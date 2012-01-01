تتعرض المؤسسات المصرفية لضغوط متزايدة من أجل التحول الرقمي حيث يتوقع العملاء خدمات مصرفية سهلة وآلية وخدمة عملاء سريعة الاستجابة. IBM watsonx Assistant يرتقي بالخدمات المصرفية من خلال مساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتيح لك إمكانية إجراء الخدمات المصرفية دون احتكاك.
تقديم خدمة خدمة العملاء لمؤسستك المالية التي تدفع الإنتاجية والنمو مع IBM watsonx Assistant.
يؤدي التدريب المستمر لـ watsonx إلى زيادة معدل الاحتفاظ بالموارد كل عام، مما يوفر وفورات متزايدة في التكاليف لمجموعة .
يقوم مساعد watsonx Assistant بتوجيه المكالمات إلى الشخص المناسب، عند الحاجة إلى التصعيد، بشكل أكثر فعالية، مما يقلل من التحويلات والوقت اللازم لحل المشكلة.
يوفر روبوت المحرك المدمج مع watsonx Assistant معرفة مخصصة وسياق العملاء لمساعدة الوكلاء على حل الأسئلة المعقدة بسرعة أكبر.
watsonx Assistant تم تدريبه على اللغة البرتغالية وفي المجال المصرفي على يد فريق مخصص للإجابة على 10,000 سؤال من أسئلة العملاء.
تجريب مساعد افتراضي تجريبي في الصناعات الذكاء الاصطناعي التوليدي
يتم الرد على أكثر من 350,000 استفسار عبر الإنترنت يوميًا باستخدام مساعد watsonx Assistant - حيث يجيب مستشارو العملاء على أسئلة العملاء بشكل أسرع بنسبة 60%.
ووفقًا لـ G2 Crowd وIDC وGartner، فإن IBM' watsonx Assistant هو أحد أفضل بناة روبوتات المحادثة في المجال مع ريادة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتكامل بين القدرات.
يعد نموذجنا المحسّن للكشف عن النوايا أسرع وأكثر دقة من نماذجنا السابقة، حيث يجمع بين تقنيات التعلم الآلي التقليدية والتعلم التحوّلي والتعلم العميق في نموذج متماسك يستجيب بشكل كبير في وقت التشغيل. واستنادًا إلى دراسة (الرابط موجود خارج ®IBM.com)، فإن هذا النموذج أكثر دقة من منافسيه الرئيسيين IBM، حيث يتفوق على Google Dialogflow بنسبة 5.6% وMicrosoft LUIS بنسبة 14.7%.
لا يتفوق نموذجنا على منافسينا فحسب، بل إن IBM' watsonx Assistant يجعل من السهل للغاية بدء تشغيل المعلومات التكنولوجية بسهولة فائقة مجموعة من الموارد، مثل القوالب، والتكامل بنقرة واحدة، والبرامج التعليمية الموجهة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. يتكيف مساعد watsonx من IBM مع احتياجات العميل.
عندما يتعلق الأمر بالخدمات المصرفية الرقمية، تكون توقعات المستهلكين في أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما يكون صبرهم في أدنى مستوياته على الإطلاق. يتوقع العملاء أن تعرفهم مؤسستهم المالية بشكل شخصي، وأن تتفهم احتياجاتهم بشكل حدسي، وأن تقدم لهم تحديثات دقيقة لكل شيء بدءًا من تطبيق بطاقات الائتمان إلى التحقق من أرصدة الحسابات - ولا يريدون الانتظار 11 دقيقة في طابور الانتظار للحصول على إجابات. مع مساعد watsonx Assistant، يتم تمكين عملائك من اكتشاف إجاباتهم الخاصة على مجموعة كبيرة من الاستفسارات بسرعة.
عندما تتطلب حالة ما تدخلاً بشرياً، يستخدم watsonx Assistant عملية تسليم الوكيل البشري الذكي للوكلاء البشريين لضمان توجيه العملاء بدقة إلى الشخص المناسب. مع مساعد watsonx Assistant، يصل العملاء إلى ذلك التفاعل البشري مع بيانات العميل ذات الصلة اللازمة لتسهيل حل المشكلة بسرعة. وهذا يعني أن العملاء يحصلون على ما يحتاجون إليه بشكل أسرع وأكثر فعالية، دون الشعور بالإحباط من التنقل بين أشجار الهاتف والاضطرار إلى تكرار تفاصيل استفساراتهم باستمرار.
