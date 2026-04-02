Confluent, una empresa de IBM

La plataforma en tiempo real para transmitir, conectar, procesar y gobernar sus datos, diseñada por los cocreadores originales de Apache Kafka, ahora parte de IBM.
Juntos, IBM y Confluent están avanzando en los fundamentos de datos para aplicaciones basadas en eventos, analytics e IA. Esta colaboración fusiona la plataforma de transmisión líder en la industria Confluent con las capacidades de nube híbrida, datos e IA de IBM, proporcionando una red troncal preparada para la empresa para convertir los datos en valor a escala.
Pase de la experimentación a la producción con datos contextuales en tiempo real que aumentan el rendimiento y la precisión.
Lance al mercado nuevos productos e iniciativas con mayor rapidez, basándose en datos controlados, reutilizables y en tiempo real.
Unifique los pipelines punto a punto, por lotes y de transmisión en una plataforma preparada para el futuro que lo hace todo por menos.
Ofrezca una confiabilidad incomparable con el SLA de tiempo de actividad del 99.99 % de Confluent Cloud, que maneja cargas de trabajo de más de GBps mientras escala al instante.
Conecte perfectamente bases de datos heredadas y servicios en la nube con conectores Kafka prediseñados en todo su ecosistema.
Asegúrese de que sus aplicaciones actúen sobre datos confiables, seguros y conformes a las normas a través de herramientas integradas de gobernanza y calidad.
Procese y transforme datos en tiempo real a escala con el servicio Apache Flink gestionado por Confluent, que permite analytics de baja latencia, aplicaciones nativas de la nube e IA receptiva.
Convierta los flujos de datos en tablas abiertas para su data lake con Tableflow. Reduzca los costos de computación hasta en un 50 % y aumente la actualización de sus analytics con solo unos pocos clics.
Cree sistemas de IA en tiempo real y reproducibles que aprendan de los datos históricos, procesen la información nueva al instante y faciliten la toma de decisiones en tiempo real en entornos de producción.
Asegúrese de que cada modelo, agente y flujo de trabajo se ejecute en datos empresariales actualizados continuamente con linaje, aplicación de políticas y controles de calidad.
Combine la mensajería transaccional de confianza con la integración y orquestación modernas en entornos híbridos.
Identifique e impulse eventos en tiempo real en el origen de la transacción y transmita datos transaccionales para análisis en tiempo real, automatización e IA.
Unifique transmisiones de eventos en tiempo real con datos empresariales estructurados y no estructurados para ofrecer datos confiables preparados para la IA en toda su empresa híbrida.
Unifique la transmisión de eventos y la integración empresarial para conectar aplicaciones, datos y sistemas en entornos híbridos.
Lleve la transmisión de eventos en tiempo real a las transacciones y sistemas de registro de IBM Z de misión crítica. Transmite transacciones y eventos de mainframe de forma segura hacia arquitecturas basadas en Kafka.