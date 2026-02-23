Würth Group وSVA وIBM
في Würth Group، يعد طرح مفاهيم إبداعية جديدة في السوق بسرعة أمرًا ضروريًا للبقاء في صدارة المنافسة. من خلال إضافة الخدمات الرقمية، وقدرات إنترنت الأشياء والسمات المستدامة إلى عروضها، تلبي Würth Group احتياجات العملاء مع دعم المسؤولية البيئية والاجتماعية.
تعمل Würth Group على مبادرة تحديث رئيسية لتبسيط عملياتها التجارية، وتيسير الإجراءات، وتعزيز الكفاءة. بالتعاون مع شركة Würth IT، مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الداخلي للمجموعة، تقوم الشركة بنقل تطبيقات وقواعد بيانات أعمالها الأساسية الهامة إلى حل SAP S/4HANA® المتطور ومنصة SAP HANA® التي تعمل بتقنية الذاكرة الحية. تتولى Würth IT إدارة البنية التحتية العالمية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات والحلول الرقمية لدعم العمليات التجارية لـ Würth Group.
يوضح Jörg Engel، قائد فريق تكنولوجيا SAP في شركة Würth IT، قائلاً: "إن Würth Group مدفوعة بالتحول الرقمي. ولكي ننافس بنجاح في الأسواق العالمية المتغيرة، نحتاج في Würth IT إلى تزويد Würth Group بأحدث التطبيقات والأدوات والتقنيات. لقد كنا نبحث عن منصة لنظام SAP مواكبة للمستقبل، تتيح انتقالاً سلسًا لعمليات المجموعة متعددة القنوات التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتقلل من مخاطر الأعمال، وتوفّر الأداء الذي نحتاجه للنمو والاستمرار في الابتكار".
إلى جانب ترقية البنية التحتية المخطط لها ، هدفت Würth Group أيضًا إلى رفع مستوى التميز التشغيلي من خلال تحسين عملياتها. وهذا يعني أن شركة Würth IT بحاجة إلى توفير أساس مرن وقابل للتوسع وموثوق به للغاية، لتسهيل التوافر العالي لجميع الأنظمة والتطبيقات طوال عملية تحول الأعمال وتكنولوجيا المعلومات المعقدة.
عملت شركة Würth IT مع شركة SVA (System Vertrieb Alexander GmbH)، وهي شريك بلاتيني لشركة IBM، لتصميم ونشر بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسع للتطبيقات SAP بالاعتماد على خوادم المؤسسات ®IBM® Power. تستخدم هذه البيئة الافتراضية بالكامل IBM Power Private Cloud مع سعة خدمات مشتركة لتوفير مرونة تشبه السحاب لعمليات تكنولوجيا المعلومات مرنة.
أنشأت شركتا SVA وWürth IT طبقة عمليات وتنسيق آلية باستخدام أدوات إدارة حديثة من IBM و ®Red Hat لتحسين اتساق النظام والأمن العام. يتيح ذلك تطبيق أفضل ممارسات عمليات التطوير مثل البنية التحتية ككود (IaC) لتبسيط إدارة الحوسبة الافتراضية، وتوحيد العمليات، وزيادة الإنتاجية بشكل أكبر.
تُوفِّر عُقد IBM SAN Volume Controller، المبنية باستخدام برمجيات IBM Spectrum® Virtualize، نظام تخزين البيانات سريعًا وعالي الأداء ومرنًا لمجموعة حلول SAP S/4HANA الجديدة، حيث تُعَد كمجموعة ممتدة مدعومه بعدة مصفوفات تخزين من طراز IBM Storage FlashSystem .
يوضح Karsten Hespelt، كبير مسؤولي إدارة أنظمة Unix في شركة Würth IT، قائلاً: “نحن سعداء للغاية بالعمل مع شركة SVA، الشريك البلاتيني لشركة IBM، فالتنسيق مع فريقهم يتم بأفضل صورة ممكنة. فهم يقدمون توجيهات قيمة ودعمًا عمليًا لنشر أحدث التقنيات وضبط أداء الأنظمة عبر مجموعة تقنيات IBM الكاملة. وباستخدام قدرات IBM Power المتقدمة، وبالتعاون مع شركة SVA، أنجزنا عملية الانتقال إلى بنية تحتية جديدة من IBM Power من دون أي انقطاع يلحظه مستخدمونا. كما تقدم لنا شركة SVA دعمًا استباقيًا في اجتماعاتنا الشهرية مع IBM فهم يدركون تمامًا كيفية جعل عمليات تكنولوجيا المعلومات لدينا أكثر موثوقية وكفاءة. وهم يراجعون بانتظام رقع الأمان ويوصون بها لمساعدتنا على تحقيق أقصى قدر من التوافر والحماية”.
