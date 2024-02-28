Pocas tecnologías han conquistado el mundo como lo ha hecho la inteligencia artificial (IA) en los últimos años. La IA y sus múltiples casos de uso se han convertido en un tema de debate público que ya no está reservado a los expertos en tecnología. La IA, en particular la IA generativa, tiene un enorme potencial para transformar la sociedad tal y como la conocemos para siempre, impulsar la productividad y desbloquear billones en valor económico en los próximos años. El valor de la IA no se limita a los avances en el sector privado. Cuando se implementa de manera responsable, donde la tecnología está totalmente gobernada, la privacidad está protegida y la toma de decisiones es transparente y explicable, la IA en el gobierno tiene el poder de marcar el comienzo de una nueva era de servicios del gobierno.

Dichos servicios pueden empoderar a los ciudadanos y ayudar a restablecer la confianza en las entidades públicas al mejorar la eficiencia de la fuerza laboral y reducir los costos operativos en el sector público. En el backend, las herramientas de IA también tienen el potencial de acelerar la modernización digital mediante, por ejemplo, la automatización de la migración de software heredado/existente a aplicaciones basadas en la nube más flexibles o la aceleración de la modernización de aplicaciones de mainframe.

A pesar de las numerosas ventajas potenciales, muchos gobiernos aún están tratando de comprender cómo implementar la IA y la IA generativa. En muchos casos, las agencias de gobierno de todo el mundo se enfrentan a una elección. Pueden adoptar el uso de la IA y sus ventajas, aprovechando el potencial de la tecnología para ayudar a mejorar la vida de los ciudadanos a los que sirven. O pueden quedarse al margen y arriesgarse a perder la oportunidad de aprovechar la capacidad de la IA para ayudar a las agencias a alcanzar sus objetivos de manera más eficaz.

Para facilitar este tipo de innovación, Joe Biden y el gobierno de EE. UU. anunciaron una iniciativa sustancial de investigación de IA por orden ejecutiva, dirigiendo los recursos de la Casa Blanca hacia la contratación y el desarrollo. Al mismo tiempo, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) publicó una guía actualizada sobre cómo mitigar los riesgos en el uso de la IA del gobierno, lo que indica un creciente interés en la investigación responsable y las asociaciones.

Las agencias de gobierno que adoptan pronto soluciones que aprovechen la IA y la automatización ofrecen insights concretos sobre los beneficios de la tecnología para el sector público, ya sea modernizar el procesamiento de declaraciones de impuestos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos o utilizando la automatización para mejorar en gran medida la eficiencia del Programa de Cadena de Suministro de Salud Global de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Otros despliegues exitosos de IA llegan directamente a los ciudadanos, como los asistentes virtuales de servicios públicos creados por la embajada de Ucrania en la República Checa o la agencia de inmigración estadounidense. Y algunos algoritmos de IA han impulsado iniciativas de salud pública: en el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud utilizó la tecnología para escanear imágenes médicas y apoyar la prueba y el desarrollo de nuevos tratamientos.

Y estos usos del gobierno de la tecnología son solo el comienzo. La nueva ola de IA, con modelos fundacionales proporcionados por la IA generativa, podría representar la nueva gran oportunidad de Ponga a trabajar la IA para los gobiernos y las agencias federales.