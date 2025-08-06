مجموعة أدوات السحابة المتعددة

عزِّز فرق العمل لديك من خلال تحسين تكاليف السحابة وأتمتة عمليات التطوير والأمن والتشغيل (Devsecops).
تُعَد التكلفة أحد أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات في نشر السحابة وتوسيع نطاقها. يبدو نموذج "الدفع حسب الاستخدام" أشبه "بالعبء المتزايد مع النمو"، ما يثير تساؤلات عديدة: هل تقلل السحابة التكاليف فعلًا؟ هل بنيتنا التحتية متوافقة؟ هل لدينا ثغرات أمنية؟ هل يتم الالتزام بسياساتنا؟
تساعد IBM Multicloud على الإجابة عن هذه التساؤلات. تُسهم لوحات المعلومات سهلة الاستخدام وقدرات الأتمتة في جعل عملية تبني السحابة أكثر بساطة، ما يمنحك تحكمًا كاملًا وشفافية في بيئاتك السحابية وتكاليفها عبر Microsoft Azure وAWS وGoogle Cloud وIBM Cloud وOpenshift وKubernetes وVMware في البيئات المحلية، لتتمكن من الحصول على إجابات دقيقة في بضع نقرات عند الحاجة.
احصل على بيانات محدثة وموحدة حول تكاليف السحابة، ما يُتيح لك التحكم بسهولة في منصة إدارة السحابة بأسعار أفضل وتحقيق وفورات أكبر في السعة والتكاليف.
تخلَّص من تعقيدات إدارة السحابة المتعددة من خلال تبني استراتيجيات تشمل أتمتة المهام اليدوية المتكررة، مثل وضع العلامات، وتصحيحات الأمان، والنسخ الاحتياطي.
احصل على إمكانيات التصحيح، والنسخ الاحتياطي، والتعزيز، والتعافي من الكوارث التي تحتاجها لحماية بنيتك السحابية، وضمان الامتثال، وتحقيق الاتصال السلس، وأمن السحابة.
أنشئ أدوات توفِّر الشفافية عبر البيئات السحابية المتعددة، لضمان الامتثال الدائم لمعايير الصناعة ومتطلبات البيانات.
يوفِّر IBM Multicloud Provisioning مناطق مقصودة مؤتمتة بالكامل ومُدارة، ما يضمن تشغيل أنشطتك السحابية بسلاسة ووفقًا لأفضل ممارسات الحوكمة. تساعدك التحديثات المستمرة للبيئة على البقاء على اطلاع دائم بالمناطق المقصودة.
نهج مُدار بالكامل لتقوية الصور في البيئات السحابية المتعددة كخدمة SaaS، ما يوفِّر للشركات حلًا للصور الذهبية يخفف عبء العمل عن المهندسين وموارد المؤسسة دون المساس بالجودة أو الامتثال.
حل تلقائي لتصحيح الأنظمة في البيئات السحابية المتعددة، يضمن الأمان والامتثال عبر جميع أنظمة التشغيل السحابية لديك. تُتيح Autopatcher تعزيز الأمان، والتحكم الكامل في نافذة الصيانة، وترتيب عمليات التصحيح وتزامنها، وإجراءات الحوكمة قبل التصحيح وبعده، بالإضافة إلى تبسيط عمليات التصحيح.
يُعَد IBM Multicloud Autobackup حلًا لحماية البيانات في البيئات السحابية المتعددة، وهو مصمم لخدمات IaaS وPaaS. يمكنك معرفة المستجدات وحماية الموارد وتتبُّعها من خلال لوحة المعلومات سهلة الاستخدام التي ترسل إليك إشعارات بالأحداث الرئيسية والمشكلات.
يُتيح دمج بيانات البيئات السحابية مع بيانات الفوترة توفير رؤية تفصيلية دقيقة للسحابة على مستوى كل مورد. تتم عملية تحسين البيئات السحابية المتعددة عبر نهج يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات أولًا، ويشمل AWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform وIBM Cloud.
عملية الانضمام سريعة وبسيطة (لا تستغرق سوى بضعة أيام فقط). تُتيح لك هذه العملية تبسيط التدريب والإعداد الأولي، ومساعدة فريقك على تحقيق أقصى استفادة من الإنفاق على البطاقات. وفرص التوفير متاحة منذ البداية.
تُتيح المنتجات التكميلية تحقيق التكامل بين مختلف أدوات العمليات المالية وعمليات التطوير من خلال واجهة مستخدم بسيطة وبديهية وسهلة الاستخدام، مع بيانات واضحة ومفهومة ولوحات معلومات واضحة. وتتميز واجهة المستخدم بجاذبيتها لكلٍّ من فرق الهندسة والمديرين.
تضمن الخوارزمية الحصرية وقواعد التصنيف تقليل وقت الهندسة المطلوب لعمليات مثل تخصيص تكاليف السحابة، وتعزيز الصور، والنسخ الاحتياطي، وعمليات التصحيح. يتم اكتشاف حالات الخلل، وتقديم اقتراحات التوفير، وتنفيذ المراقبة تلقائيًا.
باتت الشركات الآن تولي اهتمامًا أكبر ببصمتها الكربونية. يوفِّر IBM Multicloud Accelerator رؤية أوضح وتحكمًا أكبر في أنشطة تكاليف السحابة، ما يُتيح إدارتها بكفاءة أعلى، ويقلل بصمتك الكربونية، ويحقق توازنًا ماليًا وبيئيًا في عملياتك السحابية.
تم تطوير منتجات IBM Multicloud بواسطة Nordcloud، إحدى شركات IBM، وهي المزود الأوروبي الرائد في خدمات السحابة، بما في ذلك الترحيل السحابي وتطوير التطبيقات والخدمات المُدارة. أدى النجاح في أوروبا إلى توسُّع Nordcloud وتقديم خدماتها عالميًا.
تم استخدام مجموعة الأدوات هذه في البداية لدعم فرق السحابة المُدارة داخل Nordcloud في عملها عبر Microsoft Azure وAWS وGCP وVMware المحلي، وحققت نجاحًا كبيرًا لدرجة أنها أصبحت جزءًا أساسيًا من عروض Nordcloud طوال رحلة العملاء في السحابة.
يواصِل خبراء Nordcloud المتخصصون في السحابة الأصلية دعم التطوير المستمر لبرنامج IBM Multicloud، بينما تظل هذه الأدوات جزءًا أساسيًا من نهج Nordcloud في تمكين عملاء IBM من تحقيق النجاح في السحابة.
ابتكر الحلول، وطوّرها، وقِس نتائجها، وحسّنها، ووسّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عمل شامل يجمع بين التفكير التصميمي، والمرونة، وممارسات عمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.
قلِّل نفقات السحابة مع IBM Multicloud Accelerator، واستكشِف المقاييس التي تمنحك رؤية شاملة لتكاليف السحابة عبر جميع الأقسام، مع تحديد فرص التوفير والقضاء على حالات الخلل.
استخدم Machine Image Toolkit لأتمتة عملية تقوية الصور، ما يضمن أمان الأجهزة الافتراضية.
مكِّن المهندسين من اتخاذ الإجراءات عبر توفير رؤى فورية حول موارد السحابة الخاصة بالشركة. تخلَّص من عمليات إعداد التقارير اليدوية وامنح فرق الهندسة الفرصة للتركيز على المهام عالية القيمة.
يعمل كل من Autopatcher وAutobackup على أتمتة العمليات التي كانت تُنفَّذ يدويًا سابقًا، ما يضمن تحديث الأنظمة باستمرار ويُتيح للمهندسين التركيز على تسريع الوصول إلى السوق.