تعتمد Würth Group على أنظمة تشغيل من IBM و Red Hat لتشغيل أنظمة SAP الحيوية لديها. بالنسبة لبعض الخوادم الأكثر أهمية، طبقت الشركة حلاً للموثوقية من IBM لضمان توفر التطبيقات بشكل شبه مستمر مع قدرات متقدمة للكشف عن الأعطال، وتحويل المسار عند الفشل، واستعادة البيانات.
تؤدي تطبيقات SAP دورًا حيويًا في العديد من العمليات داخل Würth Group. تتضمن مجموعة الحلول تطبيقات SAP S/4HANA، وقواعد بيانات SAP HANA، ونظام SAP لإدارة المستودعات الممتدة، ونظام SAP Business Warehouse المدعوم بـ SAP HANA وحلول SAP الأخرى. تستخدم Würth Group برنامج SAP Cloud Connector لبناء بنية سحابية هجينة وربط حلولها المحلية بالسحابة، ما يدمج تطبيقاتها مع منصة SAP Business Technology بشكل موثوق وسريع من دون أي مشكلات في زمن الاستجابة.
يوضح Harald Holl، رئيس البنية التحتية في شركة Würth IT، قائلاً: “من خلال استخدام IBM Power، نضمن أقصى درجت التوافر وأعلى مستويات الأمان والأداء الأمثل. وهذا هو الأساس المثالي لتحسين أحمال عمل SAP لدينا. لقد كان التعاون مع IBM وSVA مثاليًا، حيث كان التزام وخبرة فرقهم هما المفتاح للتنفيذ الناجح”.
من خلال توحيد إدارة وتخصيص الموارد، تستطيع Würth Group الآن تشغيل أكثر من 600 قسم منطقي (LPARs) بمرونة وكفاءة، وبشكل سلس عبر مجموعة خوادم IBM Power. يدعم هذا الحل أكثر من 100 قاعدة بيانات SAP HANA تعمل بنظام Linux من أجل التحول إلى تطبيقات SAP S/4HANA الجديدة.
يوضح Karsten Hespelt قائلاً: "في الماضي، ومع موارد أكثر محدودية، كان من الصعب أحيانًا توفير أنظمة جديدة لمهام الاختبار والتطوير بسرعة". "كان علينا نقل الأنظمة يدويًا وإدارة أحمال العمل لدينا على كل خادم، وهي مهمة كانت تستغرق وقتًا طويلاً جدًا. مع خوادم IBM Power الجديدة المزودة بسحابة IBM Power الخاصة ذات سعة المرافق المشتركة، أصبح بإمكاننا الآن توفير كل من البيئات الجديدة والمستنسخة بسرعة كبيرة، وذلك بفضل إعدادات مشاركة الموارد عبر أنظمة متعددة. يساعدنا هذا على تسريع مشروع التحول الديناميكي والمرن لدينا. وبالاقتران مع المستوى العالي من الأتمتة على منصة IBM Power، يمكننا تقديم عمليات نظام أكثر مرونة".
يوضح Jörg Engel قائلاً: "بفضل مرونة IBM Power، يمكننا استخدام البنية التحتية نفسها قبل عملية التحول وفي أثنائها وبعدها إلى نظام SAP S/4HANA". "يقلل هذا من الإفراط في التوفير ويزيد من كفاءة التكلفة، حيث يمكننا نقل التطبيقات وتوسيعها بسهولة وتدريجًا، مع الاستفادة الكاملة من الموارد دائما. وهذا يعني أنه بإمكاننا تقديم أداء مثالي لـ 20,000 مستخدم متزامن طوال عملية الترحيل".
نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من المعاملات التجارية يُعالج بواسطة تطبيقات SAP المركزية، فإن الموثوقية والتوافر على مدار الساعة يعدان أمرًا بالغ الأهمية لـ Würth Group. ويضيف Jörg Engel قائلاً: "خاصة مع نهاية الشهر، يعتمد موظفو المبيعات العالميون العاملون بشكل دائم والبالغ عددهم 44,000 موظف على تطبيقات الأعمال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإتمام معاملات البيع لتحقيق أهدافهم الشهرية". "من خلال حل IBM، أصبح لدينا أساس متين لدعم فرق المبيعات لدينا وتنمية أعمالنا العالمية".
