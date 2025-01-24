¿Qué son las emisiones financiadas?

Las instituciones financieras pueden calcular las emisiones financiadas siguiendo la metodología establecida por la Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). PCAF es una coalición del sector de servicios financieros dedicada a ayudar a los bancos y otras instituciones financieras a alinear sus carteras con el Acuerdo de París de 2015, un tratado internacional destinado a limitar el calentamiento global.

PCAF publicó por primera vez su estándar universal para medir y divulgar emisiones financiadas, "Financed Emissions: The Global GHG Accounting & Reporting Standard, Part A", en 2020. Publicó una versión actualizada en 2022.

El estándar PCAF dicta que las emisiones financiadas de una institución financiera deben determinarse en función de "la parte proporcional del préstamo o la inversión en el prestatario o la entidad en la que se invierte".4 Las emisiones de GEI atribuidas a una institución financiera deben reflejar su nivel de inversión o préstamo en la empresa que crea las emisiones. Una menor inversión o préstamo a una empresa daría como resultado un menor nivel de emisiones financiadas atribuidas a la institución financiera correspondiente, y viceversa.

Según la fórmula general de PCAF para las emisiones financiadas calculadas, las emisiones del prestatario o de la entidad en la que se invierte se multiplican por lo que se conoce como factor de atribución. El factor de atribución es la relación entre los préstamos e inversiones pendientes de la institución y el capital y la deuda totales de la empresa o proyecto financiado.

PCAF proporciona orientación adicional sobre los cálculos de emisiones financiadas específicas para las diferentes clases de activos que componen las carteras de préstamos e inversiones. Las siete clases de activos incluidas en la norma actual son:

Renta variable y bonos corporativos cotizados

Préstamos comerciales y acciones no cotizadas

Financiación de proyectos

Hipotecas

Bienes raíces comerciales

Préstamos para vehículos motorizados

Deuda soberana

Inicialmente, el estándar de emisiones financiado por PCAF fue respaldado por el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (también conocido como Protocolo de GEI), una iniciativa conjunta del World Resources Institute y World Business Council for Sustainable Development. El Protocolo de GEI afirmó que el estándar 2020, incluidas las metodologías para seis clases de activos, se ajustaba al estándar de contabilidad e informes del Protocolo para las emisiones de Alcance 3.

La metodología para la séptima clase de activos, la deuda soberana, se incluyó en el estándar de PCAF actualizado de 2022 y está pendiente de aprobación por parte del Protocolo de GEI.

Además de establecer un estándar para las emisiones financiadas, PCAF también ha establecido estándares para las emisiones facilitadas y las emisiones asociadas a seguros. Las emisiones facilitadas son emisiones de GEI asociadas con el trabajo de facilitar las transacciones de los mercados de capitales, mientras que las emisiones asociadas a los seguros son emisiones de GEI de las empresas en las carteras de suscripción de las empresas de seguros.