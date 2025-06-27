¿Qué es un vehículo definido por software?

Los vehículos definidos por software son la próxima evolución de la industria automotriz. Tradicionalmente, las funciones de los vehículos estaban vinculadas a componentes físicos y sistemas integrados con flexibilidad limitada. En cambio, las SDV se basan en plataformas informáticas centralizadas y arquitecturas de software modulares. Estos sistemas permiten actualizaciones inalámbricas (OTA), donde los fabricantes de automóviles pueden ofrecer nuevas características, actualizaciones y mejoras de rendimiento y seguridad a través del software, a menudo de forma remota.

Esta modernización permite que los SDV evolucionen después de la compra, al igual que los teléfonos inteligentes. Un vehículo puede obtener una mejor navegación, una mayor eficiencia energética o incluso mejores modos de conducción solo a través de las actualizaciones del software del vehículo, sin tener que visitar un concesionario. Estas capacidades también permiten a los controladores personalizar sus vehículos y suscríbase a características bajo demanda, desde sistemas avanzados de asistencia al controlador hasta actualizaciones de entretenimiento en el automóvil.

La investigación de IBM predice que se espera que el 90 % de todas las innovaciones relacionadas con los vehículos consistan en software en 2030.1 Y el 75 % de los ejecutivos de la industria automotriz anticipan que la experiencia definida por software será el núcleo del valor de la marca para 2035.2

Una parte clave de esta transformación es la reducción o eliminación de muchas unidades de control electrónico (ECU) independientes. Las ECU son pequeñas computadoras que tradicionalmente controlaban funciones individuales del vehículo, como el frenado, la sincronización del motor o el control del clima. Durante décadas, los fabricantes de automóvil agregaron más ECU para admitir nuevas características. Algunos vehículos tenían más de 100 de estas unidades.

Hoy en día, muchos son reemplazados por computadoras centrales más pequeñas y más poderosas que gestionan múltiples sistemas a la vez. Esto reduce la complejidad y permite que los sistemas del vehículo funcionen juntos de forma más fluida. También apoya innovaciones como la conducción autónoma, el mantenimiento predictivo y la integración de datos en tiempo real con servicios en la nube.