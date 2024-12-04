¿Qué es la transmisión en vivo?

Los orígenes de la transmisión en vivo se remontan a los primeros días de Internet. A principios de la década de 1990, a medida que mejoraban las velocidades de Internet y surgían los primeros reproductores multimedia capaces de admitir la transmisión en vivo, los ingenieros comenzaron a experimentar con transmisiones de video en vivo en línea. Tales avances permitieron a las personas ver y escuchar contenido en tiempo real, pero también enfrentaron obstáculos importantes (limitaciones técnicas, ancho de banda restringido y mala calidad de video fueron desafíos comunes).

Una de las primeras transmisiones en vivo exitosas fue un concierto en 1993 con la banda Severe Tire Damage. Poco después (en 1995), RealNetworks, Inc. empleó el software RealPlayer para transmitir un juego de béisbol en tiempo real, sentando las bases para la transmisión de deportes en tiempo real y las otras innovaciones de transmisión que seguirían.

El escenario cambió nuevamente en 2005 con el lanzamiento de YouTube. La plataforma para compartir videos organizó su primer evento global de transmisión en vivo, con personalidades populares de YouTube, incluido el rapero will.i.am, el cantante Esmée Denters y el comediante Bo Burnham, en 2008.

Al día de hoy, la transmisión en vivo está en todas partes, en gran parte gracias al auge de las redes sociales y las plataformas de transmisión dedicadas. Servicios como Facebook Live, YouTube Live, Twitch, Instagram Live e incluso LinkedIn han facilitado que cualquier persona con un teléfono inteligente o computadora transmita en vivo a audiencias de todo el mundo.

La transmisión en vivo ahora abarca una amplia gama de casos de uso, desde torneos de juegos y actuaciones de música en vivo hasta sesiones educativas y conferencias, y la introducción de CDN revolucionó la distribución de contenido de transmisión. Hoy en día, es común que las plataformas de transmisión empleen múltiples CDN simultáneamente, lo que destaca aún más lo esenciales que se volvieron para ofrecer transmisiones fluidas y de alta calidad.

Otras tendencias importantes incluyen el multistreaming (transmisión del mismo evento en múltiples plataformas a la vez) y el uso de videos pregrabados en transmisiones "en vivo", lo que permite a los creadores perfeccionar su contenido de antemano y emitirlo como un "evento en vivo".

La integración de la tecnología blockchain con plataformas de transmisión en vivo también ha introducido nuevas capacidades. Blockchain es un libro mayor digital compartido e inmutable que almacena datos en múltiples nodos de red, lo que hace que las transmisiones en vivo compatibles con blockchain sean resistentes a la manipulación y las amenazas cibernéticas. También ayuda a las empresas a crear CDN descentralizadas que distribuyen contenido en vivo entre computadoras, para que las plataformas de transmisión puedan gestionar más fácilmente los aumentos repentinos y las fluctuaciones de la demanda.