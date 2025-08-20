¿Qué es eBPF?

Generalmente, los eBPF operan como virtual machines (VM) dentro del kernel de Linux, trabajando en una arquitectura de conjunto de instrucciones de bajo nivel y ejecutando código intermedio de eBPF. Sin embargo, el complejo proceso de ejecución de un programa eBPF tiende a seguir ciertos pasos importantes.

Primero, los desarrolladores escriben el programa eBPF y compilan el código intermedio. El propósito del programa establecerá el tipo de código apropiado. Por ejemplo, si un equipo desea monitorear el uso de CPU, escribirá un código que incluya funciones para registrar métricas de uso.

Una vez que el compilador de eBPF convierte el código C de alto nivel en código intermedio de nivel inferior, un cargador de espacio de usuario generará una llamada del sistema BPF para cargar el programa en el kernel. El cargador también es responsable de abordar los errores y configurar los mapas de eBPF que el programa necesita.

Con el código intermedio del programa y los mapas implementados, el eBPF ejecutará un proceso de verificación para garantizar que sea seguro ejecutar el programa en el kernel. Si se considera inseguro, la llamada al sistema para cargar el programa fallará y el programa del cargador recibirá un mensaje de error. Si el programa pasa la verificación, podrá ejecutarse.

Con un intérprete o un compilador JIT, el eBPF traducirá el código intermedio en un código de máquina procesable. Sin embargo, eBPF es una tecnología basada en eventos, por lo que solo se ejecutará en respuesta a puntos de enganche o eventos específicos dentro del kernel (por ejemplo, llamadas al sistema, eventos de red, inicio de procesos, inactividad de la CPU, etc.). Cuando ocurra un evento, el eBPF ejecutará el programa de código intermedio correspondiente, lo que permitirá a los desarrolladores inspeccionar y manipular varios componentes del sistema.

Una vez que se ejecuta el programa eBPF, los desarrolladores pueden interactuar con él desde el espacio de usuario con los mapas de eBPF. Por ejemplo, la aplicación puede comprobar periódicamente un mapa para recopilar datos del programa eBPF, o puede actualizar un mapa para cambiar el comportamiento del programa.

Descargar el programa es el último paso de la mayoría de los procesos de ejecución de eBPF. Cuando el eBPF ha hecho su trabajo, el cargador puede volver a utilizar la llamada al sistema de BPF para descargarlo del kernel, momento en el que el eBPF deja de ejecutarse y libera sus recursos asociados. El proceso de descarga también puede incluir la iteración sobre cualquier mapa de eBPF que el equipo ya no necesite para liberar elementos individuales útiles y, a continuación, eliminar el propio mapa (utilizando la llamada al sistema “delete”).