UK National Health Service Blood and Transplant

Esta capacidad de desarrollar e implementar reglas y de modificarlas de forma rápida constituye la base del programa de asignación. “IBM Business Process Manager on Cloud permite hacer uso de estas reglas de manera eficaz”, afirma Powell. "Hemos descubierto que la herramienta no solo se integra bien con Operational Decision Manager on Cloud, sino que también se integra bien en nuestros sistemas existentes, lo que es realmente importante para capturar el flujo de trabajo y aplicar los cambios con rapidez". Recapturamos tanto el flujo de trabajo como la capacidad de toma de decisiones en Operational Decision Manager para permitir realmente que se realice la asignación".

Recientemente, el NHSBT alcanzó un hito fundamental: el primer trasplante de un órgano, un corazón, asignado de acuerdo con un nuevo programa desarrollado utilizando IBM Business Process Manager on Cloud (BPMoC) para la optimización de procesos e IBM Operational Decision Manager on Cloud (ODMoC) como motor de reglas para el propio programa de asignación.

Powell y su equipo crearon el flujo de trabajo del programa de asignación de corazón/pulmón en BPMoC, que permite que el centro operativo de 24 horas del NHSBT monitoree el estado de una oferta de órganos, ya sea que haya sido aceptada o rechazada, y gestione el flujo de trabajo posterior. En el caso de que haya un rechazo, eso significa pasar rápidamente de un posible receptor al siguiente hasta que se identifique al receptor adecuado.

Y mientras BPMoC y ODMoC operan reglas y procesos, el software IBM Blueworks Live (BWL), que funciona como SaaS, permite al NHSBT evaluar constantemente nuevos procesos y modelos. "Blueworks Live nos ha permitido capturar la información del flujo de trabajo en un formato accesible y comprensible, para que podamos mejorar la planificación de la implementación y articular con una audiencia más amplia cómo funciona el programa de asignación real en la práctica". Esa audiencia más amplia incluye estadísticos, analistas, actores con responsabilidades regulatorias y el centro operativo del NHSBT, así como partes interesadas en TI.

BWL, BPMoC y ODMoC son las primeras aplicaciones críticas para el negocio que el NHSBT ha trasladado a la nube, un movimiento que Powell atribuye a la necesidad de su organización de centrarse en su misión, asegurarse de que la mayor cantidad posible de personas reciban los trasplantes de órganos necesarios, en lugar de centrarse en la tecnología. "Para nosotros, la nube consiste en dejar que otras personas se preocupen por cosas como cuántas máquinas virtuales necesitamos ejecutar en cada centro de datos".