البنية التحتية المُدارة وخدمات أمن الشبكات

تواجه مجموعتك تحديات غير مسبوقة في إدارة البنية التحتية والشبكة ونقاط النهاية في بيئة سريعة التغير. تحتاج إلى توسيع نطاق الوصول عن بُعد إلى التطبيقات المهمة للأعمال، والتأكد من حصول المستخدمين على المستويات الأكثر ملاءمة. قد تقوم بتوسيع نطاق حلول نظام أحضر جهازك معك (BYOD) وفي الوقت نفسه، فإن تعقيد الهجوم الإلكتروني مستمر في الارتفاع، وتفتقر مؤسستك إلى المهارات الداخلية لمعالجة المخاطر الأمنية داخليًا.
يساعدك متخصصو الأمن المُدار لدينا على تقييم وضعك الحالي، وتحديد مدى الفعالية المستقبلية، وبناء خارطة طريق قابلة للتنفيذ. يمكنك وضع خطة استثمارية لتطبيق أحدث الإستراتيجيات الأمنية على البنية التحتية والشبكة ونقطة النهاية لمجموعتك.
بمساعدة خدمات الأمن المُدارة، يُمكنك نشر التقنيات المبتكرة وتنفيذها وتأمينها بسرعة عبر بيئات سحابة متعددة هجينة ومعقدة.
أضف قدرات المراقبة والاستجابة على مدار الساعة إلى بنيتك التحتية المهمة وتقنيات أمان الشبكة بمساعدة متخصصي ومحللي الأمن المُدار داخليًا.
المراقبة والإدارة باستخدام التحليلات المتقدمة من خلال ارتباط البيانات في زمن شبه حقيقي ولوحة معلومات أمنية واحدة لزيادة الرؤية. إتاحة إدارة التغيير وتصميم السياسات الأمنية.
إدارة نقاط نهاية حديثة لحماية المستخدمين النهائيين وأجهزتهم من أحدث تهديدات الأمن الإلكتروني.
تطوير استعلامات التهديدات التشغيلية الفعالة عبر جميع البيئات.
مراقبة وإدارة أنظمة السحابة الهجينة والأجهزة والشبكات والتطبيقات وإدارتها باستخدام مركز عمليات الأمن الافتراضي (SOC).
حافظ على أمان بيانات المؤسسة عبر بيئات متعددة، وامتثل للوائح الخصوصية وسهّل التعقيدات التشغيلية.
انتقِل بثقة إلى تقنيات السحابة المتعددة الهجينة وتمكّن من دمج الأمن في كل مرحلة من مراحل رحلتك السحابية.
حلول أمن تقنية المعلومات والخوادم الآمنة والكمبيوتر المركزي والتخزين التي تحتاجها لإلغاء قفل قوة إستراتيجية سحابتك الهجينة.
اختبر تطبيقات الهاتف المحمول وتطبيقات إنترنت الأشياء والشبكات والأجهزة والموظفين للكشف عن الثغرات الأمنية التي تتعرض لها الأصول الهامة وإصلاحها.
تأكد من أن فريقك للأمن الإلكتروني يمكنه تحديد التهديدات والتحقيق فيها والاستجابة لها من خلال استكشاف الإجراءات الرئيسية التي يجب عليهم اتخاذها.
اكتشف الركائز الأساسية لتحديد التهديدات لإدارة المخاطر بشكل أفضل ضد عدد متزايد من مساحات الهجوم.
يؤكد العمل عن بُعد والاعتماد على السحابة للوصول إلى البيانات والتطبيقات، على الحاجة إلى أمن السحابة.
يمكنك تلقي رسائلنا الإخبارية التي تقدم رؤى مدروسة بشأن التوجهات الناشئة.
تواصل مع مجموعتنا المتنوعة من خبراء IBM الذين يمكنهم مساعدتك في اتخاذ خطوتك الكبيرة التالية.
انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.