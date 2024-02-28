Pocas tecnologías han conquistado el mundo como lo ha hecho la inteligencia artificial (IA) en los últimos años. La IA y sus múltiples casos de uso se han convertido en un tema de debate público que ya no está reservado a los expertos en tecnología. La IA, en particular la IA generativa, tiene un enorme potencial para transformar la sociedad tal y como la conocemos para siempre, impulsar la productividad y desbloquear billones en valor económico en los próximos años. El valor de la IA no se limita a los avances en el sector privado. Cuando se implementa de manera responsable, donde la tecnología está totalmente gobernada, la privacidad está protegida y la toma de decisiones es transparente y explicable, la IA en el gobierno tiene el poder de marcar el comienzo de una nueva era de servicios del gobierno.
Dichos servicios pueden empoderar a los ciudadanos y ayudar a restablecer la confianza en las entidades públicas al mejorar la eficiencia de la fuerza laboral y reducir los costos operativos en el sector público. En el backend, las herramientas de IA también tienen el potencial de acelerar la modernización digital mediante, por ejemplo, la automatización de la migración de software heredado/existente a aplicaciones basadas en la nube más flexibles o la aceleración de la modernización de aplicaciones de mainframe.
A pesar de las numerosas ventajas potenciales, muchos gobiernos aún están tratando de comprender cómo implementar la IA y la IA generativa. En muchos casos, las agencias de gobierno de todo el mundo se enfrentan a una elección. Pueden adoptar el uso de la IA y sus ventajas, aprovechando el potencial de la tecnología para ayudar a mejorar la vida de los ciudadanos a los que sirven. O pueden quedarse al margen y arriesgarse a perder la oportunidad de aprovechar la capacidad de la IA para ayudar a las agencias a alcanzar sus objetivos de manera más eficaz.
Para facilitar este tipo de innovación, Joe Biden y el gobierno de EE. UU. anunciaron una iniciativa sustancial de investigación de IA por orden ejecutiva, dirigiendo los recursos de la Casa Blanca hacia la contratación y el desarrollo. Al mismo tiempo, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) publicó una guía actualizada sobre cómo mitigar los riesgos en el uso de la IA del gobierno, lo que indica un creciente interés en la investigación responsable y las asociaciones.
Las agencias de gobierno que adoptan pronto soluciones que aprovechen la IA y la automatización ofrecen insights concretos sobre los beneficios de la tecnología para el sector público, ya sea modernizar el procesamiento de declaraciones de impuestos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos o utilizando la automatización para mejorar en gran medida la eficiencia del Programa de Cadena de Suministro de Salud Global de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Otros despliegues exitosos de IA llegan directamente a los ciudadanos, como los asistentes virtuales de servicios públicos creados por la embajada de Ucrania en la República Checa o la agencia de inmigración estadounidense. Y algunos algoritmos de IA han impulsado iniciativas de salud pública: en el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud utilizó la tecnología para escanear imágenes médicas y apoyar la prueba y el desarrollo de nuevos tratamientos.
Y estos usos del gobierno de la tecnología son solo el comienzo. La nueva ola de IA, con modelos fundacionales proporcionados por la IA generativa, podría representar la nueva gran oportunidad de Ponga a trabajar la IA para los gobiernos y las agencias federales.
Sin embargo, para llegar a ese punto, los proveedores deben centrarse primero en las principales áreas en las que los casos de uso de la IA pueden beneficiar a los gobiernos locales y federales, así como a sus clientes. En nuestra opinión, hay tres áreas principales.
La primera es la transformación de la fuerza laboral, o la fuerza laboral digital en el gobierno. En todos los niveles de gobierno, desde las entidades nacionales hasta los gobiernos locales, los empleados públicos deben estar preparados para la adopción de tecnologías de IA. Si bien eso puede significar contratar nuevos talentos, como científicos de datos y programadores de software, también debería significar proporcionar a los trabajadores existentes la capacitación y la evaluación continua que necesitan para gestionar proyectos relacionados con la IA.
Con esto puede venir una productividad mejorada, ya que tecnologías como el procesamiento de lenguaje natural (PNL) y el machine learning (ML) tienen la promesa de aliviar la necesidad de lectura y análisis de conjuntos de datos pesados; por ejemplo, automatizar aspectos del proceso de adquisiciones del gobierno para hacerlo más efectivo. El objetivo es liberar tiempo para que los empleados públicos puedan dedicarse a reuniones de alto valor, al pensamiento creativo y a trabajos significativos.
