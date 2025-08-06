مجموعة أدوات السحابة المتعددة

عزِّز فرق العمل لديك من خلال تحسين تكاليف السحابة وأتمتة عمليات التطوير والأمن والتشغيل (Devsecops).

رسم توضيحي لشخص يجلس على مكتب أمامه جهاز كمبيوتر محمول، شاشتان في الأعلى تعرضان رمزًا برمجيًا غير صحيح باللون الأحمر في البداية، ثم تعرض شاشة أكبر الرمز المصحح باللون الأزرق
لمحة عامة
قدرات متكاملة لإدارة السحابة

تُعَد التكلفة أحد أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات في نشر السحابة وتوسيع نطاقها. يبدو نموذج "الدفع حسب الاستخدام" أشبه "بالعبء المتزايد مع النمو"، ما يثير تساؤلات عديدة: هل تقلل السحابة التكاليف فعلًا؟ هل بنيتنا التحتية متوافقة؟ هل لدينا ثغرات أمنية؟ هل يتم الالتزام بسياساتنا؟

تساعد IBM Multicloud على الإجابة عن هذه التساؤلات. تُسهم لوحات المعلومات سهلة الاستخدام وقدرات الأتمتة في جعل عملية تبني السحابة أكثر بساطة، ما يمنحك تحكمًا كاملًا وشفافية في بيئاتك السحابية وتكاليفها عبر Microsoft Azure وAWS وGoogle Cloud وIBM Cloud وOpenshift وKubernetes وVMware في البيئات المحلية، لتتمكن من الحصول على إجابات دقيقة في بضع نقرات عند الحاجة.
الفوائد
تحكَّم في تكاليف السحابة

احصل على بيانات محدثة وموحدة حول تكاليف السحابة، ما يُتيح لك التحكم بسهولة في منصة إدارة السحابة بأسعار أفضل وتحقيق وفورات أكبر في السعة والتكاليف.
أتمتة العمليات

تخلَّص من تعقيدات إدارة السحابة المتعددة من خلال تبني استراتيجيات تشمل أتمتة المهام اليدوية المتكررة، مثل وضع العلامات، وتصحيحات الأمان، والنسخ الاحتياطي.
تعزيز البنية التحتية السحابية

احصل على إمكانيات التصحيح، والنسخ الاحتياطي، والتعزيز، والتعافي من الكوارث التي تحتاجها لحماية بنيتك السحابية، وضمان الامتثال، وتحقيق الاتصال السلس، وأمن السحابة.
تسريع التطوير

أنشئ أدوات توفِّر الشفافية عبر البيئات السحابية المتعددة، لضمان الامتثال الدائم لمعايير الصناعة ومتطلبات البيانات.
القدرات IBM Multicloud Provisioning

يوفِّر IBM Multicloud Provisioning مناطق مقصودة مؤتمتة بالكامل ومُدارة، ما يضمن تشغيل أنشطتك السحابية بسلاسة ووفقًا لأفضل ممارسات الحوكمة. تساعدك التحديثات المستمرة للبيئة على البقاء على اطلاع دائم بالمناطق المقصودة.

 مجموعة أدوات IBM Multicloud Machine Image Toolkit

نهج مُدار بالكامل لتقوية الصور في البيئات السحابية المتعددة كخدمة SaaS، ما يوفِّر للشركات حلًا للصور الذهبية يخفف عبء العمل عن المهندسين وموارد المؤسسة دون المساس بالجودة أو الامتثال.

 IBM Multicloud Autopatcher

حل تلقائي لتصحيح الأنظمة في البيئات السحابية المتعددة، يضمن الأمان والامتثال عبر جميع أنظمة التشغيل السحابية لديك. تُتيح Autopatcher تعزيز الأمان، والتحكم الكامل في نافذة الصيانة، وترتيب عمليات التصحيح وتزامنها، وإجراءات الحوكمة قبل التصحيح وبعده، بالإضافة إلى تبسيط عمليات التصحيح.

 IBM Multicloud Autobackup

يُعَد IBM Multicloud Autobackup حلًا لحماية البيانات في البيئات السحابية المتعددة، وهو مصمم لخدمات IaaS وPaaS. يمكنك معرفة المستجدات وحماية الموارد وتتبُّعها من خلال لوحة المعلومات سهلة الاستخدام التي ترسل إليك إشعارات بالأحداث الرئيسية والمشكلات. 

 الرؤية الشاملة

يُتيح دمج بيانات البيئات السحابية مع بيانات الفوترة توفير رؤية تفصيلية دقيقة للسحابة على مستوى كل مورد. تتم عملية تحسين البيئات السحابية المتعددة عبر نهج يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات أولًا، ويشمل AWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform وIBM Cloud.

 سهولة الانضمام

عملية الانضمام سريعة وبسيطة (لا تستغرق سوى بضعة أيام فقط). تُتيح لك هذه العملية تبسيط التدريب والإعداد الأولي، ومساعدة فريقك على تحقيق أقصى استفادة من الإنفاق على البطاقات. وفرص التوفير متاحة منذ البداية.

 مصدر موحد للحقيقة

تُتيح المنتجات التكميلية تحقيق التكامل بين مختلف أدوات العمليات المالية وعمليات التطوير من خلال واجهة مستخدم بسيطة وبديهية وسهلة الاستخدام، مع بيانات واضحة ومفهومة ولوحات معلومات واضحة. وتتميز واجهة المستخدم بجاذبيتها لكلٍّ من فرق الهندسة والمديرين.

 الأتمتة

تضمن الخوارزمية الحصرية وقواعد التصنيف تقليل وقت الهندسة المطلوب لعمليات مثل تخصيص تكاليف السحابة، وتعزيز الصور، والنسخ الاحتياطي، وعمليات التصحيح. يتم اكتشاف حالات الخلل، وتقديم اقتراحات التوفير، وتنفيذ المراقبة تلقائيًا.

