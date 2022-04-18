Objetivos basados en la ciencia: ¿cuáles son los compromisos clave requeridos?

En la carrera hacia un futuro con cero emisiones netas, los objetivos basados en la ciencia sirven como un factor clave de la descarbonización. Los objetivos basados en la ciencia muestran a las empresas cuánto y con qué rapidez deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para cumplir con los objetivos climáticos de París y prevenir los peores efectos del cambio climático. En este artículo, explicaremos los elementos clave de este marco de compromiso.
La Science-Based Targets initiative (SBTi) se fundó en 2015 como una asociación entre CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, World Resources Institute (WRI) y World Wide Fund for Nature (WWF).
Se formó para ayudar a movilizar al sector privado para que tome medidas climáticas urgentes mediante el establecimiento de objetivos basados en la ciencia que ayuden a las empresas a abordar el calentamiento global mientras aprovechan los beneficios y aumentan su competitividad en la transición a cero emisiones netas. El programa global es voluntario, pero su llamada a la acción de establecer objetivos basados en la ciencia es un compromiso clave requerido para ser miembro de otras campañas de acción climática, como la We Mean Business Coalition.
La iniciativa define y promueve las mejores prácticas, proporciona recursos y orientación técnica, y evalúa y aprueba de forma independiente los objetivos de las empresas.
Por supuesto, las especificidades exactas para establecer un objetivo basado en la ciencia son más técnicas y se pueden ver en los criterios, recomendaciones y orientación completos proporcionados por la Science-Based Targets Initiative (SBTi), pero esta lista destaca los compromisos más importantes.
De hecho, cada sector enfrenta diferentes desafíos en el camino hacia el cumplimiento de los objetivos climáticos de París. Reconociendo esto, la SBTi ha desarrollado metodologías, infraestructura y requisitos específicos del sector y la industria para ayudar a las empresas de todos los sectores a unirse a los líderes climáticos para establecer objetivos basados en la ciencia.
Para el entorno construido, la orientación del sector aún está en desarrollo, pero existen planes para poner a disposición los recursos desarrollados a través de seminarios web o talleres en el futuro.
Ahora que la sustentabilidad es una prioridad para los líderes empresariales, se ha producido una aceptación generalizada de la necesidad de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas. En 2019, las promesas de cero neto cubrieron el 16 % de la economía mundial. Para 2021, casi el 70 % se había comprometido a lograr el cero neto para 2050.
Sin embargo, muchos objetivos se ven obstaculizados por el hecho de que no existe un plan sobre cómo alcanzar la meta. Por lo tanto, surgió la necesidad de un estándar común para los objetivos de cero neto que respondiera a las tres preguntas de qué está cubierto, qué cuenta y cuándo.
Para llenar este vacío, en octubre de 2021 la SBTi presentó su nuevo estándar de cero neto. Su objetivo principal es proporcionar un medio científico para evaluar los compromisos de cero emisiones netas.
Con la implantación de una norma común, se eliminarán las incongruencias que afectan a los objetivos de cero emisiones netas. En el pasado, los malos objetivos podían ser engañosos, ya que algunas empresas establecían objetivos que solo cubrían las emisiones operativas, a pesar de que las emisiones descendentes son mucho más altas.
De manera similar, las empresas que antes dependían mucho de compensaciones enviaron un mensaje de que probablemente no cambiarían su modelo de negocio para alinearlo con los objetivos climáticos. Ahora, con un estándar común, es más fácil validar la calidad de los objetivos de cero emisiones netas y su impacto colectivo se ha fortalecido.
Para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, tendremos que reducir a la mitad nuestras emisiones colectivas de GEI para 2030 y reducirlas a cero emisiones de carbono para 2050. Los objetivos basados en la ciencia se encuentran en el centro de este proceso, proporcionando una hoja de ruta con orientación técnica para que las empresas establezcan objetivos basados en la ciencia de alta calidad y hagan la transición a cero emisiones de carbono.
Actualmente, más de 2800 empresas están tomando medidas contra el cambio climático comprometiéndose con objetivos basados en la ciencia. Con más de 1500 de estas empresas con sede en Europa, está liderando el camino. Asia ocupa un distante segundo lugar con más de 580 empresas, mientras que Norteamérica ocupa el tercer lugar con más de 450 empresas. A nivel sectorial, los servicios profesionales son la industria con más empresas que se han comprometido con objetivos basados en la ciencia con más de 230, mientras que el procesamiento de alimentos y bebidas ocupa el segundo lugar con cerca de 200, y los textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de lujo ocupan el tercer lugar con más de 170 empresas.
Si bien los objetivos basados en la ciencia son sin duda buenos para el medio ambiente, también lo son para los resultados finales, con beneficios comerciales que incluyen una fuerte confianza de los inversionistas, resiliencia frente a la regulación, mayor innovación, ventaja competitiva y reputación de marca fortalecida.
