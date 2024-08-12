Sin servidor frente a microservicios: ¿qué arquitectura es mejor para su empresa?

Cuando las empresas necesitan crear una aplicación, una de las decisiones más importantes que deben tomar sus líderes es qué tipo de desarrollo de software utilizar. Si bien hay muchas arquitecturas de software para elegir, las arquitecturas sin servidor y de microservicios son cada vez más populares debido a su escalabilidad, flexibilidad y rendimiento. Además, dado que se espera que el gasto en servicios en la nube se duplique en los próximos cuatro años, tanto las instancias sin servidor como las de microservicios deberían crecer rápidamente, ya que se utilizan ampliamente en entornos de computación en la nube.

Si bien las arquitecturas sin servidor generalmente son las preferidas por las empresas emergentes y las empresas que necesitan construir y escalar rápidamente, los microservicios son más populares entre las organizaciones que requieren una gestión más práctica de la infraestructura de backend. Todas las empresas líderes en tecnología de computación en la nube ofrecen soluciones sin servidor y de microservicios, incluidas Microsoft Azure, Amazon, IBM y Google Cloud.

A continuación, se ofrece una descripción más detallada de lo que hace que los servicios sin servidor y los microservicios sean únicos, y cómo elegir cuál es el más adecuado para usted.