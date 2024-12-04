¿Qué es la transmisión en vivo?

La transmisión en vivo es el proceso de transmitir contenido de video y audio a través de Internet en tiempo real o casi en tiempo real.
La transmisión en tiempo real cambió la forma en que las personas entregan y se conectan con el contenido. Los espectadores obtienen acceso global en tiempo real a eventos como conciertos, retransmisiones deportivas, lanzamientos de productos, seminarios web y retransmisiones de videojuegos, mientras que las empresas y los distribuidores de contenido pueden ponerse en marcha fácilmente para ofrecer contenido más inmersivo (e inmediato).
En comparación con la transmisión tradicional, la transmisión en vivo difiere en:
A medida que evolucionen las tecnologías y capacidades de transmisión, es probable que la audiencia de transmisiones en vivo y su utilidad para las empresas continúen expandiéndose. En el tercer trimestre de 2024, casi el 30 % de los internautas de todo el mundo vieron semanalmente algún tipo de contenido de transmisión en vivo.1 Además, se espera que el mercado mundial de transmisión en vivo crezca en más de 20 mil millones de dólares entre 2025 y 2029.2
Como tal, la transmisión en vivo puede servir como una herramienta poderosa para las empresas que buscan llegar a una audiencia global con productos de entretenimiento, educación y negocios atractivos e innovadores.
La latencia, el retraso entre el evento en vivo y la pantalla del espectador, siempre fue un desafío para los streamers en vivo. Sin embargo, las redes de entrega de contenido (CDN) de latencia ultrabaja e inferior a un segundo han ayudado a las empresas a superar este problema.
Las CDN son redes de servidores geográficamente dispersas que permiten un rendimiento web más rápido al ubicar copias de contenido web más cerca de los usuarios finales. Estos servidores perimetrales, también llamados “cachés” o “servidores de almacenamiento en caché”, actúan como puertas de enlace entre los usuarios y el servidor de origen (principal).
Cada servidor de una CDN almacena contenido de copias, incluidos archivos HTML, imágenes, audio y video, desde el servidor de origen. De esa manera, cuando un usuario solicita contenido de transmisión en vivo, puede recibir la transmisión del servidor más cercano a su ubicación en lugar de un servidor principal que podría estar a cientos o miles de millas de distancia.
Supongamos que un panel de expertos comienza a transmitir desde una computadora portátil en Nueva York, mientras que una audiencia global, incluido un espectador en Sídney, se une a la transmisión en vivo en sus teléfonos inteligentes. En lugar de conectarse con un servidor central, cada espectador accede al contenido a través del servidor CDN más cercano a su ubicación. En este ejemplo, el espectador de Sídney podría acceder al contenido desde un servidor CDN en Sídney o en el sudeste asiático.
Los servidores CDN acercan los archivos a los clientes, disminuyendo el tiempo que tardan los datos en transmitirse a través de la red, reduciendo los tiempos de carga para los usuarios y minimizando los costos y el consumo de ancho de banda. Las CDN también aumentan la escalabilidad para que miles (o incluso decenas de miles) de espectadores puedan ver la transmisión simultáneamente sin problemas de almacenamiento en búfer.
La transmisión en vivo implica varios procesos clave para ofrecer contenido de bajalatencia a los usuarios:
Los eventos de transmisión en vivo comienzan con datos de audio y video sin procesar capturados por fuentes de contenido (cámaras y micrófonos conectados a teléfonos inteligentes, cámaras sitio web y otros dispositivos de grabación).
Antes de la transmisión, las señales de video y audio sin procesar deben codificarse en un formato digital (una serie de 1 y 0) y comprimirse para que sean adecuadas para la transmisión a través de Internet. La codificación es el proceso de convertir los datos a un formato digital que varios dispositivos puedan entender. Los estándares de codificación comunes incluyen MP3, AAC, H.264, H.265, VP9 y AV1e3.
