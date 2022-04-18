Objetivos basados en la ciencia: ¿cuáles son los compromisos clave requeridos?

Una vez que su organización ha tomado la decisión de establecer un objetivo basado en la ciencia, es un proceso de cinco pasos:

Comprometerse: envíe una carta a la SBTi para confirmar la intención de su empresa de establecer un objetivo basado en la ciencia. Desarrollar: comience a trabajar en un objetivo de reducción de emisiones alineado con los criterios, recomendaciones y orientación de la SBTi. Enviar: presente el objetivo de su empresa a la SBTi para su validación oficial. Comunicar: anuncie el objetivo de su empresa e informe a sus stakeholders. Divulgar: informe anualmente sobre las emisiones y el progreso de toda la empresa con respecto a los objetivos.

Para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, tendremos que reducir a la mitad nuestras emisiones colectivas de GEI para 2030 y reducirlas a cero emisiones de carbono para 2050. Los objetivos basados en la ciencia se encuentran en el centro de este proceso, proporcionando una hoja de ruta con orientación técnica para que las empresas establezcan objetivos basados en la ciencia de alta calidad y hagan la transición a cero emisiones de carbono.

Actualmente, más de 2800 empresas están tomando medidas contra el cambio climático comprometiéndose con objetivos basados en la ciencia. Con más de 1500 de estas empresas con sede en Europa, está liderando el camino. Asia ocupa un distante segundo lugar con más de 580 empresas, mientras que Norteamérica ocupa el tercer lugar con más de 450 empresas. A nivel sectorial, los servicios profesionales son la industria con más empresas que se han comprometido con objetivos basados en la ciencia con más de 230, mientras que el procesamiento de alimentos y bebidas ocupa el segundo lugar con cerca de 200, y los textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de lujo ocupan el tercer lugar con más de 170 empresas.

Si bien los objetivos basados en la ciencia son sin duda buenos para el medio ambiente, también lo son para los resultados finales, con beneficios comerciales que incluyen una fuerte confianza de los inversionistas, resiliencia frente a la regulación, mayor innovación, ventaja competitiva y reputación de marca fortalecida.

