Etiquetas
Sostenibilidad

Objetivos basados en la ciencia: ¿cuáles son los compromisos clave requeridos?

Estación de energía térmica solar futurista

Autor

IBM Envizi

Envizi

En la carrera hacia un futuro con cero emisiones netas, los objetivos basados en la ciencia sirven como un factor clave de la descarbonización. Los objetivos basados en la ciencia muestran a las empresas cuánto y con qué rapidez deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para cumplir con los objetivos climáticos de París y prevenir los peores efectos del cambio climático. En este artículo, explicaremos los elementos clave de este marco de compromiso.

¿Qué es la Science-Based Targets Initiative?

La Science-Based Targets initiative (SBTi) se fundó en 2015 como una asociación entre CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, World Resources Institute (WRI) y World Wide Fund for Nature (WWF).

Se formó para ayudar a movilizar al sector privado para que tome medidas climáticas urgentes mediante el establecimiento de objetivos basados en la ciencia que ayuden a las empresas a abordar el calentamiento global mientras aprovechan los beneficios y aumentan su competitividad en la transición a cero emisiones netas. El programa global es voluntario, pero su llamada a la acción de establecer objetivos basados en la ciencia es un compromiso clave requerido para ser miembro de otras campañas de acción climática, como la We Mean Business Coalition.

La iniciativa define y promueve las mejores prácticas, proporciona recursos y orientación técnica, y evalúa y aprueba de forma independiente los objetivos de las empresas.

Compromisos clave necesarios para un objetivo basado en la ciencia:

  • Los objetivos deben estar en consonancia con lo que la ciencia climática más reciente considera necesario para mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C por encima de los niveles preindustriales. Se alienta a las empresas a realizar mayores esfuerzos hacia una trayectoria de 1.5 °C.
  • Los objetivos deben cubrir las emisiones de alcance 1 y alcance 2 de toda la empresa.
  • Se requiere un objetivo de alcance 3 si las emisiones de alcance 3 son el 40 % o más del total de las emisiones de alcance 1, 2 y 3.
  • Los objetivos deben cubrir un mínimo de 5 años y un máximo de 15 años.
  • El uso de compensaciones no puede contarse como reducción de emisiones.
  • Las emisiones evitadas no cuentan para los objetivos basados en la ciencia.
  • Los objetivos deben modelarse utilizando la última versión de los métodos y herramientas aprobados por la iniciativa.
  • Se requiere informar públicamente cada año sobre los avances en relación con los objetivos.
  • Los objetivos deben revisarse y, si es necesario, recalcularse y revalidarse, al menos cada 5 años.

Por supuesto, las especificidades exactas para establecer un objetivo basado en la ciencia son más técnicas y se pueden ver en los criterios, recomendaciones y orientación completos proporcionados por la Science-Based Targets Initiative (SBTi), pero esta lista destaca los compromisos más importantes.

De hecho, cada sector enfrenta diferentes desafíos en el camino hacia el cumplimiento de los objetivos climáticos de París. Reconociendo esto, la SBTi ha desarrollado metodologías, infraestructura y requisitos específicos del sector y la industria para ayudar a las empresas de todos los sectores a unirse a los líderes climáticos para establecer objetivos basados en la ciencia.

Para el entorno construido, la orientación del sector aún está en desarrollo, pero existen planes para poner a disposición los recursos desarrollados a través de seminarios web o talleres en el futuro.

El nuevo objetivo basado en la ciencia estándar de cero neto de SBTi

Ahora que la sustentabilidad es una prioridad para los líderes empresariales, se ha producido una aceptación generalizada de la necesidad de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas. En 2019, las promesas de cero neto cubrieron el 16 % de la economía mundial. Para 2021, casi el 70 % se había comprometido a lograr el cero neto para 2050.

Sin embargo, muchos objetivos se ven obstaculizados por el hecho de que no existe un plan sobre cómo alcanzar la meta. Por lo tanto, surgió la necesidad de un estándar común para los objetivos de cero neto que respondiera a las tres preguntas de qué está cubierto, qué cuenta y cuándo.

Para llenar este vacío, en octubre de 2021 la SBTi presentó su nuevo estándar de cero neto. Su objetivo principal es proporcionar un medio científico para evaluar los compromisos de cero emisiones netas.

