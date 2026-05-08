Lo que se necesita para construir un fundamento de datos preparados para la IA: Insights de Think 2026

No son solo las grandes empresas como Marriott y Nationwide Building Society las que están pasando de la fase experimental de la IA a obtener resultados transformadores. Las empresas de IA de cualquier tamaño, independientemente de dónde se encuentren en sus recorridos de IA, pueden tomar medidas para aprovechar el valor de sus datos empresariales a través del contexto y la gobernanza en tiempo real.

Las empresas pueden comenzar poco a poco: identificar un caso de uso con el potencial de tener un gran impacto. Pueden construir una base para la capacidad de IA, una que puedan escalar por dominio más adelante, a través de lo que Sean Falconer, jefe de IA y producto de Confluent, llama “enfoque fundamentalmente diferente de los datos”.

Falconer, quien se unió a la sesión de Brokaw, dijo que en lugar de procesar y gobernar los datos en sentido descendente, las empresas exitosas han “desplazado ese problema más cerca de la fuente de los datos, donde se crean y donde ya se transmiten”.

“El resultado es que son capaces de crear productos de datos en tiempo real, reutilizables y universales”, dijo Falconer. “Estos activos de datos totalmente gobernados son accesibles instantáneamente en el momento en que los necesitan”.

El enfoque correcto de los datos puede impulsar una de las tecnologías de IA más poderosas de la actualidad: los agentes de IA. Por ejemplo, Jay Kreps de Confluent explicó que los agentes podrían diseñarse para manejar las quejas de los clientes con respecto a la entrega de alimentos.

“Podemos conectarnos a los sistemas de origen para tener esta información, las aplicaciones y la base de datos, capturar estos cambios en tiempo real, poder tomar el flujo de quejas que llegan y combinarlo en tiempo real con todo el contexto sobre la entrega”, incluidos detalles sobre el cliente y el conductor.

¿El resultado? Un agente tiene la información necesaria para determinar los siguientes pasos clave, como emitir reembolsos o enviar una alerta de fraude.

“Al final, ese agente tiene el contexto completo de lo que está sucediendo en todo el negocio: solo las cosas que queremos, no las cosas que no”, dijo Kreps. “[Se trata de] datos bien gobernados y bien estructurados sobre los que actuar”.

Además, esos mismos datos que potencian las decisiones en tiempo real del agente también se pueden obtener para otros insights que pueden brindar valor adicional a través de watsonx.data.

“Puedo tomar los datos que fluyen en tiempo real, sobre los que estoy actuando, y puedo exponerlos a todas las capacidades de inteligencia y los tipos de preguntas que van a surgir naturalmente”, dijo Kreps. “Puedo analizar esto y tratar de averiguar qué está sucediendo realmente en producción, ¿qué es lo que está haciendo nuestro agente? ¿Cuáles son los tipos de clientes que están llegando? …¿Cuál es la tendencia general?”

“Hemos hecho una gran integración con watsonx.data, y esto es increíblemente poderoso”, dijo Kreps.