبير من متوسط وقت الإصلاح (MTTR)، خاصةً بالنسبة للمشكلات الأكثر تعقيدًا. توفِّر ®IBM® Instana Observability تحقيقًا ذكيًا في الحوادث مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الوكيل لتحليل السبب الأساسي بشكل أسرع وأكثر شمولية ودقة.

السمات الرئيسية

لوحة معلومات Instana تعرض مراقبة أداء التطبيقات (APM) للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)
التحقيق الكامل بنقرة واحدة
  • ابدأ تحقيقًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الوكيل في حادث ما وستعمل Instana مباشرةً على بناء فرضية لتحديد تفاصيل الحادث - مكان وقوعه وتأثيره، ما يوفر معرفة كاملة بالحادث في ثوانٍ.

  • تعرض Instana تفكير وإجراءات وكيل الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، ما يُتيح لك متابعة مسار تفكيره والتحقق من النتائج.
لوحة معلومات Instana تعرض ميزة الاكتشاف التلقائي في مراقبة أداء التطبيقات (APM)
معالجة أسرع
  • بعد التحقق من فرضية سبب الحادث التي حددتها IBM Instana، يحين وقت المعالجة. تستخدم Instana الذكاء الاصطناعي الوكيل لإنشاء دليل التنفيذ خطوة بخطوة.

  • حافِظ على التحكم الكامل في الإجراءات التي يتم تنفيذها.
ملخص السجلات في السياق الذي يوضح فترة الاحتفاظ بالسجلات وحجم السجل وعدد السجلات
الأتمتة لتقليل متوسط وقت الإصلاح بشكل أكبر
  • ببضع نقرات، تُنشئ Instana برنامج Bash أو دليل Ansible لكل خطوة معالجة.
  • يمكنك تصدير البرنامج النصي الخاص بك إلى GitHub أو Gitlab للتقييمات والاختبار والنشر.
تتبُّع البيانات من Jaeger في واجهة مستخدم Instana
دَع الذكاء الاصطناعي يُنجز العمل اليدوي
  • انقر فوق "إنشاء ملخص" (Generate a summary) وستعمل Instana على تلخيص الحادث، بما في ذلك المعلومات الأساسية مثل السبب الأساسي المحتمل وتأثيره في الأعمال والإجراءات التي تم تنفيذها.
لوحة معلومات Instana تعرض مراقبة أداء التطبيقات (APM) للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)
التحقيق الكامل بنقرة واحدة
  • ابدأ تحقيقًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الوكيل في حادث ما وستعمل Instana مباشرةً على بناء فرضية لتحديد تفاصيل الحادث - مكان وقوعه وتأثيره، ما يوفر معرفة كاملة بالحادث في ثوانٍ.

  • تعرض Instana تفكير وإجراءات وكيل الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، ما يُتيح لك متابعة مسار تفكيره والتحقق من النتائج.
لوحة معلومات Instana تعرض ميزة الاكتشاف التلقائي في مراقبة أداء التطبيقات (APM)
معالجة أسرع
  • بعد التحقق من فرضية سبب الحادث التي حددتها IBM Instana، يحين وقت المعالجة. تستخدم Instana الذكاء الاصطناعي الوكيل لإنشاء دليل التنفيذ خطوة بخطوة.

  • حافِظ على التحكم الكامل في الإجراءات التي يتم تنفيذها.
ملخص السجلات في السياق الذي يوضح فترة الاحتفاظ بالسجلات وحجم السجل وعدد السجلات
الأتمتة لتقليل متوسط وقت الإصلاح بشكل أكبر
  • ببضع نقرات، تُنشئ Instana برنامج Bash أو دليل Ansible لكل خطوة معالجة.
  • يمكنك تصدير البرنامج النصي الخاص بك إلى GitHub أو Gitlab للتقييمات والاختبار والنشر.
تتبُّع البيانات من Jaeger في واجهة مستخدم Instana
دَع الذكاء الاصطناعي يُنجز العمل اليدوي
  • انقر فوق "إنشاء ملخص" (Generate a summary) وستعمل Instana على تلخيص الحادث، بما في ذلك المعلومات الأساسية مثل السبب الأساسي المحتمل وتأثيره في الأعمال والإجراءات التي تم تنفيذها.

الفوائد

فهم الحوادث بشكل أسرع

ابدأ تحقيقًا كاملًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الوكيل في الحادث بنقرة واحدة لتحديد تفاصيل الحادث ومكان وقوعه وتأثيره.
معالجة أسرع

توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء دليل تنفيذ خطوة بخطوة لإجراءات معالجة الحادث وإنشاء برنامج نصي Bash لكل خطوة، ما يوفر وقت التطوير.
تقليل العمل اليدوي

إنشاء ملخص فوري للحادث، بما في ذلك السبب الأساسي المحتمل والآثار في الأعمال والإجراءات التي تم تنفيذها لمشاركته مع الأطراف المعنية.
الحصول على إجابات فورية

استخدام مساعد الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لطلب المزيد من التحليل، أو التعمق في البيانات دون مغادرة صفحة الحادث، أو إنشاء مخططات ورسومات بيانية لفهم المشكلة بشكل أفضل.

الموارد

حل الحوادث بشكل أسرع مع IBM Instana تقليل متوسط وقت الإصلاح باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل ندوة عبر الإنترنت من IDC: كيف يطوِّر الذكاء الاصطناعي الوكيل قابلية الملاحظة الاطلاع على الوثائق
اتخذ الخطوة التالية

يمكنك تمكين أداء إلغاء قفل تطبيق السحابة الأصلية باستخدام قابلية الملاحظة المؤتمتة المستندة بالذكاء الاصطناعي.

 جرب نسخة آلية تحديد الوصول في Instana احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا