تحكم في البنية التحتية المادية الخاصة بك من خلال رؤى في الوقت الفعلي وإستراتيجيات أصول مدعومة بالذكاء الاصطناعي
لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وضغوط التكلفة، يجب أن تتطور مراكز البيانات لتتجاوز التركيز التقليدي على مقاييس مدة التشغيل نحو نموذج للتميز التشغيلي المستمر - مدفوع بإدارة ذكية ومتكاملة للأصول. يُتيح IBM® Maximo للمؤسسات رقمنة دورة حياة أصول مركز البيانات بالكامل، وتقديم رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصيانة استباقية، ورؤية في الوقت الفعلي عبر البنية التحتية الحيوية، لتقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل.
من تحسين كفاءة الطاقة إلى تحقيق الهدف المنشود منذ فترة طويلة المتمثل في الصيانة القائمة على الحالة، يساعد Maximo على إطالة عمر أصول المرافق الحيوية. ويحوِّل التعقيد التشغيلي إلى قدرة على التحكم - بحيث يمكنك التوسع بثقة وخفض التكاليف وأتمتة الأداء المستدام.
يمكنك إطالة عمر الأصول باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الصيانة وتقليل التآكل - ما يضمن استمرار تشغيل البنية التحتية الحيوية لفترة أطول وبكفاءة أعلى.
يمكنك تتبُّع استخدام الطاقة والأصول وتحسينه من خلال المراقبة الذكية ولوحات المعلومات والتحليلات الجاهزة للاستخدام لتقليل البصمة الكربونية وأتمتة إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
استخدِم الرؤى في الوقت الفعلي والصيانة القائمة على الحالة لتقييم سلامة الأصول المادية، ما يُتيح اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتقليل فترة التعطل غير المخطط لها في البنية التحتية الحيوية.
بفضل العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والوصول عبر الأجهزة المحمولة، يمكنك أتمتة المهام وتبسيط مهام سير العمل، ما يساعد الفِرَق على العمل بشكل أكثر ذكاءً وسرعة.
تبسيط عمليات مركز البيانات وتحسينها باستمرار
سواء أكنت تبحث عن المشكلات أم تعمل على سد ثغرات الامتثال أو تحسين الترقية التالية، يُتيح Maximo لفرق فنيي مراكز البيانات العمل بشكل أسرع وتقليل فترة التعطل وتحقيق التميز التشغيلي - كل ذلك في إطار تجربة موحَّدة.
من المحادثات باللغة الطبيعية مع بياناتك إلى الرؤى الذكية، يوفر نظام إدارة أصول المؤسسة من Maximo المبني باستخدام IBM watsonx خدمة الذكاء الاصطناعي في عمليات الصيانة ومهام سير العمل التشغيلي لتبسيط إدارة أوامر العمل.
تحسين مدة تشغيل الأصول وكفاءتها
يساعد Maximo على ضمان مدة التشغيل وكفاءة أصول مراكز البيانات المادية -الخوادم والتدفئة والتبريد والطاقة—من خلال المراقبة في الوقت الفعلي ولوحات معلومات حالة الأصول مع رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويعمل على إطالة عمر الأصول وخفض التكاليف ودعم أهداف الاستدامة من خلال التحليلات المتقدمة والأتمتة والرؤية على مستوى المؤسسة، ما يمكِّن المؤسسات من الانتقال إلى الصيانة القائمة على الحالة من أجل الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل فترة التعطل.
التخطيط للاستثمارات الإستراتيجية في الأصول
خطِّط بشكل استراتيجي وأعطِ الأولوية لاستثمارات مراكز البيانات باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي ونمذجة السيناريوهات وتحليل تكلفة دورة الحياة. يُتيح Maximo تخصيص رأس المال بشكل أكثر ذكاءً، بما يتماشى مع أهداف العمل ومتطلبات الامتثال وأهداف الاستدامة. ومن خلال تكامله مع تخطيط موارد المؤسسات وإنترنت الأشياء وIBM® Apptio، يدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات التي تطيل عمر الأصول وتقلل التكلفة الإجمالية للملكية.
