البنية التحتية المُدارة وخدمات أمن الشبكات
يمكنك حماية بنيتك التحتية وشبكتك من تهديدات الأمن الإلكتروني المعقدة باستخدام مهارات أمنية مجرَّبة وأحدث الخبرات والحلول.
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منظر جوي لناقلة نفط يتم تحميلها أو تفريغها في رصيف التحميل التابع للمصفاة لنقل النفط عبر البحر.
لمحة عامة

تواجه مجموعتك تحديات غير مسبوقة في إدارة البنية التحتية والشبكة ونقاط النهاية في بيئة سريعة التغير. تحتاج إلى توسيع نطاق الوصول عن بُعد إلى التطبيقات المهمة للأعمال، والتأكد من حصول المستخدمين على المستويات الأكثر ملاءمة. قد تقوم بتوسيع نطاق حلول نظام أحضر جهازك معك (BYOD) وفي الوقت نفسه، فإن تعقيد الهجوم الإلكتروني مستمر في الارتفاع، وتفتقر مؤسستك إلى المهارات الداخلية لمعالجة المخاطر الأمنية داخليًا.
تعرف على السبب الذي جعل محللي IDC يصنفون شركة IBM كشركة رائدة في مجال خدمات الأمن المُدارة على مستوى العالم عزز وضعك الأمني من خلال خدمات مراقبة نشاط قاعدة البيانات اقرأ ملخص الحل
القدرات
تخطيط خارطة أمن نقطة النهاية والشبكة وبنيتك التحتية

يساعدك متخصصو الأمن المُدار لدينا على تقييم وضعك الحالي، وتحديد مدى الفعالية المستقبلية، وبناء خارطة طريق قابلة للتنفيذ. يمكنك وضع خطة استثمارية لتطبيق أحدث الإستراتيجيات الأمنية على البنية التحتية والشبكة ونقطة النهاية لمجموعتك.
تمكين حماية البنية التحتية والشبكة ونقطة النهاية بسرعة

بمساعدة خدمات الأمن المُدارة، يُمكنك نشر التقنيات المبتكرة وتنفيذها وتأمينها بسرعة عبر بيئات سحابة متعددة هجينة ومعقدة.
توسيع فريقك بخبرة أمنية

أضف قدرات المراقبة والاستجابة على مدار الساعة إلى بنيتك التحتية المهمة وتقنيات أمان الشبكة بمساعدة متخصصي ومحللي الأمن المُدار داخليًا.
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرّف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
حالات الاستخدام خدمات أمن البنية التحتية ونقاط النهاية والشبكة خدمات جدار الحماية المُدارة

المراقبة والإدارة باستخدام التحليلات المتقدمة من خلال ارتباط البيانات في زمن شبه حقيقي ولوحة معلومات أمنية واحدة لزيادة الرؤية. إتاحة إدارة التغيير وتصميم السياسات الأمنية.

 اقرأ ملخص الحل إدارة أمن نقطة النهاية

إدارة نقاط نهاية حديثة لحماية المستخدمين النهائيين وأجهزتهم من أحدث تهديدات الأمن الإلكتروني.

 استكشف خدمات إدارة أمن نقاط النهاية استشارات عمليات الاستعلامات الأمنية (SIOC)

تطوير استعلامات التهديدات التشغيلية الفعالة عبر جميع البيئات.

 استكشف خدمات SIOC مركز عمليات الأمن الافتراضي

مراقبة وإدارة أنظمة السحابة الهجينة والأجهزة والشبكات والتطبيقات وإدارتها باستخدام مركز عمليات الأمن الافتراضي (SOC).

 استكشف SOC الافتراضي التابع لشركة IBM
حلول ذات صلة حلول أمن البيانات

حافظ على أمان بيانات المؤسسة عبر بيئات متعددة، وامتثل للوائح الخصوصية وسهّل التعقيدات التشغيلية.

 استكشف حلول أمن البيانات الأمن السحابي

انتقِل بثقة إلى تقنيات السحابة المتعددة الهجينة وتمكّن من دمج الأمن في كل مرحلة من مراحل رحلتك السحابية.

 استكشف حلول أمن السحابة أمن البنية التحتية

حلول أمن تقنية المعلومات والخوادم الآمنة والكمبيوتر المركزي والتخزين التي تحتاجها لإلغاء قفل قوة إستراتيجية سحابتك الهجينة.

 استكشف حلول أمن البنية التحتية اختبار اختراق الشبكة

اختبر تطبيقات الهاتف المحمول وتطبيقات إنترنت الأشياء والشبكات والأجهزة والموظفين للكشف عن الثغرات الأمنية التي تتعرض لها الأصول الهامة وإصلاحها.

 استكشف اختبار الاختراق
الموارد التركيز على أساسيات أمن الشبكات

تأكد من أن فريقك للأمن الإلكتروني يمكنه تحديد التهديدات والتحقيق فيها والاستجابة لها من خلال استكشاف الإجراءات الرئيسية التي يجب عليهم اتخاذها.

 إنشاء برنامج لتحديد التهديدات

اكتشف الركائز الأساسية لتحديد التهديدات لإدارة المخاطر بشكل أفضل ضد عدد متزايد من مساحات الهجوم.

 تنفيذ أفضل الممارسات لأمن السحابة

يؤكد العمل عن بُعد والاعتماد على السحابة للوصول إلى البيانات والتطبيقات، على الحاجة إلى أمن السحابة.
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