Las plataformas de transmisión en vivo pueden codificar datos mediante el uso de dispositivos de codificación dedicados (codificadores de hardware), que proporcionan la capacidad de transmisión necesaria para transmisiones profesionales en vivo de alto rendimiento. Sin embargo, también pueden utilizar aplicaciones informáticas como codificadores (llamados codificadores de software), que ofrecen una opción más flexible y rentable para transmitir producciones a menor escala.
La compresión es el proceso de reducir el tamaño de los datos de video y audio mediante la eliminación de elementos redundantes. Si, por ejemplo, el primer cuadro de un video muestra a una persona que habla sobre un fondo morado, el fondo morado se puede reutilizar en cuadros posteriores sin necesidad de volver a renderizar por completo.
El proceso es similar a la catalogación de libros en una biblioteca. El bibliotecario procesa y cataloga los libros nuevos a medida que llegan a la biblioteca y almacena la información básica de la publicación (título, autor, editorial y fecha de publicación) en un lugar de fácil acceso dentro de la red de la biblioteca.
Si el bibliotecario consigue una nueva edición de un serial de libros que la biblioteca ya posee, no tiene que volver a catalogar todo el serial. Sólo tienen que agregar información sobre los nuevos volúmenes del serial a los registros existentes.
El contenido de los medios digitales, especialmente el contenido de transmisión de video en tiempo real, contiene cantidades masivas de datos. Para mantener una transmisión en tiempo real, las herramientas de transmisión dividen los datos en segmentos más pequeños (generalmente, de unos pocos segundos cada uno) y los transmiten como segmentos de contenido.
Una vez que el contenido se comprime, codifica y segmenta, está listo para distribuirse a los espectadores. Para ofrecer una transmisión en tiempo real de alta calidad y baja latencia a millones de usuarios, los servicios de transmisión dependen de las CDN.
Los servidores CDN están situados en el borde de la red y entregan contenido en nombre del servidor de origen. Por lo tanto, en lugar de que el servidor de origen maneje todas las solicitudes de los usuarios, el servidor CDN más cercano al visor de transmisión en vivo maneja las solicitudes de datos y el enrutamiento.
Cada dispositivo de usuario que participa en la transmisión en vivo utiliza un reproductor multimedia dedicado, un reproductor basado en navegador o un reproductor multimedia integrado en una plataforma de redes sociales (como Facebook Live, Instagram Live o transmisión en vivo de TikTok) para recibir, decodificar y descomprimir los datos segmentados de transmisión en vivo. Este proceso permite que el contenido de la transmisión en vivo se reproduzca continuamente.
Muchos servicios de transmisión y reproductores multimedia ofrecen características de transmisión de velocidad de bits adaptable, que pueden ajustar dinámicamente la calidad del video en función de la velocidad de Internet del espectador. Las velocidades de bits adaptables ayudan a minimizar los problemas de almacenamiento en búfer.
Los orígenes de la transmisión en vivo se remontan a los primeros días de Internet. A principios de la década de 1990, a medida que mejoraban las velocidades de Internet y surgían los primeros reproductores multimedia capaces de admitir la transmisión en vivo, los ingenieros comenzaron a experimentar con transmisiones de video en vivo en línea. Tales avances permitieron a las personas ver y escuchar contenido en tiempo real, pero también enfrentaron obstáculos importantes (limitaciones técnicas, ancho de banda restringido y mala calidad de video fueron desafíos comunes).
Una de las primeras transmisiones en vivo exitosas fue un concierto en 1993 con la banda Severe Tire Damage. Poco después (en 1995), RealNetworks, Inc. empleó el software RealPlayer para transmitir un juego de béisbol en tiempo real, sentando las bases para la transmisión de deportes en tiempo real y las otras innovaciones de transmisión que seguirían.
El escenario cambió nuevamente en 2005 con el lanzamiento de YouTube. La plataforma para compartir videos organizó su primer evento global de transmisión en vivo, con personalidades populares de YouTube, incluido el rapero will.i.am, el cantante Esmée Denters y el comediante Bo Burnham, en 2008.
