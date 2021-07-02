تُستخدم SAP HANA كمنصة لبرمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وغيرها من تطبيقات الأعمال، ويمكن نشرها في البيئات المحلية أو السحابية أو كليهما ضمن نظام سحابي هجين.

تُدمِج SAP HANA البيانات من عدة أقسام داخل المؤسسة، على سبيل المثال:

المستندات التجارية التقليدية - بما في ذلك العقود وجداول البيانات.

تجربة المستخدم وواجهة المستخدم (UX/UI) - بما في ذلك نماذج المواقع الإلكترونية، ورسائل البريد الإلكتروني، والتفاعلات الأخرى مع العملاء.

الأجهزة المحمولة - معلومات من الأجهزة المحمولة للعملاء والقوى العاملة لديك.

إنترنت الأشياء (IoT) - بيانات من المستشعرات المنتشرة في مختلَف جوانب العمل، بدءًا من المستودعات والشاحنات ووصولًا إلى المتاجر والمكاتب.

يُدمِج نظام SAP HANA كل هذه البيانات ويطبِّق تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليلها بشكل فوري وعميق. يساعد ذلك على تسريع اتخاذ القرار في الوقت الفعلي من خلال توفير رؤى مهمة حول عمليات الشركة.