Compromisos clave necesarios para alcanzar un objetivo científico de cero emisiones netas:

  • Hacer recortes rápidos y profundos en las emisiones de la cadena de valor. El estándar de cero neto cubre toda la cadena de valor de una empresa (alcance 1, 2 y 3). La mayoría de las empresas requerirán una descarbonización profunda del 90-95 % para alcanzar el cero neto según el estándar.
  • Establezca objetivos basados en la ciencia a corto y largo plazo para alcanzar cero emisiones. Esto significa hacer recortes rápidos ahora, reducir a la mitad las emisiones para 2030 y producir casi cero emisiones para 2050, mientras se neutralizan las emisiones residuales que no son posibles de eliminar (se permite la compensación de carbono para el 5-10 % final).
  • Vaya más allá de la cadena de valor realizando inversiones fuera de los objetivos basados en la ciencia para ayudar a mitigar el cambio climático en otros lugares. Pero las empresas deben seguir la jerarquía de mitigación de comprometerse a reducir las emisiones de su cadena de valor antes de invertir para mitigar las emisiones fuera de la cadena de valor.
  • Las empresas también deben divulgar públicamente cómo se financian las acciones adicionales más allá de la cadena de valor.
  • No se deben hacer afirmaciones de cero neto hasta que se cumplan los objetivos a largo plazo.

Con la implantación de una norma común, se eliminarán las incongruencias que afectan a los objetivos de cero emisiones netas. En el pasado, los malos objetivos podían ser engañosos, ya que algunas empresas establecían objetivos que solo cubrían las emisiones operativas, a pesar de que las emisiones descendentes son mucho más altas.

De manera similar, las empresas que antes dependían mucho de compensaciones enviaron un mensaje de que probablemente no cambiarían su modelo de negocio para alinearlo con los objetivos climáticos. Ahora, con un estándar común, es más fácil validar la calidad de los objetivos de cero emisiones netas y su impacto colectivo se ha fortalecido.

Cómo empezar

Una vez que su organización ha tomado la decisión de establecer un objetivo basado en la ciencia, es un proceso de cinco pasos:
  1. Comprometerse: envíe una carta a la SBTi para confirmar la intención de su empresa de establecer un objetivo basado en la ciencia.
  2. Desarrollar: comience a trabajar en un objetivo de reducción de emisiones alineado con los criterios, recomendaciones y orientación de la SBTi.
  3. Enviar: presente el objetivo de su empresa a la SBTi para su validación oficial.
  4. Comunicar: anuncie el objetivo de su empresa e informe a sus stakeholders.
  5. Divulgar: informe anualmente sobre las emisiones y el progreso de toda la empresa con respecto a los objetivos.

Para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, tendremos que reducir a la mitad nuestras emisiones colectivas de GEI para 2030 y reducirlas a cero emisiones de carbono para 2050. Los objetivos basados en la ciencia se encuentran en el centro de este proceso, proporcionando una hoja de ruta con orientación técnica para que las empresas establezcan objetivos basados en la ciencia de alta calidad y hagan la transición a cero emisiones de carbono.

Actualmente, más de 2800 empresas están tomando medidas contra el cambio climático comprometiéndose con objetivos basados en la ciencia. Con más de 1500 de estas empresas con sede en Europa, está liderando el camino. Asia ocupa un distante segundo lugar con más de 580 empresas, mientras que Norteamérica ocupa el tercer lugar con más de 450 empresas. A nivel sectorial, los servicios profesionales son la industria con más empresas que se han comprometido con objetivos basados en la ciencia con más de 230, mientras que el procesamiento de alimentos y bebidas ocupa el segundo lugar con cerca de 200, y los textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de lujo ocupan el tercer lugar con más de 170 empresas.

Si bien los objetivos basados en la ciencia son sin duda buenos para el medio ambiente, también lo son para los resultados finales, con beneficios comerciales que incluyen una fuerte confianza de los inversionistas, resiliencia frente a la regulación, mayor innovación, ventaja competitiva y reputación de marca fortalecida.

 
Soluciones relacionadas
IBM Envizi ESG Suite

Descubra cómo Envizi puede ayudarle a resolver sus retos más urgentes y complejos con datos ESG y a alcanzar sus objetivos de sustentabilidad.

 

 Conozca IBM Envizi ESG Suite
Soluciones de sostenibilidad

Comience su recorrido hacia la sustentabilidad hoy mismo conectando su roadmap estratégico con las operaciones diarias.

 Conozca las soluciones de sostenibilidad
Servicios de consultoría sobre sustentabilidad

Utilice los servicios de consultoría de sustentabilidad de IBM para convertir la ambición de sustentabilidad en acción y convertir en una empresa más responsable y rentable.

 Explore los servicios de consultoría de sustentabilidad
Dé el siguiente paso

Acelere su camino hacia la sustentabilidad planeando un camino sustentable y rentable con soluciones y plataformas abiertas impulsadas por IA, y la profunda experiencia en la industria de IBM.

         Conozca las soluciones de sostenibilidad Descubra Envizi ESG Suite