 العمليات التشغيلية المستدامة

باتت الشركات الآن تولي اهتمامًا أكبر ببصمتها الكربونية. يوفِّر IBM Multicloud Accelerator رؤية أوضح وتحكمًا أكبر في أنشطة تكاليف السحابة، ما يُتيح إدارتها بكفاءة أعلى، ويقلل بصمتك الكربونية، ويحقق توازنًا ماليًا وبيئيًا في عملياتك السحابية.

 نبذة عن Nordcloud، إحدى شركات IBM

تم تطوير منتجات IBM Multicloud بواسطة Nordcloud، إحدى شركات IBM، وهي المزود الأوروبي الرائد في خدمات السحابة، بما في ذلك الترحيل السحابي وتطوير التطبيقات والخدمات المُدارة. أدى النجاح في أوروبا إلى توسُّع Nordcloud وتقديم خدماتها عالميًا.

تم استخدام مجموعة الأدوات هذه في البداية لدعم فرق السحابة المُدارة داخل Nordcloud في عملها عبر Microsoft Azure وAWS وGCP وVMware المحلي، وحققت نجاحًا كبيرًا لدرجة أنها أصبحت جزءًا أساسيًا من عروض Nordcloud طوال رحلة العملاء في السحابة.

يواصِل خبراء Nordcloud المتخصصون في السحابة الأصلية دعم التطوير المستمر لبرنامج IBM Multicloud، بينما تظل هذه الأدوات جزءًا أساسيًا من نهج Nordcloud في تمكين عملاء IBM من تحقيق النجاح في السحابة.
شارك في الإنشاء مع IBM Garage
عمال يتعاونون حول طاولة غرفة الاجتماعات

ابتكر الحلول، وطوّرها، وقِس نتائجها، وحسّنها، ووسّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عمل شامل يجمع بين التفكير التصميمي، والمرونة، وممارسات عمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.

 تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
حالات الاستخدام
High angle view of experts coding while working on new project at desk in creative office
التكلفة الإجمالية للملكية

قلِّل نفقات السحابة مع IBM Multicloud Accelerator، واستكشِف المقاييس التي تمنحك رؤية شاملة لتكاليف السحابة عبر جميع الأقسام، مع تحديد فرص التوفير والقضاء على حالات الخلل.
Open Source Lab at the EUREF Campus in Berlin, Germany.
تقليل مخاطر العمل إلى الحد الأدنى

استخدم Machine Image Toolkit لأتمتة عملية تقوية الصور، ما يضمن أمان الأجهزة الافتراضية.
High angle view of computer programmers using desktop PC at office desk
خبرة متعمقة

مكِّن المهندسين من اتخاذ الإجراءات عبر توفير رؤى فورية حول موارد السحابة الخاصة بالشركة. تخلَّص من عمليات إعداد التقارير اليدوية وامنح فرق الهندسة الفرصة للتركيز على المهام عالية القيمة.
شريكا أعمال في شركة ناشئة يتجولان في ممر المكتب وينظران إلى جهاز لوحي رقمي ويتناقشان حول العمل
وقت الوصول إلى السوق

يعمل كل من Autopatcher وAutobackup على أتمتة العمليات التي كانت تُنفَّذ يدويًا سابقًا، ما يضمن تحديث الأنظمة باستمرار ويُتيح للمهندسين التركيز على تسريع الوصول إلى السوق.
دراسات حالة
المقصورة الداخلية لمركبة فولكس فاجن مع إطلالة على غروب الشمس عبر النافذة
تطوير حل مشترك للتحكم في تكاليف السحابة

أتاحت IBM Multicloud Accelerator لشركة Volkswagen توزيع تكاليف السحابة عبر ثلاثة مزودين وعدة أقسام، مع تقديم إرشادات للحد من الهدر السحابي بشكل مستدام.

 اقرأ القصة
تعرّف على خبرائنا Hicks Lin
بصفته مهندسًا متميزًا في IBM ورئيسًا تقنيًا لعروض واستثمارات البرمجيات في IBM Consulting، يمتلك Hicks أكثر من 15 عامًا من الخبرة في تقديم حلول برمجية إبداعية تركِّز على العملاء، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والتحليلات وأتمتة العمليات الآلية وبحيرات البيانات ومنصات الخدمات المصغرة.
Jakub Holak
بصفته رئيس حلول البرمجيات في Nordcloud، إحدى شركات IBM، يتمتع Jakub بخبرة واسعة في هندسة البرمجيات وإدارة المنتجات، حيث قاد سابقًا تطوير الواجهة الأمامية لعدة منتجات من Nordcloud، إضافة إلى قيادته لعدة فرق هندسية برمجية.
Jakub Wozniak
يشغل Jakub منصب الرئيس التقني للبرمجيات في Nordcloud، إحدى شركات IBM، وهو مهندس سحابي شغوف بالحوسبة السحابية العامة. حاصل على شهادات في AWS وGCP وKubernetes، ودرس الأنظمة الموزعة في جامعة Pozman للتكنولوجيا، ويتمتع بخبرة في ثقافة عمليات التطوير وإدارة الأنظمة.
Katarzyna Soltyk
تشغل Katarzyna منصب مدير منتج تكنولوجيا المعلومات في Nordcloud، إحدى شركات IBM، حيث تتولى مسؤولية أدوات إدارة السحابة المتعددة، ووضع رؤية المنتج واستراتيجيته والتخطيط لتطويره، مع ضمان توافق جميع الأطراف المعنية، كما تؤمن بالحلول البسيطة والتصميم النظيف.
الخطوات التالية
