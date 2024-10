Según un informe reciente del IBM Institute for Business Value, el 64 % de los directores ejecutivos (CEO) dice que están enfrentando una presión significativa por parte de inversionistas, acreedores y prestamistas para acelerar la adopción de IA. Pero más de la mitad de las empresas aún no tienen un enfoque consistente respecto a la implementación. Al elegir sistemas de ERP inteligentes y buscar una implementación meditada, estas organizaciones pueden cosechar los beneficios de la IA. Algunas de las mejores prácticas para la implementación incluyen:

Gobernanza de datos cuidadosa: Los datos empleados para entrenar y ajustar una IA exitosa de diseño específico suelen ser de alta calidad, estar libres de errores y se almacenan de forma segura.

Infraestructura escalable: Ya sea que un ERP habilitado por IA esté alojado en la nube o como un híbrido on-premises y en la nube, invertir en una infraestructura de TI escalable ayuda a respaldar las capacidades avanzadas de IA.

Supervisión continua: Al monitorear y actualizar periódicamente los sistemas de ERP con IA (o contratar a un socio externo), las organizaciones pueden mantener el rendimiento del sistema y garantizar el éxito a largo plazo.

Estrategia de integración bien pensada: Al igual que con otras prácticas de implementación de ERP y AI, una estrategia de integración clara que se alinee con los objetivos empresariales centrales suele ayudar a las organizaciones a alcanzar sus metas.