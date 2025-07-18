Plataforma de datos de clientes para la industria automotriz

Una plataforma de datos de clientes (CDP) para el sector automotriz se refiere a la consolidación de datos de diversas fuentes, lo que da como resultado una vista de 360 grados de cada cliente y comprador. Estos datos se pueden emplear para personalizar promociones, recordatorios de servicios y seguimiento de citas. El CDP automotriz se diferencia de un CDP tradicional porque está diseñado específicamente para integrar con el ecosistema de Tecnología de datos del concesionario de automóvil, como la gestión de relaciones con los clientes (CRM), DMS y chatbots.

La industria automotriz en su conjunto se encuentra en un proceso de cambio radical hacia los vehículos definidos por software (SDV). Una encuesta reciente del IBM Institute for Business Value de más de 1200 ejecutivos de la industria global encontró que el 74 % dice que los vehículos de 2035 serán definidos por software e impulsados por IA. Tiene sentido entonces que el software interno de los fabricantes de automóvil esté integrado de una manera que combine software e IA para mejorar la experiencia del cliente.

Un CDP para automoción pretende eliminar los silos de datos de los concesionarios y consolidar los datos procedentes de múltiples fuentes y proveedores. Los clientes automotrices de hoy esperan una experiencia de compra altamente personalizada e individual.

Lo que esto significa para los fabricantes de automóviles es la necesidad de revitalizar su marca y reinventar la experiencia del cliente a través de la toma de decisiones basada en datos, así como Estrategias de marketing dirigidas.

Los proveedores de CDP tienen la oportunidad de aprovechar el momento y trabajar con la industria automotriz, rompiendo los silos de datos y los canales de marketing tradicionales para satisfacer las demandas de los clientes automotrices de hoy .