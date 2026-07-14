دليل IBM لعام 2026 لعمليات التطوير (DevOps)

تقليديًا، كانت فِرق التطوير وفِرق عمليات تكنولوجيا المعلومات تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى. يحدد DevOps عملية تطوير وتحولًا في الثقافة التنظيمية يعززان التنسيق والتعاون بين هاتين الوظيفتين، من خلال مجموعة مشتركة من الأدوات والممارسات. كما تعمل على أتمتة دورة تطوير مرنة تُضاف فيها أجزاء صغيرة من التعليمات البرمجية الجديدة إلى قاعدة التعليمات البرمجية على فترات متقاربة (عادةً مرة واحدة يوميًا على الأقل)، ثم يتم دمجها واختبارها ونشرها في بيئة الإنتاج.