نماذج الذكاء الاصطناعي من IBM

يقع الذكاء الاصطناعي المسؤول في صميم مهمتنا، مع الالتزام بالإنصاف، والشفافية، والخصوصية، والأمان في كل حل نطوره. واستنادًا إلى مبادئنا للثقة والشفافية، نضمن أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي أخلاقية، وقابلة للتفسير، ومصممة لخدمة المنظمات والمجتمع ككل.