La IA generativa es importante para la industria automotriz porque se alinea fundamentalmente con la transformación de la industria en un ecosistema impulsado por software y centrado en el cliente.

A medida que la industria pasa de la ingeniería mecánica a las operaciones digitales y basadas en datos, la IA generativa juega un papel cada vez más importante. Se convierte en un habilitador estratégico que ayuda a las compañías a mover más rápido. También admite una personalización más profunda y desbloquea el valor de sistemas cada vez más complejos. La IA ayuda a gestionar esta complejidad acelerando todo, desde la generación de código hasta la simulación.

Por ejemplo, McKinsey descubrió que la integración de la IA generativa en entornos de desarrollo puede reducir el tiempo dedicado a tareas de programación como escribir, traducir y documentar hasta en un 40 %1. Esto permite a las compañías ampliar eficazmente sus ambiciones digitales y obtener una ventaja competitiva en velocidad, costos e innovación.

La IA generativa está ayudando a reinventar el automóvil, no solo como producto, sino como servicio y experiencia. Los vehículos eléctricos, los vehículos autónomos y la conectividad están cambiando el significado de la movilidad. La IA generativa permite a los fabricantes de automóviles adaptarse rápidamente. Admite experiencias personalizadas en el automóvil, ciclos de diseño más rápidos y una atención al cliente más inteligente que se siente humana, todo impulsado por los rápidos avances en la tecnología de IA. Este tipo de adaptación en tiempo real era casi imposible a escala hace solo unos años.

En este contexto, la IA generativa no es solo una herramienta, es un multiplicador de fuerzas. Ayuda a los fabricantes de automóviles existentes a competir con competidores ágiles y nativos de la tecnología. También ofrece a las compañías emergentes una manera de ingresar al espacio automotriz con menos capital. A medida que la industria se desplaza hacia el software, la IA generativa se vuelve esencial. Apoya la competencia, ayuda a satisfacer las crecientes expectativas de los clientes y permite la creación de nuevos vehículos y modelos de negocio.

Los principales proveedores están apoyando este cambio. Por ejemplo, Microsoft está invirtiendo mucho en herramientas de NLP y LLM para automóviles. AWS se está asociando con BMW y Toyota para plataformas de automóvil conectados y asistentes de voz. Y el sistema operativo Android Automotive de Alphabet incluye la integración del Asistente de Google para el infoentretenimiento controlado por voz y la navegación.