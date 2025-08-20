¿Qué es la PCAF?

Publicado: 4 de marzo de 2024
Colaboradores: Tom Krantz, Alice Gomstyn
La PCAF es una coalición global de instituciones financieras que trabaja con el fin de crear un enfoque sincronizado para evaluar y divulgar emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) asociadas con sus préstamos e inversiones.
Como entidad sin fines de lucro, la PCAF brinda a las instituciones financieras orientación sobre iniciativas de sostenibilidad empresarial , tales como:
Al tomar tales medidas, las instituciones financieras tienen el potencial de abrir un camino hacia las finanzas sostenibles. También pueden obtener una visión más completa de las footprint de carbono de sus carteras adoptando la norma de contabilidad de GEI de PCAF, la Norma Global de Contabilidad e Reporte de GEI para la Industria Financiera (la Norma).
La PCAF fue fundada en 2015 por 14 instituciones financieras holandesas bajo el liderazgo de ASN Bank. La iniciativa surgió de un compromiso del gobierno holandés que pedía a los bancos que lideraran el cambio hacia una economía baja en carbono midiendo y divulgando las emisiones de GEI asociadas con sus préstamos e inversiones. Con el tiempo, más instituciones financieras de los Países Bajos se unieron en un esfuerzo por desarrollar metodologías de código abierto para medir las emisiones de GEI de varias clases de activos, que van desde la renta variable hasta los bienes raíces comerciales.
En 2018, la PCAF se expandió a Norteamérica. Con Amalgamated Bank a la cabeza, otras 12 instituciones financieras adaptaron las metodologías de contabilidad de GEI de PCAF para el mercado norteamericano. En 2019, un total de 28 bancos de la Global Alliance for Banking on Values (GABV) adoptaron el enfoque del PCAF para divulgar las emisiones de GEI. A partir de ahí, ABN AMRO, Triodos Bank y ASN Bank se unieron a Amalgamated Bank y la GABV para hacer de PCAF una iniciativa global.
Además, a petición de bancos e inversores, la PCAF amplió su labor para abarcar más aspectos de la industria financiera. Desde 2021, la asociación ha creado métodos de medición y notificación de emisiones de GEI para las actividades de los mercados de capitales y para el sector de los seguros.
En la actualidad, más de 400 instituciones financieras han alineado su evaluación y divulgación de GEI con las normas contables del PCAF.1
Según la PCAF: “Los bancos representan la mayor parte del capital disponible a nivel mundial. Desde el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, los mayores bancos han invertido más de 4,6 billones USD en el sector de los combustibles fósiles."2
Se ha demostrado que quemar combustibles fósiles libera emisiones de carbono que aceleran el cambio climático, situación que amenaza el bienestar de la población global. La industria financiera puede dar ejemplo a otras industrias al priorizar la transparencia de las emisiones de GEI en todas sus actividades de inversión, lo que impulsa a la responsabilidad de las emisiones de GEI a convertirse en una práctica común en todos los mercados.
En el corazón de la PCAF se encuentra su Global Core Team, un colectivo diverso formado por 14 miembros que representan a varias regiones y signatarios de la PCAF. Juntos, desarrollaron el Estándar con el objetivo de armonizar la contabilidad y los informes de GEI.
El Estándar consta de tres partes: A, B y C. Cada parte ha sido revisada por el Protocolo de GEI, una organización que proporciona un marco global para medir y gestionar las emisiones de GEI. Todas las partes cumplen con los requisitos de la Norma de Contabilidad e Información de la Cadena de Valor Corporativa(Alcance 3)del marco, para las actividades de inversión de la Categoría 15.
El estándar más actualizado exige que los bancos apliquen la contabilidad de GEI a siete clases de activos: acciones cotizadas y bonos corporativos; préstamos comerciales y acciones no cotizadas; financiación de proyectos; hipotecas; bienes raíces comerciales; préstamos para vehículos de motor y deuda soberana. La medición de las emisiones financiadas permite a los bancos hacer divulgaciones sobre el clima transparentes sobre su exposición a las emisiones de GEI, identificar riesgos y oportunidades de transición relacionados con el clima y establecer una línea de base para las emisiones en consonancia con el Acuerdo Climático de París.3
Dentro del sector financiero, los mercados de capitales desempeñan un papel crucial en el impulso de la actividad económica, incluida gran parte de la actividad que genera emisiones de GEI. La PCAF aconseja que “para ayudar a limitar el cambio climático y alcanzar metas netas cero para 2050, los Mercados de Capitales necesitan redistribuir una gran cantidad de capital a empresas que respetan el medio ambiente y son sustentables”. La Parte B del Estándar establece un mecanismo para que las instituciones financieras proporcionen transparencia en torno a las emisiones de GEI asociadas con su trabajo de facilitación de transacciones en los mercados de capitales, incluida la emisión de acciones y bonos.4
La industria de seguros (y reaseguros) puede desempeñar un papel clave en el apoyo a las iniciativas de descarbonización. La demanda de la industria de reaseguros y otras stakeholders de herramientas para medir y reportar las emisiones de GEI está aumentando. La Parte C del Estándar brinda orientación sobre la medición y divulgación de las emisiones de GEI asociadas a dos segmentos: líneas comerciales y líneas de motor personal.5
Se espera que se agreguen clases de activos y estudios de casos adicionales a medida que evolucione el PCAF. Al seguir la orientación de la PCAF sobre emisiones financiadas, facilitadas y relacionadas con seguros, las instituciones financieras pueden presentar informes de manera efectiva a las stakeholders, como Carbon Disclosure Project (CDP), al tiempo que informan la acción y las estrategias climáticas. Dichos informes y transparencia también pueden incentivar a las instituciones financieras a desarrollar nuevos productos financieros para ayudar a apoyar la transición hacia una economía con cero emisiones netas .
El estándar de la PCAF se está implementando en cinco regiones: África, Asia-Pacífico, Europa, América Latina y América del Norte. Cada región tiene su propio equipo de implementación regional con una estructura de gobernanza integral. Cada equipo también recibe asistencia técnica para que puedan implementar la contabilidad y los informes de GEI sin costo.
La PCAF ha indicado que a medida que salgan a la luz más métricas e insights, las lecciones aprendidas a través de la implementación regional se utilizarán para perfeccionar el Estándar y promover la misión de la coalición: facilitar la alineación de la industria financiera con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