El segundo enfoque principal en las aplicaciones emergentes de IA debe ser el apoyo a los ciudadanos. Para que la IA beneficie realmente a la sociedad, el sector público debe priorizar los casos de uso que benefician directamente a los ciudadanos. Existe un gran potencial para diversos usos en el futuro, ya sea para proporcionar información en tiempo real, personalizar servicios en función de las necesidades particulares de los ciudadanos o agilizar procesos que tienen fama de ser lentos.
Por ejemplo, cualquiera que haya tenido que presentar documentos o presentar un reclamo conoce muy bien la sensación: sentarse en una oficina durante horas, esperar mientras los empleados hacen clic en pantallas interminables, buscando y picoteando información almacenada en diferentes bases de datos. ¿Qué pasaría si la capacidad de la IA para acceder, organizar y aprovechar los datos pudiera crear nuevas posibilidades para mejorar las operaciones del gobierno, incluso aquellas que ya están disponibles en línea, al desbloquear los datos de todas las agencias para ofrecer información y servicios de forma más intuitiva y proactiva?
En tercer lugar, los modelos de IA también se están convirtiendo en un componente crucial de los esfuerzos de transformación digital del sector público. Los gobiernos se ven regularmente frenados con respecto a la transformación real por sistemas heredados con reglas de flujo de trabajo estrechamente acopladas que requieren un esfuerzo sustancial y un costo significativo para modernizar.
Por ejemplo, las agencias del sector público pueden hacer un mejor uso de los datos migrando ciertos sistemas tecnológicos a la nube e infundirlos con IA. Las herramientas impulsadas por IA tienen el potencial de ayudar con la detección de patrones en grandes almacenes de datos y ser capaces de escribir programas de computadora. Esto podría tener beneficio en la optimización de costos y también fortalecer la ciberseguridad, ya que puede ayudar a detectar amenazas a la seguridad nacional rápidamente. De esta manera, en lugar de buscar habilidades difíciles de encontrar, las agencias pueden reducir su brecha de habilidades y aprovechar el talento en evolución.
Por último, pero no menos importante, en opinión de IBM, ninguna discusión sobre IA responsable en el sector público está completa sin enfatizar la importancia del uso ético de la tecnología a lo largo de su ciclo de vida de diseño, desarrollo, uso y mantenimiento, algo en lo que IBM ha promovido en la industria durante años. Junto con las organizaciones sanitarias y las entidades de servicios financieros, las entidades de gobierno y del sector público deben esforzarse por ser consideradas las instituciones más confiables. Eso significa que los humanos deben continuar estando en el corazón de los servicios prestados por el gobierno mientras monitorean para un despliegue responsable confiando en las cinco propiedades fundamentales para una IA confiable: explicabilidad, equidad, transparencia, robustez y privacidad.
Siempre que la IA se implemente de manera que incluya todas las características mencionadas anteriormente, puede ayudar tanto a los gobiernos como a los ciudadanos de nuevas formas. Quizás el mayor beneficio de la IA y los modelos fundamentales es su alcance: puede extenderse incluso a las agencias más pequeñas. Se puede utilizar incluso en proyectos gubernamentales estatales y locales, como el uso de modelos para mejorar la forma en que los empleados y ciudadanos buscan bases de datos para obtener más información sobre políticas o beneficios emitidos por el gobierno. Al mantenerse informado, responsable y bien equipado en materia de IA, el sector público tiene la capacidad de ayudar a forjar un futuro mejor y más prometedor para todos.
IBM se compromete a liberar el potencial transformador de los modelos fundacionales y la IA generativa para ayudar a abordar retos de gran importancia. Ofrecemos soluciones de IA abiertas y específicas que crean valor para empresas e instituciones del sector público. IBM watsonx, una cartera de productos de IA, encarna estos principios y ofrece un enfoque fluido, eficiente y responsable para el despliegue de la IA en una variedad de entornos. IBM está lista para empoderar a las organizaciones gubernamentales en la era de la IA. Aceptemos juntos la era de la creación de valor mediante la IA.