ميزة رئيسية أخرى لمنصة IBM Power بالنسبة لـ Würth Group هي قدرتها العالية على التوسع. يوضح Karsten Hespelt قائلاً: "بفضل بنية منصة IBM Power، يمكننا تشغيل قواعد بيانات ضخمة بسعة 100 تيرابايت لتطبيقات أعمال SAP من دون أي مشكلات، وذلك عبر 100 نواة معالجة من IBM Power لتوفير أداء متميز لجميع المستخدمين والعمليات التجارية". "كجزء من عملية انتقالنا إلى SAP S/4HANA، نعمل على تحسين قاعدة البيانات هذه". من خلال الاستفادة من تقنيات ضغط البيانات المتقدمة وعمليات التنقية الشاملة، سننتقل إلى قاعدة بيانات SAP HANA أصغر بكثير بسعة 20 جيجابايت لضمان استمرارية العمليات التجارية المركزية في المستقبل".
صُممت خوادم IBM Power لتحقيق أقصى قدر من وقت التشغيل والمرونة والأمن السيبراني. يتضمن هذا النهج مكونات قابلة للتبديل الساخن، وميزات تكرار مدمجة، وتقنيات محاكاة افتراضية متقدمة. ونتيجة لهذا التصميم الدقيق للنظام، لم تشهد Würth Group أي فترات تعطل غير مخطط لها تتعلق بالبنية التحتية لخوادم IBM Power عبر عدة أجيال من الأنظمة، وذلك منذ نقل تطبيقات SAP وقواعد بياناتها إلى IBM Power8. وبالمثل، فإن التركيز على سهولة الصيانة يؤدي إلى توفير منصة أجهزة مستقرة للغاية تتيح إدارة موحدة للأنظمة. توفر خوادم IBM Power أيضًا تشفيرًا شفافًا للذاكرة ومعززًا بالأجهزة باستخدام تشفير آمن ضد التهديدات الكمومية لحماية بيانات الأعمال بشكل أكثر فعالية ضد تهديدات اليوم والمستقبل. ويضيف Karsten Hespelt قائلاً: "على خوادم IBM Power لدينا، يمكن إكمال جميع أعمال صيانة البينة التحتية مثل تحديثات البرامج الثابتة من دون أي فترات تعطل لتطبيقات الأعمال والمستخدمين". "تعد خاصية نقل الأقسام الحية (The Live Partition Mobility) في نظام IBM PowerVM Enterprise Edition الركيزة الأساسية لتقديم حلول تكاد تخلو من فترة التعطل المخطط لها. أما على المنصات الأخرى، نحتاج إلى فترات صيانة أطول ونواجه فترات تعطل مخططًا لها أعلى بـ 4 مرات، فقط للحفاظ على سير الأمور بأمان".
ويختتم Jörg Engel حديثه قائلاً: "لقد كان نعمل مع IBM و SVA لأكثر من 15 عامًا. طوال هذا الوقت، أثبتت SVA مرارًا وتكرارًا معرفتها العميقة بحلول IBM وSAP. لقد أعد خبراء من SVA وIBM عملية التحديث هذه باحترافية لتسهيل التحديث السلس وتقليل مخاطر الأعمال. أكملنا معًا أحدث ترقية للبنية التحتية بسلاسة، ما يضمن التوفر والأداء مع توفير مرونة وقدرات جديدة للمستقبل. يمكننا الآن تبني حلول SAP الجديدة بشكل أسرع واستخدام أحدث الميزات والتحسينات، ما يضمن جاهزية بيئة SAP لدينا للمستقبل ويزيد من استعداد أعمالنا للسحابة".
تُعد Würth Group شركة رائدة في تطوير وإنتاج وبيع مواد التجميع والتثبيت ، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة كونتسلزاو بألمانيا. تضم المجموعة حالياً أكثر من 87,000 موظف في أكثر من 400 شركة مع أكثر من 2,800 متجر في 80 دولة. حققت المجموعة مبيعات بقيمة 20.2 مليار يورو في السنة المالية 2024.
تعد شركة Würth IT مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات التكنولوجية الداخلى للمجموعة، حيث تدعم جميع شركات المجموعة وتدير العمليات التجارية العالمية لـ Würth Group، من الخدمات اللوجستيات وحتى المبيعات والتجارة الإلكترونية من خلال الحلول الرقمية.
شريك IBM البلاتيني SVA System Vertrieb Alexander GmbH هي شركة رائدة في مجال دمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا، وتضم 3,800 موظف موزعين في 28 مكتبًا. تتخصص شركة SVA في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات عالية الجودة وخدمات تكنولوجيا المعلومات الشاملة. يقدم خبراء الشركة التقنيون إرشادات ودعمًا مخصصًا لتمكين الشركات من تعظيم قيمة استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال التحسين والحلول البرمجية الذكية.
