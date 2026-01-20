¿Qué es un ecosistema de API?

Una API gateway es una capa de software que presenta un único punto de entrada para que los clientes (como aplicaciones web o móviles) accedan a múltiples servicios de backend, al tiempo que gestionan simultáneamente las interacciones cliente/servidor.

Las API gateways reciben una llamada a la API, a veces conocida como solicitud de API, y la enrutan a uno o más servicios de backend, según la naturaleza de la solicitud. Luego, el gateway compila los datos solicitados y los devuelve al cliente en una sola respuesta. Los gateways permiten a los clientes consultar múltiples recursos en una sola llamada, en lugar de tener que consultar varios endpoints con varias llamadas.

Por ejemplo, un API gateway que orquesta servicios en un sistema de atención médica podría permitir que una aplicación extraiga datos de múltiples recursos, como los registros médicos de un paciente, el historial de pagos y la programación actual, con una sola llamada a la API.

Las API gateways también centralizan otras tareas críticas, como: