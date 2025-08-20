¿Qué es la PCAF?

La PCAF fue fundada en 2015 por 14 instituciones financieras holandesas bajo el liderazgo de ASN Bank. La iniciativa surgió de un compromiso del gobierno holandés que pedía a los bancos que lideraran el cambio hacia una economía baja en carbono midiendo y divulgando las emisiones de GEI asociadas con sus préstamos e inversiones. Con el tiempo, más instituciones financieras de los Países Bajos se unieron en un esfuerzo por desarrollar metodologías de código abierto para medir las emisiones de GEI de varias clases de activos, que van desde la renta variable hasta los bienes raíces comerciales.

En 2018, la PCAF se expandió a Norteamérica. Con Amalgamated Bank a la cabeza, otras 12 instituciones financieras adaptaron las metodologías de contabilidad de GEI de PCAF para el mercado norteamericano. En 2019, un total de 28 bancos de la Global Alliance for Banking on Values (GABV) adoptaron el enfoque del PCAF para divulgar las emisiones de GEI. A partir de ahí, ABN AMRO, Triodos Bank y ASN Bank se unieron a Amalgamated Bank y la GABV para hacer de PCAF una iniciativa global.

Además, a petición de bancos e inversores, la PCAF amplió su labor para abarcar más aspectos de la industria financiera. Desde 2021, la asociación ha creado métodos de medición y notificación de emisiones de GEI para las actividades de los mercados de capitales y para el sector de los seguros.

En la actualidad, más de 400 instituciones financieras han alineado su evaluación y divulgación de GEI con las normas contables del PCAF.1