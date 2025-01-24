¿Qué son las emisiones financiadas?

Las emisiones financiadas entran en la categoría de emisiones de Alcance 3, o emisiones que se originan en empresas dentro de la cadena de valor de una organización, pero que la organización no posee ni controla directamente. (Dichas emisiones son distintas de las emisiones de alcance 1 y de las emisiones de alcance 2 de las empresas). En el sector financiero, esa cadena de valor incluye las empresas a las que una institución financiera presta o en las que invierte.
Hoy en día, muchas instituciones financieras calculan e informan sus emisiones financiadas de acuerdo con un estándar establecido por la Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Este grupo global de la industria financiera sin fines de lucro brinda orientación sobre iniciativas de sustentabilidad empresarial. Otras iniciativas y grupos también apoyan a las instituciones financieras en sus esfuerzos por rastrear y reducir las emisiones financiadas, incluida la Net-Zero Banking Alliance y la Science-Based Targets Initiative (SBTi).
Recientemente, los esfuerzos globales de mitigación del cambio climático se han centrado cada vez más en las finanzas sostenibles y los impactos ambientales de las instituciones financieras, como bancos, firmas de gestión de activos, compañías de seguros y firmas de capital privado. Al igual que con otras industrias, se ha instado al sector financiero a medir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y comprometerse con la reducción de emisiones. Sin embargo, las instituciones financieras también están en el centro de atención por un tipo específico de emisiones indirectas: las emisiones financiadas.
La cantidad de emisiones financiadas en comparación con otras emisiones es significativa. Un estudio global encontró que, en 2022, las emisiones declaradas relacionadas con las actividades financieras de las instituciones fueron, en promedio, 750 veces mayores que sus emisiones directas. Esta disparidad varió según la región, y las instituciones financieras de América del Norte informaron que las emisiones financiadas eran, en promedio, 11 000 veces mayores que las emisiones operativas.1
Los informes de GEI y los defensores del medio ambiente han alentado a las instituciones financieras a medir y trabajar para reducir las emisiones financiadas. Argumentan que la industria financiera tiene el poder de dar forma a la transición energética global de los combustibles fósiles con grandes emisiones de carbono a la energía limpia y renovable.
El sector financiero puede “redirigir el capital a las empresas que contribuyen a la transición baja en carbono y alejarlo de las empresas que contribuyen al cambio climático”, según el grupo de acción climática corporativa, Science-Based Targets Initiative (SBTi). Tales esfuerzos, dijo un miembro del comité directivo de SBTi, pueden "construir el puente hacia una economía de cero emisiones netas y permitir mejoras en todo el sistema basadas en la ciencia climática".2
Medir y declarar las emisiones financiadas brinda a las instituciones financieras una visión más profunda de los impactos climáticos de sus decisiones de préstamos e inversiones. Les permite establecer objetivos para reducir las huellas de carbono en sus cadenas de suministro, informar sus iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y responder a los stakeholders con conciencia ambiental. También puede ayudar a las instituciones en sus esfuerzos de gestión de riesgos al permitirles determinar su exposición a los riesgos relacionados con el clima y las medidas políticas, como la fijación de precios del carbono.3
Las instituciones financieras pueden calcular las emisiones financiadas siguiendo la metodología establecida por la Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). PCAF es una coalición del sector de servicios financieros dedicada a ayudar a los bancos y otras instituciones financieras a alinear sus carteras con el Acuerdo de París de 2015, un tratado internacional destinado a limitar el calentamiento global.
PCAF publicó por primera vez su estándar universal para medir y divulgar emisiones financiadas, "Financed Emissions: The Global GHG Accounting & Reporting Standard, Part A", en 2020. Publicó una versión actualizada en 2022.
El estándar PCAF dicta que las emisiones financiadas de una institución financiera deben determinarse en función de "la parte proporcional del préstamo o la inversión en el prestatario o la entidad en la que se invierte".4 Las emisiones de GEI atribuidas a una institución financiera deben reflejar su nivel de inversión o préstamo en la empresa que crea las emisiones. Una menor inversión o préstamo a una empresa daría como resultado un menor nivel de emisiones financiadas atribuidas a la institución financiera correspondiente, y viceversa.
Según la fórmula general de PCAF para las emisiones financiadas calculadas, las emisiones del prestatario o de la entidad en la que se invierte se multiplican por lo que se conoce como factor de atribución. El factor de atribución es la relación entre los préstamos e inversiones pendientes de la institución y el capital y la deuda totales de la empresa o proyecto financiado.
PCAF proporciona orientación adicional sobre los cálculos de emisiones financiadas específicas para las diferentes clases de activos que componen las carteras de préstamos e inversiones. Las siete clases de activos incluidas en la norma actual son:
Inicialmente, el estándar de emisiones financiado por PCAF fue respaldado por el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (también conocido como Protocolo de GEI), una iniciativa conjunta del World Resources Institute y World Business Council for Sustainable Development. El Protocolo de GEI afirmó que el estándar 2020, incluidas las metodologías para seis clases de activos, se ajustaba al estándar de contabilidad e informes del Protocolo para las emisiones de Alcance 3.
