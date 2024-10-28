¿Qué es la IA de documentos?

Las interfaces de programación de aplicaciones (API) son esenciales para conectar los modelos de IA de documentos a otros sistemas. Las API de la IA de documentos facilitan la integración perfecta de la IA de documentos con las plataformas empresariales, automatizando los flujos de trabajo relacionados con los documentos y ayudando a la extracción y el análisis de datos en tiempo real. Estas API ayudan a la IA de documentos a escalar, haciéndola adaptable a una amplia gama de tareas empresariales al tiempo que se integra con infraestructuras de TI más amplias.

Las plataformas de IA de documentos también utilizan procesadores como intermediarios entre los archivos de documentos y los modelos de machine learning. Estos procesadores son responsables de acciones específicas, como clasificar, dividir, analizar y analizar documentos, lo que ayuda a garantizar que el sistema procese y comprenda adecuadamente cada documento.

El analizador analiza e interpreta la estructura de datos. Desglosa los documentos en sus componentes fundamentales, comprende las relaciones entre estos elementos y convierte los datos no estructurados o semiestructurados en formatos que el sistema de IA puede procesar.

Además de comprender el texto, la IA de documentos puede analizar la estructura y el diseño de los documentos. Reconoce elementos como encabezados, párrafos, tablas y listas, lo que ayuda a la IA a comprender la jerarquía y el contexto del documento. Este análisis estructurado es útil para identificar pares clave-valor, como dentro de las facturas, donde la IA de documentos extrae los importes adeudados y las fechas de pago para reducir la necesidad de entrada manual.

La mayoría de los modelos de IA vienen entrenados previamente en numerosos tipos de documentos, pero las empresas suelen utilizar documentos especializados con formatos, terminología o diseños únicos para su dominio. El ajuste de los modelos de IA de documentos permite adaptarlos a necesidades específicas. Por ejemplo, una firma legal podría ajustar un modelo para comprender mejor la jerga legal, las cláusulas contractuales y las peculiaridades de formato, haciendo que la IA sea más precisa.

Los sistemas avanzados de IA de documentos van más allá de la simple extracción de datos para proporcionar resúmenes de documentos extensos. Al resaltar los puntos clave dentro del documento, estos sistemas permiten a los usuarios captar rápidamente la información esencial sin leer todo el documento.

La IA de documentos a menudo se integra con el almacenamiento en la nube y los sistemas empresariales para agilizar la gestión y el análisis de documentos en toda la organización, dando a los usuarios adecuados acceso a los documentos y la información que necesitan, cuando los necesitan.