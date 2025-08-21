عندما يتم الوصول إلى بيانات مؤسستك الحساسة أو تخزينها أو نقلها عبر بيئات هجينة ومتعددة السُحُب، فهي تتطلب حماية استثنائية لضمان سلامتها. تجمع حلول التشفير من IBM بين التقنيات والاستشارات وتكامل الأنظمة وخدمات الأمن المُدارة للمساعدة على ضمان مرونة التشفير، والأمان الكمّي، وحوكمة قوية، وسياسات فعّالة لإدارة المخاطر.