¿Qué es Proyecto de Divulgación de Carbono (CDP)?

Publicación: 18 de abril de 2024
Colaboradores: Alice Gomstyn, Alexandra Jonker
El CDP, antes conocido como Proyecto de Divulgación de Carbono, es una organización internacional sin fines de lucro que ofrece un sistema de divulgación del impacto ambiental para uso de los sectores público y privado. El CDP promueve la presentación de informes ambientales anuales y la transparencia como aspectos críticos para construir una economía sustentable, combatir el cambio climático y crear un futuro con cero emisiones netas.
El CDP afirma tener la recopilación de datos ambientales autoinformados más completa del mundo. La recopilación de datos del proceso de divulgación de CDP le permite a este realizar un seguimiento del progreso de las compañías y ciudades en varios temas de sustentabilidad y calcular puntajes para cada entidad divulgadora. Los puntajes del CDP están destinadas a proporcionar una instantánea del rendimiento ambiental de una entidad e incentivar la gestión de los impactos ambientales.1
El marco del CDP para notificar información ambiental es una de las principales directrices sobre informes ESG y sistemas de divulgación global. Otros incluyen marcos por parte del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con el Clima (TCFD), el Protocolo de GEI (gases de efecto invernadero), la Iniciativa de Reporte Global (GRI) y la Iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi).
Lanzado en Londres en 2000 como Carbon Disclosure Project, el CDP inicialmente pedía divulgaciones de emisiones de gases de efecto invernadero como una forma de establecer el intercambio de información entre compañías y stakeholders, tales como inversionistas. Los fundadores esperaban que poner a disposición dichos datos ambientales pudiera fomentar la acción sobre el cambio climático.
La organización sin fines de lucro emitió su primer cuestionario CDP, en el que se pedía a las empresas que divulgaran sus emisiones de carbono, en 2003. Una década después, la organización acortó su nombre a CDP para reflejar su alcance más amplio de divulgaciones ambientales y la diversidad de entidades con las que trabaja.
Además de buscar revelaciones sobre huellas de carbono, el CDP también solicita divulgaciones relacionadas con la deforestación, la seguridad hídrica y el uso de plásticos. Su alcance ahora se extiende más allá de las empresas para incluir ciudades, estados y regiones.
En el sitio web del CDP, la organización enumera cuatro problemas de sustentabilidad y medio ambiente como sus áreas clave de enfoque para la recopilación de datos.
El CDP solicita que las empresas más grandes del mundo brinden información sobre los riesgos climáticos y las oportunidades para tomar medidas bajas en carbono a través del cuestionario de cambio climático del CDP. Los datos del CDP recopilados a través del cuestionario incluyen emisiones de Alcance 1, Alcance 2 y Alcance 3 según lo definido por el Protocolo de GEI, así como información sobre gobernanza, estrategia comercial, uso de créditos de carbono, precios internos del carbono (el valor monetario que las compañías asignan a las emisiones de GEI) y más.
El CDP solicita que las compañías midan los impactos en el agua y los esfuerzos para mejorar la seguridad hídrica. La organización también ayuda a las compañías a identificar asociaciones que puedan ayudar con esto último. Según el CDP, al menos 77 mil millones de dólares estaban bajo amenaza por el riesgo hídrico en las cadenas de suministro en 2023.2
El CDP considera que la deforestación es uno de los retos medioambientales más importantes del mundo, ya que afecta a la regulación climática, los recursos hídricos y la biodiversidad. A través de su marco, el CDP hace un seguimiento de la evitación de la deforestación en la producción agrícola. La organización también está ampliando su ámbito de actuación para hacer un seguimiento de la evitación de la destrucción de otros ecosistemas naturales.
El CDP promueve la divulgación de actividades relacionadas con el plástico. Esto proporciona una base para que las compañías creen estrategias para reducir el uso de plásticos y la contaminación. Dicha divulgación y las estrategias resultantes también pueden ayudar a las compañías a ir un paso adelante de la evolución de las regulaciones locales y globales que rigen el uso de plásticos.
Desde su fundación, el CDP amplió su cartera de entidades divulgadoras. Además de buscar que las compañías divulguen su información, solicita información a los gobiernos y a las organizaciones del sector gubernamental, incluidos los gobiernos municipales, estatales y regionales, así como a las autoridades públicas. En 2023, casi 25 000 organizaciones participaron en la divulgación de datos del CDP, incluidas más de 23 200 compañías (con un valor de dos tercios de la capitalización bursátil mundial) y más de 1100 ciudades, estados y regiones.
Las compañías también pueden trabajar con el CDP para obtener divulgaciones sobre el impacto ambiental de los afiliados a sus cadenas de suministro, mientras que los inversionista pueden emplear los datos del CDP como fundamento para la toma de decisiones y la gestión de riesgos. Más de 700 instituciones financieras con más de 67 billones de dólares en activos y más de 300 grandes compradores con más de 6,4 billones de dólares en gastos de adquisición solicitan información a través del CDP.
Los puntajes de CDP son métricas que tienen la intención de mostrar a las organizaciones y sus stakeholders su postura para abordar el cambio climático, la deforestación y la seguridad hídrica a través de la divulgación. Las divulgaciones de años consecutivos pueden ayudar a las compañías a seguir sus progresos a lo largo del tiempo.
El CDP utiliza una metodología de puntuación alineada con el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el clima (TCFD). Las compañías y ciudades reciben un puntaje de "D-" a "A", mientras que las compañías a las que se les pide que divulguen pero no lo hacen reciben calificaciones de "F". Las entidades que obtienen puntajes "A" lideran el camino en cuanto al rendimiento en divulgaciones de impacto ambiental y administración ambiental. En 2023, más de 400 compañías y 120 ciudades de todo el mundo recibieron puntajes "A" del CDP y se incluyeron en la "Lista A" anual del CDP.
El CDP trabaja con organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro para promover políticas que se alineen con sus objetivos. Los socios de la organización incluyen el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Asociación de Marrakech de las Naciones Unidas para la Acción Climática Global, la Plataforma de Partes Interesadas de Contaminación Cero de la Comisión Europea, Water Europe y la Alianza para la Acción Climática de Brasil.