إدارة المرافق بذكاء ودقة
احصل على رؤية في الوقت الفعلي لعمليات المرافق من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وحسِّن استخدام المساحة وعقود الإيجار والطاقة المستهلكة واستغلال الأصول مع ضمان مدة التشغيل والامتثال. يدعم Maximo التخطيط الذكي للمساحات وإدارة عقود الإيجار المبسَّطة ومهام سير العمل المؤتمتة - ما يساعد مراكز البيانات على العمل بكفاءة والتوسع بسرعة وتحقيق أهداف الاستدامة من خلال حل موحَّد قائم على دورة الحياة.
قياس الأداء في مجال الطاقة والبيئة
راجِع استهلاك الطاقة وتكلفته على مستوى المحفظة وقارِنه بالمعايير المرجعية وحدِّد القيمة الخارجية وفرص التوفير. واحسِب انبعاثات غازات الدفيئة، واستوفِ متطلبات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمناخ، وقدِّم رؤًى لإرشاد جهود خفض الانبعاثات.
اطلع على كيفية توفير قدرات IBM لأدوات شاملة لإدارة أصول مراكز البيانات وأتمتتها عبر مختلف الصناعات.
احمِ العمليات المالية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال توفير مدة تشغيل مستمر بفضل الصيانة الاستباقية والمراقبة في الوقت الفعلي. يدعم Maximo الامتثال من خلال سجلات مركزية قابلة للتدقيق لأداء الأصول وعمليات التفتيش. ويعمل على تحسين دورات حياة الأصول، ما يقلل التكاليف ويطيل العمر الافتراضي. تدعم المراقبة المتقدمة للطاقة أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بينما تُتيح إدارة تكنولوجيا المعلومات والمرافق المتكاملة استجابة أسرع وقدرة أكبر على التكيف ومرونة ومساءلة عبر البنية التحتية المصرفية.
يساعد IBM Maximo مراكز البيانات الحكومية على تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف ومعالجة قيود الامتثال. ويجعل إدارة الأصول مركزية ويسمح بصيانة استباقية لتقليل فترة التعطل وتبسيط العمليات. يؤدي هذا النهج إلى تخطيط يعتمد على البيانات وأمان محسَّن وامتثال للوائح وعمر أطول للأصول. وفي النهاية، يضمن تقديم خدمات عامة موثوق بها.
في صناعة الاتصالات، مراكز البيانات هي بنية تحتية مهمة للغاية يجب أن تعمل بأقصى مدة تشغيل وكفاءة. مع النمو الهائل للذكاء الاصطناعي، شركات الاتصالات مستعدة لتحقيق قفزة كبيرة في الأداء والتكلفة. يُتيح IBM Maximo لمزوِّدي خدمات الاتصالات إدارة البنية التحتية المادية لمراكز البيانات بشكل استباقي من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وصيانة استباقية ومراقبة في الوقت الفعلي تعزز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الطاقة. ومن خلال مركزية العمليات وأتمتة مهام سير العمل، يساعد Maximo على تقليل الأعطال غير المخطط لها وتحسين استخدام الطاقة وإطالة عمر الأصول - ما يضمن تقديم خدمات موثوق بها ودعم النمو السريع في الطلب على الشبكة.
تتطلب صناعة خدمات الكمبيوتر مدة تشغيل فائقة لمراكز البيانات، وتكاملًا سلسًا بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشغيل، ودورات حياة سريعة للأصول، وأمنًا صارمًا. يوفر IBM Maximo صيانة استباقية للأصول الحيوية المتعلقة بالطاقة والتبريد وتكنولوجيا المعلومات، ما يقلل بشكل كبير من فترة التعطل. ويوفر منصة موحَّدة لإدارة الأصول المادية وأصول تكنولوجيا المعلومات، ما يحسِّن الكثافة ويسرِّع عمليات النشر. يضمن Maximo أيضًا الامتثال ومسارات تدقيق قوية لأمن بيانات العملاء، ما يدعم تقديم خدمات فعَّالة وعالية الأداء ومتوافقة.
ابدأ باستشارة أحد خبراء IBM لترى كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من Maximo لمراكز البيانات.