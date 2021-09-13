Imagine poder automatizar una decisión tan importante como la asignación de donaciones de órganos, y tener la confianza de que el resultado sería confiable y sin errores.

La mayoría de las decisiones empresariales no son de vida o muerte, pero pueden ser igual de complejas. Un proceso de negocio tan aparentemente simple como responder a un ticket del help desk implica tomar correctamente numerosas decisiones en el camino: ¿Puede un chatbot manejar este ticket o requiere intervención humana? Si un empleado necesita intervenir, ¿qué proceso debe seguir? ¿Cómo pueden resolver adecuadamente la solicitud de una manera que beneficie tanto a la empresa como al cliente?

Para que cualquier proceso de negocio se automatice de manera inteligente, cada una de estas pequeñas decisiones primero debe automatizarse de manera confiable. Se deben tener en cuenta los diversos factores que influyen en estas decisiones, desde las regulaciones de la industria hasta las condiciones del mercado y las preferencias individuales de los clientes.

Los sistemas de gestión de reglas de negocio (BRMS) permiten este nivel de automatización de decisiones. Estos sistemas de software brindan a las empresas la capacidad de definir, desplegar y administrar reglas de negocio y lógica de decisión para que las aplicaciones puedan tomar decisiones inteligentes de manera sistemática, rápida y con una mínima intervención humana. Los BRMS convierten las reglas que rigen las decisiones empresariales en activos para toda la empresa que pueden aprovecharse en los flujos de trabajo de toda la organización.