Imagine poder automatizar una decisión tan importante como la asignación de donaciones de órganos, y tener la confianza de que el resultado sería confiable y sin errores.
La mayoría de las decisiones empresariales no son de vida o muerte, pero pueden ser igual de complejas. Un proceso de negocio tan aparentemente simple como responder a un ticket del help desk implica tomar correctamente numerosas decisiones en el camino: ¿Puede un chatbot manejar este ticket o requiere intervención humana? Si un empleado necesita intervenir, ¿qué proceso debe seguir? ¿Cómo pueden resolver adecuadamente la solicitud de una manera que beneficie tanto a la empresa como al cliente?
Para que cualquier proceso de negocio se automatice de manera inteligente, cada una de estas pequeñas decisiones primero debe automatizarse de manera confiable. Se deben tener en cuenta los diversos factores que influyen en estas decisiones, desde las regulaciones de la industria hasta las condiciones del mercado y las preferencias individuales de los clientes.
Los sistemas de gestión de reglas de negocio (BRMS) permiten este nivel de automatización de decisiones. Estos sistemas de software brindan a las empresas la capacidad de definir, desplegar y administrar reglas de negocio y lógica de decisión para que las aplicaciones puedan tomar decisiones inteligentes de manera sistemática, rápida y con una mínima intervención humana. Los BRMS convierten las reglas que rigen las decisiones empresariales en activos para toda la empresa que pueden aprovecharse en los flujos de trabajo de toda la organización.
Cada proceso de negocio, desde cumplir con los pedidos de los clientes hasta desarrollar un nuevo software, comprende una serie de decisiones. Las business rules son las pautas lógicas que aseguran que esas decisiones de negocio conduzcan a los resultados correctos. Las business rules dictan qué actividad empresarial debe ocurrir bajo qué circunstancias.
Una business rule formal se compone de dos elementos fundamentales:
Considere el ejemplo de un cliente que pide devolver un producto. Las business rules que determinan cómo se procesará la devolución podrían verse así:
Escenario 1:
Escenario 2:
La definición de business rules formales permite a las empresas automatizar las decisiones comerciales mediante la creación de un sistema coherente de lógica de decisiones que se puede aplicar en todos los procesos comerciales. Las business rules definidas formalmente indican a los flujos de trabajo automatizados qué hacer en cualquier situación (por ejemplo, cuándo iniciar un proceso, cuándo detener un proceso y cuándo realizar ciertas acciones dentro del proceso).
Formalizar las business rules no siempre es fácil. Incluso situaciones simples, como la devolución de un cliente, requieren múltiples business rules para tener en cuenta los diversos factores que pueden influir en el resultado final. La complejidad de la lógica de decisión solo aumenta en industrias altamente reguladas como la atención médica y las finanzas. Las decisiones que intervienen en el procesamiento de la aplicación de un cliente, por ejemplo, están sujetas no solo a los criterios de la empresa, sino también a una serie de requisitos normativos para evitar la discriminación, el fraude y otros resultados ilegales.
Un sistema de gestión de business rules (BRMS) proporciona a los usuarios empresariales las herramientas de tecnología necesarias para codificar las business rules de manera repetible, confiable y automatizable.
La gestión de business rules — que no debe confundirse con la Gestión de procesos de negocio (BPM) — se refiere al proceso y la práctica de definir formalmente business rules, implementarlas, gestionarlas y automatizar su despliegue. Un sistema de gestión de business rules (BRMS) es la tecnología a través de la cual se lleva a cabo este proceso. Un BRMS ofrece herramientas para facilitar todo el ciclo de vida de las business rules, desde la definición y el almacenamiento de reglas como lógica de negocio formal hasta la auditoría de las reglas existentes y la gestión de la lógica de decisión general que guía la automatización en todo el ecosistema empresarial de tecnología.
La principal ventaja de un BRMS para los esfuerzos de automatización es que las reglas no tienen que codificarse por separado en cada aplicación empresarial. En cambio, un BRMS permite a la empresa mantener una única fuente de business rules, ya sea on premises o en la nube. Otras aplicaciones en el ecosistema de tecnología pueden simplemente extraer sus reglas del BRMS. Esto hace que las business rules sean realmente escalables: solo tienen que crearse una vez y cualquier departamento o flujo de trabajo puede usarlas.
Un BRMS suele constar de tres componentes distintos pero interconectados:
Para que las business rules sean legibles por aplicaciones automatizadas, deben expresarse en términos de lenguaje de programación condicional. Piense en los calificadores de lógica formal utilizados en proyectos de programación: "SI-ENTONCES", "SI-SI NO", "SÓLO SI", "CUÁNDO", etc.
Un BRMS contiene un entorno de desarrollo de código bajo o sin código para que las personas de negocios sin conocimientos técnicos puedan autorizar business rules en este lenguaje condicional. Considere nuevamente la solicitud de reembolso del cliente descrita anteriormente. La expresión condicional de la regla que rige ese proceso podría verse así:
SI han pasado menos de 30 días desde que el cliente ordenó un producto, ENTONCES reembolse el producto. SI NO, ofrezca crédito en la tienda.
Las business rules también se pueden expresar como cuadros de decisiones, que son útiles cuando se elaboran reglas en las que más de una condición influye en la acción adecuada. Por ejemplo, si el precio de los artículos también influye en el procedimiento de devolución, un usuario empresarial podría preparar un cuadro de decisiones similar a la siguiente:
Muchos BRMS también incluyen la capacidad de simular reglas para que los miembros del equipo puedan probar las reglas y ver cómo podrían afectar los resultados de las decisiones. Por ejemplo, si se agrega una nueva regla a un proceso de aprobación de préstamos que requiere un puntaje crediticio de 700 o superior, un miembro del equipo podría ver cómo esa regla cambiaría la tasa de aprobación antes de implementarla realmente.
Una vez definidas las reglas, se colocan en el repositorio central de BRMS. Aquí, las reglas se pueden revisar, editar, compartir en toda la empresa y acceder a ellas desde diferentes aplicaciones.
El motor de reglas es el componente de software que permite que otras aplicaciones en todo el ecosistema empresarial accedan al repositorio de reglas y ejecuten esas reglas en un entorno de tiempo de ejecución. La aplicación envía una solicitud, que incluye todos los datos relevantes que el motor de reglas necesita para tomar una decisión, al BRMS. Luego, el motor de reglas verifica la solicitud con las reglas relevantes y devuelve una decisión. Finalmente, esta decisión activa la aplicación para tomar alguna acción específica.
Considere el ejemplo de una empresa SaaS que proporciona tres niveles diferentes de suscripciones a su plataforma: uno para pequeñas empresas, otro para medianas empresas y otro para grandes empresas. Cuando llegan nuevos clientes potenciales a través del sitio web de la empresa, la empresa quiere canalizar automáticamente esos clientes potenciales al equipo de ventas adecuado, en función del tamaño de la organización del cliente potencial. La empresa podría crear un servicio de decisiones para gobernar este proceso en un BRMS así:
Con un BRMS, las reglas se almacenan en un repositorio central separado de los códigos de aplicación. El repositorio crea una única fuente de verdad para las business rules a la que pueden acceder todas las aplicaciones a través de la empresa. Como resultado, las business rules son escalables y las decisiones comerciales se mantienen actualizadas, coherentes y confiables en todo momento.
Los BRMS se pueden utilizar para automatizar la mayoría de las decisiones empresariales, si no todas, en una variedad de industrias y departamentos. Algunos ejemplos comunes de casos de uso de BRMS incluyen los siguientes:
La automatización inteligente de procesos de negocio de cualquier tipo requiere primero definir un conjunto de business rules claras para gobernar la toma de decisiones. Un potente BRMS como IBM Operational Decision Manager (ODM) ofrece a las empresas las herramientas que necesitan para desarrollar, almacenar, gestionar e implementar business rules en todo el ecosistema de tecnología.
IBM ODM es una solución integral de gestión de decisiones que permite a las empresas descubrir, capturar, analizar, automatizar y gobernar business rules con precisión en los complejos entornos informáticos actuales. La solución puede autorizar un préstamo, decidir sobre ofertas promocionales o detectar una oportunidad de venta cruzada con un alto nivel de precisión y personalización. Con IBM ODM, los equipos pueden agregar o actualizar nuevas reglas en cualquier momento utilizando herramientas sin código, y pueden simular reglas antes del despliegue para garantizar la máxima eficiencia.
Obtenga IBM Operational Decision Manager como parte de IBM Cloud Pak for Business Automation. Creado para cualquier nube híbrida, IBM Cloud Pak for Business Automation incluye el conjunto más amplio de capacidades de automatización de IA y machine learning del mercado, incluidos servicios de contenido, procesamiento de documentos, gestión de decisiones, automatización de flujo de trabajo, automatización de procesos robóticos (RPA) y minería de procesos. Con recomendaciones aplicables en la práctica generadas por IA, analytics para medir el impacto y herramientas de innovación amigables para el negocio para acelerar la innovación, nuestro software ha ayudado a los clientes a reducir los tiempos de finalización de los procesos en un 90 %, disminuir los tiempos de espera de los clientes a la mitad, reducir el riesgo y ahorrar miles de horas de trabajo que luego se reasignaron a trabajos de mayor valor.
