يسعدنا الإعلان عن Model Gateway، الموجودة في watsonx.ai، القادمة في المعاينة العامة، وهو حل مؤسسي جديد يسهّل الوصول إلى نماذج مؤسسة الذكاء الاصطناعي الرائدة من خلال واجهة موحَّدة.
فمن خلال Model Gateway، يمكن للمؤسسات دمج نماذج Granite من شركة IBM إلى جانب نماذج الأساس الرائدة في الصناعات من OpenAI وAnthropic وNVIDIA وCerebras وغيرها دون الاحتكار لمنتج معين. يتيح هذا النهج الذي لا يعتمد على الذكاء الاصطناعي للشركات الحفاظ على التحكم وتعزيز المرونة وتحسين التكاليف، بغض النظر عن مكان استضافة النماذج.
تعد Model Gateway الركيزة الأخيرة في استراتيجية watsonx.ai متعددة النماذج، مما يمنح العملاء الخيار الأمثل في استخدام النماذج المستضافة التابعة لجهات خارجية على المنصة. حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من نماذج الجهات الخارجية لتطوير وكلاء باستخدام أي قوالب OOTB، ونشرها بسرعة كخدمات الذكاء الاصطناعي.
يتيح نموذج watsonx.ai Gateway ما يلي:
مع توسيع نطاق اعتماد الشركات للذكاء الاصطناعي، تستفيد العديد من الشركات من نماذج الأساس المتعددة عبر السحابة ومحلي والبيئات الهجينة. وتمثل إدارة هذا التعقيد تحديات في الحوكمة والفاعلية من حيث التكلفة والرقابة التشغيلية. إذن تحتاج الشركات إلى مستوى تحكم مركزي للذكاء الاصطناعي يعمل على تبسيط تنسيق النماذج، وفرض السياسات، وتحسين التكاليف، وتوفير رؤية زمن شبه حقيقي.
خلال الأشهر المقبلة، سيتمكن المطورون من الاستفادة من أدوات المطورين Developer Playground مثل موجِّه المختبر لتجربة أي نموذج أساس ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، وتطوير حلول RAG باستخدام AutoAI RAG، والتكامل مع منتجات إضافية في عائلة watsonx. وسيتم تمكين ميزات إضافية في الأسابيع المقبلة أيضًا لفرض مزيد من عناصر التحكم لصالح المطور.
من خلال نهج واجهة API موحّد باستخدام واجهة API المتوافقة مع OpenAI، يمكن للشركات التبديل بسلاسة بين النماذج دون حاجة إلى إعادة تكوين إعدادات مكلفة.
كجزء من مهمتنا المتمثلة في تزويد مستخدمينا بمزيد من الخيارات لخدمة نموذج الأساس، تتصل أيضًا بوابة watsonx.ai Model Gateway بـ Cerebras، وهي شركة رائدة في مجال الاستدلال السريع باستخدام رقائقها الخاصة على نطاق الرقاقات.
قال Alan Chhabra، نائب الرئيس التنفيذي للشركاء العالميين بشركة Cerebras: "نحن متحمسون لجلب قدرات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي القياسية من Cerebras إلى بوابة watsonx.ai Model Gateway من IBM". وأضاف: "فهذا التعاون يعالج بشكل مباشر الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي عالي الأداء، مما يسمح للمؤسسات بنشر نماذج الأساس قوية للاستدلال العميق والذكاء الاصطناعي الوكيل بسلاسة دون اختناقات في زمن الانتقال. إنها حقًا أداة ثورية وقادرة على تغيير القواعد، بالنسبة للشركات التي تسعى إلى تفعيل مبادرات الذكاء الاصطناعي الأكثر طموحًا على نطاق واسع."
نحن متحمسون لمشاركة هذه الميزة معكم ونتطلع إلى تلقي التعليقات لمساعدتنا على تطويرها وتحسينها.