La metodología para la séptima clase de activos, la deuda soberana, se incluyó en el estándar de PCAF actualizado de 2022 y está pendiente de aprobación por parte del Protocolo de GEI.
Además de establecer un estándar para las emisiones financiadas, PCAF también ha establecido estándares para las emisiones facilitadas y las emisiones asociadas a seguros. Las emisiones facilitadas son emisiones de GEI asociadas con el trabajo de facilitar las transacciones de los mercados de capitales, mientras que las emisiones asociadas a los seguros son emisiones de GEI de las empresas en las carteras de suscripción de las empresas de seguros.
Varias organizaciones sin fines de lucro alientan y ayudan a las instituciones financieras a medir, divulgar y reducir sus emisiones financiadas.
CDP, anteriormente conocido como Climate Disclosure Project, es una organización internacional sin fines de lucro que proporciona un sistema de divulgación de impacto ambiental para uso tanto del sector privado como del público. El sistema incluye un cuestionario para instituciones financieras que solicita divulgaciones de emisiones relacionadas con las empresas de cartera de las instituciones.
La Glasgow Financial Alliance for Net Zero, o GFANZ, es una coalición global de instituciones financieras comprometidas con acelerar la descarbonización de la economía mundial. La coalición alienta a las instituciones a desarrollar planes para alcanzar sus objetivos de cero emisiones netas, incluidas estrategias para reducir las emisiones financiadas.
Net-Zero Banking Alliance es un grupo de bancos globales convocados por las Naciones Unidas que se han comprometido con los objetivos del Acuerdo de París al apuntar a reducciones en las emisiones totales y financiadas. La alianza recomienda que los miembros establezcan líneas de base de emisiones y objetivos centrados en las emisiones absolutas o la intensidad de las emisiones. (Un objetivo de intensidad es un objetivo de emisiones relativo a una métrica específica, como las emisiones por kilovatio-hora o por tonelada de producto).5
La Task Force on Climate-related Financial Disclosures, o TCFD, fue una organización global que estableció un conjunto de recomendaciones para aportar transparencia a los riesgos relacionados con el clima de las empresas. Como parte de su trabajo, la TCFD orienta a los gerentes y propietarios de activos sobre cómo informar su exposición a empresas con un uso intensivo de carbono. La organización se disolvió en 2023.
Science-Based Targets Initiative, o SBTi, ayuda a las empresas a establecer objetivos basados en la ciencia para reducir las emisiones. Para las instituciones financieras, SBTi desarrolló criterios detallados para enfoques comunes de establecimiento de objetivos para carteras de inversión y préstamos. Los criterios abarcan enfoques que incluyen centrar los objetivos de intensidad de emisiones, interactuar con prestatarios e inversionistas, y abordar el rol de las empresas y proyectos relacionados con los combustibles fósiles en las carteras de las instituciones.6
La responsabilidad de calcular e informar sobre las métricas de emisiones financiadas es compartida por varias divisiones dentro de una institución financiera, incluidos los gerentes de activos, gerentes de cartera, informes de riesgos y corporativos, TI empresarial y departamentos de sustentabilidad. Sin embargo, a medida que esta disciplina madura, están surgiendo nuevos roles específicos para las finanzas sostenibles, que incluirían el seguimiento de las emisiones financiadas.
Las instituciones financieras que buscan cumplir con diversos requisitos de informes sobre las emisiones financiadas pueden enfrentar desafíos con respecto a la recopilación y la calidad de los datos. Por ejemplo, una encuesta de TCFD de 2022 encontró que los administradores y propietarios de activos citaron la información insuficiente de las empresas en las que invierten como su mayor obstáculo para realizar informes relacionados con el clima.7
Mejorar la calidad de las emisiones financiadas será un proceso continuo e iterativo. Las instituciones pueden utilizar una jerarquía de datos y una tabla de puntuación creada por PCAF para comprender la calidad de los datos de emisiones de la empresa, realizar un seguimiento de esa calidad de datos a lo largo del tiempo y desarrollar estrategias de mejora.
Además, el estándar de PCAF permite a las instituciones financieras recurrir a proveedores de datos externos verificados, como CDP, que recopilan información sobre emisiones de las empresas. Las instituciones también pueden estimar las emisiones de las empresas financiadas en función de los propios datos económicos de las empresas y los datos generales de emisiones disponibles a través de fuentes de datos públicas y proveedores externos.8
El Protocolo de GEI, por ejemplo, proporciona herramientas que utilizan factores de emisión. Estos son valores representativos que relacionan las cantidades de gases de efecto invernadero producidas por una empresa con una cantidad determinada de actividad realizada por esa empresa, lo que permite calcular las emisiones.9
Las soluciones de software pueden ayudar a las instituciones financieras a realizar un seguimiento de sus emisiones financiadas y respaldar sus informes de sustentabilidad. Las soluciones líderes pueden incluir capacidades y beneficios como:
