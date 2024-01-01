مراقبة مُبسّطة تضع لوحة القيادة الواحدة في لمحة خاطفة تصورات، وتنبيهات، ورؤى جغرافية مكانية في مكان واحد، حتى تتمكن من مراقبة موقع العمل الضروري بسهولة. تعرّف على المزيد