Al día de hoy, la transmisión en vivo está en todas partes, en gran parte gracias al auge de las redes sociales y las plataformas de transmisión dedicadas. Servicios como Facebook Live, YouTube Live, Twitch, Instagram Live e incluso LinkedIn han facilitado que cualquier persona con un teléfono inteligente o computadora transmita en vivo a audiencias de todo el mundo.
La transmisión en vivo ahora abarca una amplia gama de casos de uso, desde torneos de juegos y actuaciones de música en vivo hasta sesiones educativas y conferencias, y la introducción de CDN revolucionó la distribución de contenido de transmisión. Hoy en día, es común que las plataformas de transmisión empleen múltiples CDN simultáneamente, lo que destaca aún más lo esenciales que se volvieron para ofrecer transmisiones fluidas y de alta calidad.
Otras tendencias importantes incluyen el multistreaming (transmisión del mismo evento en múltiples plataformas a la vez) y el uso de videos pregrabados en transmisiones "en vivo", lo que permite a los creadores perfeccionar su contenido de antemano y emitirlo como un "evento en vivo".
La integración de la tecnología blockchain con plataformas de transmisión en vivo también ha introducido nuevas capacidades. Blockchain es un libro mayor digital compartido e inmutable que almacena datos en múltiples nodos de red, lo que hace que las transmisiones en vivo compatibles con blockchain sean resistentes a la manipulación y las amenazas cibernéticas. También ayuda a las empresas a crear CDN descentralizadas que distribuyen contenido en vivo entre computadoras, para que las plataformas de transmisión puedan gestionar más fácilmente los aumentos repentinos y las fluctuaciones de la demanda.
Las aplicaciones de transmisión en vivo pueden usar varios protocolos para entregar contenido de audio y video en tiempo real a través de Internet. Cada protocolo tiene aplicaciones específicas, y el protocolo adecuado para una transmisión en vivo determinada depende de factores como la audiencia objetivo, la compatibilidad del dispositivo, las condiciones de la red y los casos de uso específicos.
Los protocolos más utilizados incluyen:
RTMP es uno de los primeros protocolos utilizados para la transmisión en vivo. Es un protocolo con estado (que almacena datos de usuario entre interacciones) que se utiliza principalmente para transmitir audio, video y datos a través de Internet. RTMP se usaba comúnmente junto con Adobe Flash Player, pero su uso ha disminuido desde que Flash quedó obsoleto.
RTSP es un protocolo de control de red que permite a los clientes controlar la reproducción de medios de transmisión al habilitar las funciones de pausa, rebobinado y avance rápido. El RTSP funciona con el protocolo de transporte en tiempo real (RTP) para entregar datos multimedia a los dispositivos de los usuarios, especialmente aquellos que ejecutan aplicaciones de vigilancia y monitoreo.
El protocolo HLS fue desarrollado por Apple para funcionar sobre HTTP estándar, lo que lo hace compatible con cortafuegos y fácil de implementar. HLS se utiliza comúnmente para entregar archivos de video bajo demanda y en vivo a una amplia gama de dispositivos (incluidos teléfonos inteligentes, tabletas y smart TV), especialmente aquellos que utilizan sistemas operativos iOS y macOS .
DASH es un estándar internacional desarrollado por Moving Picture Experts Group (MPEG), una alianza para estándares de programación de medios. DASH permite la transmisión adaptativa de una amplia variedad de códecs y formatos. DASH utiliza un archivo de manifiesto (un archivo de texto simple que contiene metadatos para un grupo de archivos) para describir las ubicaciones de los segmentos de medios y sus atributos. Esta característica facilita la transmisión de alta calidad tanto en entornos de transmisión en vivo como bajo demanda.
SRT es un protocolo de transmisión de código abierto altamente confiable que ayuda a las empresas a ofrecer transmisiones en vivo fluidas a través de redes impredecibles. SRT cifra los datos para proteger el contenido durante la transmisión y se recupera bien de la pérdida de paquetes de datos. Esto lo hace idóneo para la retransmisión en directo en entornos profesionales.
