توفر صفحة "نظرة عامة على التحاليل" ملخصًا لتفاعلات روبوتات المحفظة. يمكنك عرض مقدار حركة المرور لفترة زمنية معينة، بالإضافة إلى المقاصد والكيانات التي تم التعرف عليها في أغلب الأحيان في محادثات المستخدمين.

يمكنك اختيار المقاييس الخاصة بك: ما إذا كنت ترغب في عرض تحليلات روبوتات المحادثة ليوم واحد أو أسبوع أو شهر أو ربع سنة. في كل حالة، يتم ضبط نقاط البيانات على الرسم البياني على فترة قياس مناسبة. على سبيل المثال، عند عرض رسم بياني ليوم واحد، يتم عرض البيانات بقيم كل ساعة، ولكن عند عرض رسم بياني لأسبوع، يتم عرض البيانات حسب اليوم. يمتد الأسبوع دائماً من الأحد إلى السبت. يمكنك أيضًا إنشاء فترات زمنية مخصصة، مثل أسبوع يمتد من يوم الخميس إلى يوم الأربعاء التالي، أو شهر يبدأ في أي تاريخ غير التاريخ الأول.