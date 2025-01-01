تساعد مجموعة حلولنا المتنامية على تلبية احتياجات المؤسسات الحديثة في بيئة الأعمال الديناميكية اليوم، وتشمل: حلول العودة إلى العمل التي تساعد في تقليل المخاطر على العمال وأصحاب العمل؛ حلول صناعية شاملة تعتمد على الأجهزة المخصصة المدعومة بتقنية الجيل الخامس؛ توقعات جوية دقيقة باستخدام هواتف Samsung Galaxy الذكية؛ منصة أمان موثوق بها مع Samsung Knox و IBM MaaS 360؛ والتقنيات الناشئة مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي والتحليلات الصوتية لتحسين عمليات المصانع.
تستطيع كلٌّ من IBM و Samsung معًا تقديم حلول مبتكرة لمساعدة المؤسسات على العمل بطريقة أكثر ذكاءً، ما يمكِّنها من مواجهة مخاطر الأعمال وتقليل الاضطرابات المستقبلية.
ساعدت Samsung على توفير تقنية IBM Visual Verifier لعملاء الصناعات، ما يُتيح لهم تتبُّع مصداقية المواد التي نستخدمها في الملابس والطعام والمنتجات اليومية.
يساعد توفُّر بيئة ذات أمان عالٍ على زيادة في الإنتاجية عند دمج IBM MaaS360 مع منصة Knox من Samsung.
تتعاون Red Hat و Samsung لتعزيز اعتماد تقنية الجيل الخامس من خلال الشبكات المستندة إلى Kubernetes لمزوِّدي الخدمات.
تقدِّم IBM Cloud for للاتصالات بنية سحابية مفتوحة وهجينة تساعد على معالجة التحديات التي تواجه صناعة الاتصالات وتفتح إمكانيات تقنية الجيل الخامس والحافة.
تقدِّم The Weather Company أدقَّ توقعات الطقس إلى هواتف Samsung Galaxy الذكية، ما يتيح لك اتخاذ قرارات في الوقت الفعلي استنادًا إلى رؤى الذكاء الاصطناعي.
مع تنوع مجموعة أجهزة Samsung المناسبة للغرض، مثل الأجهزة القابلة للارتداء، والابتكارات في تقنية الجيل الخامس والواقع المعزز، وأعلى درجات الأمان، إلى جانب قدرات تصميم IBM iX، يمكننا مساعدتك على إنشاء رؤية متنقلة لعملك.
تتناسب خبرة IBM في الصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة على نحو ممتاز مع ريادة Samsung في مجالات الشبكات والتنقل. وإذا كنت بحاجة إلى رؤى في الوقت الفعلي لتكون أكثر استجابة لعملائك، يمكننا مساعدتك.
تعرَّف على كيفية تسريع إنشاء قيمة للعملاء وتقديمها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة والقابلة للتوسع والمبنية لأغراض محددة.
تمتد العلاقة بين IBM و Samsung لعقود، إذ جُمعَت الشركتان معًا في شراكة وكعملاء وللابتكار المشترك.
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