WebRTC es un protocolo seguro de código abierto que permite la comunicación peer-to-peer en tiempo real en navegadores sitio web mediante una interfaz simple de programación de aplicaciones (API). WebRTC puede ayudar a los proveedores de contenido a ofrecer transmisiones seguras de video, audio y datos sin descargar nuevas aplicaciones y complementos.
Para los usuarios individuales, la transmisión en vivo solo requiere un dispositivo de grabación (como un teléfono o computadora portátil) y la plataforma de transmisión adecuada para su contenido. Pero para las empresas, que a menudo necesitan proporcionar experiencias de transmisión de alta calidad y sin fricciones, la transmisión en vivo puede requerir:
Las empresas necesitan un software de transmisión profesional que pueda manejar múltiples entradas y ofrecer características de producción avanzadas, como tercios inferiores (superposiciones gráficas ubicadas en la parte inferior de la pantalla), gráficos e integración remota de invitados (que permite a los participantes remotos unirse a una transmisión o evento).
El software de transmisión generalmente admite una amplia gama de fuentes de video y audio, incluidas las señales de interfaz de dispositivo de red (NDI) para transmitir videos sin comprimir y las señales de interfaz digital en serial (SDI) para videos comprimidos.
Para la entrega de contenido, las empresas suelen confiar en plataformas de video empresarial, que ofrecen características como analytics granulares, herramientas de gestión de contenido y la capacidad de integrarse con otros sistemas empresariales, como los sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM).
Las CDN globales ayudan a distribuir transmisiones a espectadores de todo el mundo con una latencia mínima.
La transmisión en vivo de nivel empresarial requiere conexiones a Internet confiables y de alta velocidad. Por lo general, las organizaciones necesitan una velocidad de carga mínima de 50 Mbps, especialmente para la alta velocidad de bits múltiple o la transmisión 4K. Para ayudar a garantizar la máxima confiabilidad, las organizaciones pueden configurar conexiones redundantes a Internet de diferentes proveedores o usar failover celular con módems 4G/5G.
El ancho de banda (la cantidad de datos que una red puede transmitir en un periodo determinado) también es un componente clave para las transmisiones en tiempo real de alta calidad. Un mayor ancho de banda significa una transmisión de datos de mayor volumen. Para ofrecer transmisiones de alta definición, las empresas necesitan un ancho de banda mínimo de 5 Mbps, pero las transmisiones a gran escala pueden requerir un ancho de banda de más de 5 Gbps para optimizar la calidad de la transmisión.
Las transmisiones a menudo se cifran de extremo a extremo, generalmente mediante cifrado AES-256, para proteger el contenido en tránsito. Si es necesario, los equipos de TI pueden implementar controles de acceso, así como permisos basados en roles, protecciones con contraseña y protocolos de bloqueo geográfico, para limitar quién puede ver una transmisión.
El software de transmisión en vivo ha cambiado la forma en que se consume y comparte el contenido multimedia y su versatilidad permite aplicaciones en todos los sectores empresariales y casos de uso.
Las plataformas de juegos en las redes sociales, como Twitch, YouTube Live y Facebook Gaming, crearon vibrantes comunidades en torno a los creadores de contenidos y su audiencia. Los jugadores pueden retransmitir sus partidas, ofreciendo comentarios, insights e interacción directa con los espectadores.
Y la transmisión en vivo de conciertos, representaciones teatrales y festivales de música pueden ayudar a los streamers a llegar a una audiencia global, ofreciendo contenido detrás de escena y experiencias interactivas a los usuarios.
Las aplicaciones de transmisión en vivo ofrecen a los clientes una forma innovadora de interactuar con los clientes y aumentar la lealtad a la marca y la confianza de los clientes. Las empresas pueden usarlo para lanzamientos de productos, demostraciones, anuncios de patrocinio y eventos virtuales para mostrar sus ofertas e interactuar con los clientes en tiempo real.
También pueden transmitir seminarios web y sesiones de preguntas y respuestas en vivo para ayudar a generar clientes potenciales, brindar atención al cliente y establecer liderazgo de opinión.
