حلول خوادم SAP HANA

لدى IBM® Power مجموعة متنوعة من الخيارات لمقابلة العملاء أينما كانوا في رحلتهم إلى SAP S/4HANA. سواء كنت تفكر في SAP HANA أو الجيل التالي من S/4HANA، حيث تقدم IBM Power حلولاً محلية أو خارجية أو مدارة بالكامل (RISE with SAP)، مصممة لتشغيل تطبيقات المهمة الحساسة مثل SAP، والمساعدة على تسريع عمليات نشر تخطيط موارد المؤسسات والتطبيقات، والمساعدة على تعظيم التأثير الذي يمكن أن تحدثه في إدارة البيانات وتكامل البيانات والأتمتة وعمليات الأعمال.
إن المفتاح لتحقيق الكفاءة في تكنولوجيا المعلومات واستمرارية الأعمال هو وجود منصة تتكامل مع البنية التحتية الحالية في مؤسستك مع دعم التحول الرقمي في الوقت نفسه. خوادم IBM Power مصممة خصوصًا للتطبيقات كثيفة البيانات مثل SAP HANA وS/4HANA التي تتطلب كميات كبيرة من الحوسبة داخل الذاكرة ولكنها تتيح لك الحفاظ على التوافر العالي والمرونة المطلوبة للسحابة الهجينة.
.
تمكّن من استيعاب التغييرات في موارد منصة SAP HANA الخاصة بك بشكل ديناميكي، اعتمادًا على احتياجات عملك المتغيرة.
يمكنك تحسين استخدام المعالج ومعالجة البيانات باستخدام دعم المجموعة المشتركة لقاعدة بيانات SAP HANA الإنتاجية لديك.
قلل فترة التعطل المخطط لها باستخدام الذاكرة الدائمة الافتراضية التي تعمل على تشغيل البنية الأساسية بشكل أسرع.
يدعم IBM Power هدفك المتمثل في تحويل مؤسستك إلى مؤسسة ذكية من خلال دمج مصادر البيانات الحساسة التي تعمل على IBM Power مع منصات الذكاء الاصطناعي اللاحقة، مثل نسيج البيانات أو مستودع البيانات. ويتيح هذا إجراء الاستدلال والتعلم الآلي أو التدريب الدقيق على IBM Power من خلال تسريع الذكاء الاصطناعي داخل معالج النواة، واستخدام سعة ذاكرة كبيرة (تتجاوز ذاكرة وحدة كعالجة الرسومات المحدودة)،وتحسين مكتبات الذكاء الاصطناعي.
احمِ البيانات والتطبيقات المهمة من التهديدات عبر الإنترنت من خلال الأمان الشامل، بما في ذلك التشفير الجديد والشفاف في الذاكرة من دون أيّ تأثير في الأداء.
"نتيجة للتحول إلى SAP S/4HANA، حرصنا على تصغير قاعدة بياناتنا ERP 6.0 AnyDB التي تبلغ سعتها 75 تيرابايت إلى 5.5 تيرابايت تقريبًا. يوفر SAP S/4HANA on IBM Power الاستدامة والأداء الممتاز والقدرات الفائقة لشركة Pfizer."
تعرف على كيفية تمكّن شركة Bosch من تحقيق مكاسب في الأداء تصل إلى 75% مع خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% باستخدام خوادم IBM Power10.
شركة Ecogas تنشر SAP HANA 2.0 في بيئة هجينة تعتمد على خوادم IBM Power10، لتقدم خدمات رقمية عالية الجودة لأكثر من مليون شخص ""لقد كان للانتقال إلى SAP HANA 2.0 على IBM Power10 دور رئيسي في السماح لشركة Ecogas بالحفاظ على مستويات خدمة عالية طوال فترة الجائحة. وفي الواقع، يستخدم حوالي 80% من عملائنا الآن القنوات الرقمية كنقطة اتصال أساسية لهم—ويتم كل ذلك بفضل حلولنا من IBM وSAP". Pablo Contreras مدير البنية التحتية والاتصالات، Ecogas
باستخدام أحدث معالجات Power10 وIBMIBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity، حققت OEDIV توفيرًا في التكاليف بنسبة تصل إلى 25% في SAP HANA على IBM Power. ومع IBM PowerVC ومنصة Red Hat Ansible Automation، يمكنهم توفير الأنظمة بشكل أكثر كفاءة وأسرع بنسبة 20% إلى 30%.
باستخدام خوادم IBM Power للبنية التحتية الجديدة SAP Basis في برنامج SUBERB، تمكَّنت شركة FOITT من تحقيق درجة عالية جدًا من الأتمتة، ما ساهم في تقليل العمل اليدوي وزيادة كفاءة عمليات تكنولوجيا المعلومات لدينا
قامت شركة Winterhalter بتوحيد منظومة خوادمها من سبعة خوادم إلى أربعة خوادم، وزيادة الأداء والسعة، ومع ذلك خفضت استهلاك الطاقة بنسبة 50% تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، حققوا توفيرًا بنسبة زادت عن 80% من الطاقة على مدار خمس سنوات مقارنةً بالبدائل المعتمدة على Intel.
Pablo Contreras
مدير البنية التحتية والاتصالات السلكية واللاسلكية
Ecogas
خدمات دورة حياة التكنولوجيا لـ SAP HANA on IBM Power
هل تحتاج إلى مساعدة على استكشاف أي مشاكل قد تواجهها؟ توفر IBM Technology Lifecycle Services دعمًا وخدمات لـ SAP HANA على IBM Power عبر دورة حياة الحل.
يساعدك خبراء SAP لدينا على بناء خطة تحول إستراتيجية للأعمال وتقديمها باستخدام منهجيات مجربة لإنشاء خارطة طريق تخفض التكاليف وتزيد من سرعة الأداء وتحسن النتائج.
تواصَل وتعلَّم وشارك وتفاعل مع خبراء SAP على IBM Power. شارك في المناقشات، أو اقرأ المدونات التي تحتوي على تحديثات SAP من أجل IBM Power.