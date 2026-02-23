من خلال توحيد إدارة وتخصيص الموارد، تستطيع Würth Group الآن تشغيل أكثر من 600 قسم منطقي (LPARs) بمرونة وكفاءة، وبشكل سلس عبر مجموعة خوادم IBM Power. يدعم هذا الحل أكثر من 100 قاعدة بيانات SAP HANA تعمل بنظام Linux من أجل التحول إلى تطبيقات SAP S/4HANA الجديدة.

يوضح Karsten Hespelt قائلاً: "في الماضي، ومع موارد أكثر محدودية، كان من الصعب أحيانًا توفير أنظمة جديدة لمهام الاختبار والتطوير بسرعة". "كان علينا نقل الأنظمة يدويًا وإدارة أحمال العمل لدينا على كل خادم، وهي مهمة كانت تستغرق وقتًا طويلاً جدًا. مع خوادم IBM Power الجديدة المزودة بسحابة IBM Power الخاصة ذات سعة المرافق المشتركة، أصبح بإمكاننا الآن توفير كل من البيئات الجديدة والمستنسخة بسرعة كبيرة، وذلك بفضل إعدادات مشاركة الموارد عبر أنظمة متعددة. يساعدنا هذا على تسريع مشروع التحول الديناميكي والمرن لدينا. وبالاقتران مع المستوى العالي من الأتمتة على منصة IBM Power، يمكننا تقديم عمليات نظام أكثر مرونة".

يوضح Jörg Engel قائلاً: "بفضل مرونة IBM Power، يمكننا استخدام البنية التحتية نفسها قبل عملية التحول وفي أثنائها وبعدها إلى نظام SAP S/4HANA". "يقلل هذا من الإفراط في التوفير ويزيد من كفاءة التكلفة، حيث يمكننا نقل التطبيقات وتوسيعها بسهولة وتدريجًا، مع الاستفادة الكاملة من الموارد دائما. وهذا يعني أنه بإمكاننا تقديم أداء مثالي لـ 20,000 مستخدم متزامن طوال عملية الترحيل".

نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من المعاملات التجارية يُعالج بواسطة تطبيقات SAP المركزية، فإن الموثوقية والتوافر على مدار الساعة يعدان أمرًا بالغ الأهمية لـ Würth Group. ويضيف Jörg Engel قائلاً: "خاصة مع نهاية الشهر، يعتمد موظفو المبيعات العالميون العاملون بشكل دائم والبالغ عددهم 44,000 موظف على تطبيقات الأعمال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإتمام معاملات البيع لتحقيق أهدافهم الشهرية". "من خلال حل IBM، أصبح لدينا أساس متين لدعم فرق المبيعات لدينا وتنمية أعمالنا العالمية".

ميزة رئيسية أخرى لمنصة IBM Power بالنسبة لـ Würth Group هي قدرتها العالية على التوسع. يوضح Karsten Hespelt قائلاً: "بفضل بنية منصة IBM Power، يمكننا تشغيل قواعد بيانات ضخمة بسعة 100 تيرابايت لتطبيقات أعمال SAP من دون أي مشكلات، وذلك عبر 100 نواة معالجة من IBM Power لتوفير أداء متميز لجميع المستخدمين والعمليات التجارية". "كجزء من عملية انتقالنا إلى SAP S/4HANA، نعمل على تحسين قاعدة البيانات هذه". من خلال الاستفادة من تقنيات ضغط البيانات المتقدمة وعمليات التنقية الشاملة، سننتقل إلى قاعدة بيانات SAP HANA أصغر بكثير بسعة 20 جيجابايت لضمان استمرارية العمليات التجارية المركزية في المستقبل".

صُممت خوادم IBM Power لتحقيق أقصى قدر من وقت التشغيل والمرونة والأمن السيبراني. يتضمن هذا النهج مكونات قابلة للتبديل الساخن، وميزات تكرار مدمجة، وتقنيات محاكاة افتراضية متقدمة. ونتيجة لهذا التصميم الدقيق للنظام، لم تشهد Würth Group أي فترات تعطل غير مخطط لها تتعلق بالبنية التحتية لخوادم IBM Power عبر عدة أجيال من الأنظمة، وذلك منذ نقل تطبيقات SAP وقواعد بياناتها إلى IBM Power8. وبالمثل، فإن التركيز على سهولة الصيانة يؤدي إلى توفير منصة أجهزة مستقرة للغاية تتيح إدارة موحدة للأنظمة. توفر خوادم IBM Power أيضًا تشفيرًا شفافًا للذاكرة ومعززًا بالأجهزة باستخدام تشفير آمن ضد التهديدات الكمومية لحماية بيانات الأعمال بشكل أكثر فعالية ضد تهديدات اليوم والمستقبل. ويضيف Karsten Hespelt قائلاً: "على خوادم IBM Power لدينا، يمكن إكمال جميع أعمال صيانة البينة التحتية مثل تحديثات البرامج الثابتة من دون أي فترات تعطل لتطبيقات الأعمال والمستخدمين". "تعد خاصية نقل الأقسام الحية (The Live Partition Mobility) في نظام IBM PowerVM Enterprise Edition الركيزة الأساسية لتقديم حلول تكاد تخلو من فترة التعطل المخطط لها. أما على المنصات الأخرى، نحتاج إلى فترات صيانة أطول ونواجه فترات تعطل مخططًا لها أعلى بـ 4 مرات، فقط للحفاظ على سير الأمور بأمان".

ويختتم Jörg Engel حديثه قائلاً: "لقد كان نعمل مع IBM و SVA لأكثر من 15 عامًا. طوال هذا الوقت، أثبتت SVA مرارًا وتكرارًا معرفتها العميقة بحلول IBM وSAP. لقد أعد خبراء من SVA وIBM عملية التحديث هذه باحترافية لتسهيل التحديث السلس وتقليل مخاطر الأعمال. أكملنا معًا أحدث ترقية للبنية التحتية بسلاسة، ما يضمن التوفر والأداء مع توفير مرونة وقدرات جديدة للمستقبل. يمكننا الآن تبني حلول SAP الجديدة بشكل أسرع واستخدام أحدث الميزات والتحسينات، ما يضمن جاهزية بيئة SAP لدينا للمستقبل ويزيد من استعداد أعمالنا للسحابة".