مع مساعد watsonx Assistant، لا حاجة للمطورين. تساعدك هذه المنصة البديهية على بدء التشغيل في دقائق معدودة من خلال واجهة سهلة الاستخدام والتكاليف التشغيلية البسيطة. قم بتخصيص روبوت المحادثة الخاص بك بسهولة ليتماشى مع الهوية البصرية لعلامتك التجارية وشخصيتك, ثم قم بتضمين المعلومات التكنولوجية بشكل حدسي في موقع الويب الخاص ببنككك أو التطبيق المحمول الخاص بك بقص ولصق بسيط. تم تصميم للخدمات المصرفية باستخدام ® Security، وهوIBM watsonx Assistant مصمم للنشر العالم ي الآمن والآمن للخدمات المصرفية الذي يفهم أي لغة مكتوبة ومصممة للنشر العالمي الآمن والمضمون. قم بتشغيل تكنولوجيا المعلومات اليوم وقم بتمكين فريقك من تحقيق الفائدة المرجوة من عملاء الخدمات المصرفية الأكثر سعادة, زيادة المبيعات وفرص الاحتفاظ بالعملاء، وزيادة كفاءة وفعالية القوى العاملة العالمية - دون الحاجة إلى توظيف متخصص.
نعم، يمكنك تقديم تجربة متعددة القنوات لعملائك، ونشر التطبيق، مثل Facebook Messenger وIntercom وSlack وSlack والرسائل النصية القصيرة مع Twilio وواتساب وHubspot و Wordpress ، وغيرها. يمكن للتكامل السلس الذي نقدمه توجيه العملاء إلى أنظمة الاتصال الهاتفي وأنظمة استجابة الصوت الصوتية (الاستجابة الصوتية التفاعلية) عندما يحتاجون إليها.
في عالم الخدمات المالية سريع الوتيرة والرقمي الأول في عالم الخدمات المالية اليوم، تُعد السرعة وتجربة العملاء عاملين من العوامل التي تُميّزها أولوية لدى مساعد watsonx Assistant. سواء أكان الأمر يتعلق باستفسار عاجل من الأجهزة المحمولة بشأن نشاط مشبوه على بطاقة ائتمان، أو إشعارات حول دفع الفواتير, أو مجرد فتح حساب مصرفي جديد، لا ينبغي أن يضطر العملاء إلى قضاء بعض الوقت في انتظار التحدث إلى وكيل بشري في حين أن watsonx Assistant روبوت المحادثة يمكن أن يساعد في الوقت الفعلي.
IBM watsonx Assistant للخدمات المصرفية يستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لرفع مستوى مشاركة العملاء إلى مستوى إنساني فريد. نحن نسمي تكنولوجيا المعلومات المصرفية التحادثية. IBMالذكاء الاصطناعي المتطور للذكاء الاصطناعي المتطور الذي يتميز به البرنامج، والذي يستغل بسهولة ثروة بيانات النظام المصرفي لديك لتقديم الإجابات الصحيحة في الوقت المناسب من خلال فهم قوي للموضوعات والبحث الذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
هل يمكنك أن تتخيل الجانب الإيجابي المحتمل لإشراك كل عميل من عملاء القطاع المصرفي بشكل فعال على المستوى الفردي؟ كيف ستؤثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على العملاء إذا كنت قادرًا على توسيع نطاق فريقك على مستوى العالم للعمل مباشرةً مع كل عميل, مواءمة المنتجات والخدمات المصرفية المناسبة مع أوضاعهم المالية الفريدة؟ هذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم.
watsonx Assistant كما يسهّل نظام المعلومات التكنولوجية على شركة تكنولوجيا المعلومات تحريك الإبرة على خطك الأساسي. من خلال التوصيات الذكية وعمليات البيع التبادلي والبيع المتقاطع والبيع في السياق, يعمل روبوت المحاضر المدعوم بالذكاء الاصطناعي بشكل أساسي كفريق عالمي من ممثلي العملاء المتواجدين دائمًا على استعداد دائم مع في الوقت الفعلي بناءً على بيانات العملاء التاريخية.
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