La transmisión en vivo permite a las organizaciones de noticias cubrir eventos y noticias de última hora en tiempo real. Los periodistas pueden transmitir en vivo desde el terreno para dar a las audiencias acceso inmediato a eventos importantes. Los espectadores también pueden usar plataformas de transmisión para ver transmisiones de televisión en vivo.
Esta inmediatez mejora el impacto de los informes de noticias y facilita la interacción directa con los espectadores, con entrevistas en vivo y paneles de discusión.
Las empresas suelen utilizar software de videoconferencia (Zoom, por ejemplo) para transmitir en vivo eventos de comunicaciones internas, como reuniones públicas, anuncios, sesiones de incorporación y capacitación.
El uso estratégico de la transmisión en vivo para entregar comunicaciones importantes permite a todos los empleados, independientemente de su ubicación, recibir información simultáneamente e interactuar directamente con el equipo de liderazgo de la empresa.
Las cadenas de transmisión, las ligas deportivas y los equipos utilizan la transmisión en vivo para transmitir juegos y partidos en todo el mundo, para que los fanáticos puedan tener la experiencia de la emoción del evento como si estuvieran allí en persona. Las plataformas de transmisión también ofrecen características como múltiples ángulos de cámara, analytics en vivo y chat interactivo para mejorar la experiencia de visualización.
La transmisión en vivo es una herramienta invaluable para fomentar la conexión y la interacción entre clientes y consumidores. Los servicios de transmisión en vivo ofrecen a las empresas varios beneficios clave:
Sin embargo, la transmisión en tiempo real puede presentar algunos desafíos.
Si, por ejemplo, los usuarios tienen una experiencia de latencia significativa en una transmisión en vivo, es posible que dejen de interactuar con ella. Esto es especialmente cierto para las transmisiones en vivo de juegos y deportes. Además, las transmisiones en vivo de alta calidad tienen requisitos sustanciales de ancho de banda y conexión a Internet. El ancho de banda de red insuficiente y las conexiones débiles pueden degradar la experiencia de visualización de los usuarios.
La evolución de la transmisión en vivo ha remodelado la forma en que las empresas y los clientes interactúan con los medios, y es probable que continúe abriendo nuevas vías para el entretenimiento global, la educación y la comunicación empresarial.
La realidad virtual (RV), la realidad aumentada (RA) y la realidad mixta (RM), que permiten a los usuarios interactuar con entornos digitales parcial o totalmente simulados, son más accesibles que nunca. Cuando se integran con herramientas avanzadas de transmisión en vivo, estas tecnologías permiten a los espectadores asistir a eventos en vivo en un espacio digital totalmente inmersivo, difuminando la línea entre el mundo físico y el virtual.
El despliegue de redes 5G también tiene el potencial de mejorar la transmisión en vivo, ofreciendo transmisiones de mayor calidad y más confiables en teléfonos móviles y otros dispositivos conectados.
La transmisión multiplataforma, también conocida como multistreaming o transmisión multiplataforma, puede ayudar a los creadores de contenido a transmitir en vivo a diferentes audiencias en varias plataformas. En lugar de configurar transmisiones separadas, los streamers pueden usar software especializado para transmitir a través de múltiples canales simultáneamente.
Las soluciones de transmisión en vivo también están comenzando a incorporar tecnologías de inteligencia artificial (IA) y machine learning para crear experiencias de transmisión más fluidas, seguras y accesibles. Las funciones de IA incluyen subtítulos automáticos y superposiciones interactivas, recomendaciones de contenido personalizadas, calidad de transmisión optimizada y moderación automatizada de contenido.
1 Share of internet users worldwide watching live streaming content on a weekly basis from 2nd quarter 2021 to 3rd quarter 2024, Statista.com, 24 de febrero de 2025.
2 Live streaming market to grow by USD 20.64 billion (2025-2029), driven by smartphone penetration & internet access, with AI redefining landscape, PR Newswire, 12 de febrero de 2025.