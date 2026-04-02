Confluent, una empresa de IBM

La plataforma en tiempo real para transmitir, conectar, procesar y gobernar sus datos, diseñada por los cocreadores originales de Apache Kafka, ahora parte de IBM.

Una plataforma de transmisión de datos para acelerar la IA empresarial

Juntos, IBM y Confluent están avanzando en los fundamentos de datos para aplicaciones basadas en eventos, analytics e IA. Esta colaboración fusiona la plataforma de transmisión líder en la industria Confluent con las capacidades de nube híbrida, datos e IA de IBM, proporcionando una red troncal preparada para la empresa para convertir los datos en valor a escala.
Impacto en el negocio
Potencia la IA en tiempo real

Pase de la experimentación a la producción con datos contextuales en tiempo real que aumentan el rendimiento y la precisión.

 Vea un rendimiento predictivo 14 veces mayor en GEP
Acelere el tiempo de comercialización

Lance al mercado nuevos productos e iniciativas con mayor rapidez, basándose en datos controlados, reutilizables y en tiempo real.

 Vea cómo Notion potencia a más de 100 millones de usuarios diariamente
Reduzca los costos de infraestructura

Unifique los pipelines punto a punto, por lotes y de transmisión en una plataforma preparada para el futuro que lo hace todo por menos.

 Vea cómo SAS ahorró un 69 %
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Los expertos de IBM y Confluent analizarán cómo las organizaciones pueden combinar datos en tiempo real en movimiento con gobernanza y resiliencia de nivel empresarial.
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Capacidades de la plataforma de transmisión de datos

Escalabilidad nativa de la nube

Ofrezca una confiabilidad incomparable con el SLA de tiempo de actividad del 99.99 % de Confluent Cloud, que maneja cargas de trabajo de más de GBps mientras escala al instante.

Aprenda más

Más de 120 integraciones nativas

Conecte perfectamente bases de datos heredadas y servicios en la nube con conectores Kafka prediseñados en todo su ecosistema.

Aprenda más

Suite de gobernanza nativa de flujo

Asegúrese de que sus aplicaciones actúen sobre datos confiables, seguros y conformes a las normas a través de herramientas integradas de gobernanza y calidad.

Aprenda más

Procesamiento avanzado de flujos

Procese y transforme datos en tiempo real a escala con el servicio Apache Flink gestionado por Confluent, que permite analytics de baja latencia, aplicaciones nativas de la nube e IA receptiva.

Aprenda más

Automatización del flujo a la tabla

Convierta los flujos de datos en tablas abiertas para su data lake con Tableflow. Reduzca los costos de computación hasta en un 50 % y aumente la actualización de sus analytics con solo unos pocos clics.

Aprenda más

Servicio de transmisión para IA rica en contexto

Cree sistemas de IA en tiempo real y reproducibles que aprendan de los datos históricos, procesen la información nueva al instante y faciliten la toma de decisiones en tiempo real en entornos de producción.

Aprenda más
Casos de uso
Datos en tiempo real preparados para la IA

Asegúrese de que cada modelo, agente y flujo de trabajo se ejecute en datos empresariales actualizados continuamente con linaje, aplicación de políticas y controles de calidad.
Automatización basada en eventos

Combine la mensajería transaccional de confianza con la integración y orquestación modernas en entornos híbridos.
Active el mainframe modernizado

Identifique e impulse eventos en tiempo real en el origen de la transacción y transmita datos transaccionales para análisis en tiempo real, automatización e IA.
Mejor juntos Confluent + IBM watsonx.data

Unifique transmisiones de eventos en tiempo real con datos empresariales estructurados y no estructurados para ofrecer datos confiables preparados para la IA en toda su empresa híbrida.

  • Combine los datos en movimiento con los datos corporativos en reposo en una base de datos híbrida y abierta
  • Agregue metadatos, linaje y contexto basado en políticas para que los datos sean confiables y reutilizables y que estén preparados para la IA
  • Entregue productos de datos gobernados a aplicaciones, analytics y agentes de IA en toda la empresa
 Integración de Confluent + IBM

Unifique la transmisión de eventos y la integración empresarial para conectar aplicaciones, datos y sistemas en entornos híbridos.

  • Transmita e integre eventos a través de arquitecturas de integración fragmentadas con una red troncal escalable impulsada por eventos
  • Desbloquee patrones de integración integrales en transmisión de eventos, API, B2B/EDI, iPaaS e IBM MQ
  • Acelere la automatización y la capacidad de respuesta del negocio con flujos de datos en tiempo real
 Confluente + IBM Z

Lleve la transmisión de eventos en tiempo real a las transacciones y sistemas de registro de IBM Z de misión crítica. Transmite transacciones y eventos de mainframe de forma segura hacia arquitecturas basadas en Kafka.

  • Transmita transacciones y eventos de mainframe de forma segura a arquitecturas basadas en Kafka
  • Permita la integración en tiempo real de los datos de IBM Z con aplicaciones en la nube, analytics e IA, sin afectar al sistema central
  • Potencie experiencias digitales receptivas y automatización con flujos de eventos confiables
Dé el siguiente paso

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