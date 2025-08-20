¿Qué es Proyecto de Divulgación de Carbono (CDP)?

Lanzado en Londres en 2000 como Carbon Disclosure Project, el CDP inicialmente pedía divulgaciones de emisiones de gases de efecto invernadero como una forma de establecer el intercambio de información entre compañías y stakeholders, tales como inversionistas. Los fundadores esperaban que poner a disposición dichos datos ambientales pudiera fomentar la acción sobre el cambio climático.

La organización sin fines de lucro emitió su primer cuestionario CDP, en el que se pedía a las empresas que divulgaran sus emisiones de carbono, en 2003. Una década después, la organización acortó su nombre a CDP para reflejar su alcance más amplio de divulgaciones ambientales y la diversidad de entidades con las que trabaja.

Además de buscar revelaciones sobre huellas de carbono, el CDP también solicita divulgaciones relacionadas con la deforestación, la seguridad hídrica y el uso de plásticos. Su alcance ahora se extiende más allá de las empresas para incluir ciudades, estados y regiones.