البنية التحتية المُدارة وخدمات أمن الشبكات

تواجه مجموعتك تحديات غير مسبوقة في إدارة البنية التحتية والشبكة ونقاط النهاية في بيئة سريعة التغير. تحتاج إلى توسيع نطاق الوصول عن بُعد إلى التطبيقات المهمة للأعمال، والتأكد من حصول المستخدمين على المستويات الأكثر ملاءمة. قد تقوم بتوسيع نطاق حلول نظام أحضر جهازك معك (BYOD) وفي الوقت نفسه، فإن تعقيد الهجوم الإلكتروني مستمر في الارتفاع، وتفتقر مؤسستك إلى المهارات الداخلية لمعالجة المخاطر الأمنية داخليًا.