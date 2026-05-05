Contexto en tiempo real para la IA en entornos híbridos

Se ofrece a través de las nuevas capacidades de Context, OpenRAG y OpenSearch en watsonx.data y Real-Time Context Engine de Confluent, que combina tecnologías abiertas e inteligencia de datos agénticos para aportar significado, gobernanza y concientización en tiempo real a la IA empresarial.
La IA empresarial ha avanzado rápidamente, pero la mayoría de las organizaciones aún tienen dificultades para usarla en producción. A medida que las empresas pasan de experimentar con la IA a desplegarla a escala, surgen un conjunto diferente de desafíos.
La cuestión ya no es si los sistemas pueden generar respuestas, sino si se puede confiar en esas respuestas y utilizarlas dentro de la empresa. La misma pregunta puede arrojar resultados diferentes dependiendo de los datos a los que se acceda, de cómo varíen los términos entre los distintos equipos o de cómo haya cambiado la situación subyacente de la empresa. Estas condiciones existen en la mayoría de los entornos empresariales actuales y son la razón por la que muchas iniciativas de IA se estancan antes de alcanzar un uso operativo real.
A medida que los sistemas de IA se mueven más cerca de la ejecución en los procesos de actividad principal, las expectativas que se les imponen cambian. Las decisiones deben reflejar datos actuales, precisos y gobernados, sin depender de la validación manual.
Para resolver esto, IBM ofrece un contexto en tiempo real único para la IA: una comprensión compartida y gobernada de los datos empresariales actualizados, incluido su significado, con políticas de acceso aplicadas dinámicamente en el momento en que los sistemas de IA razonan o actúan. Esta capacidad ahora está disponible a través de Context en watsonx.data, junto con Real-Time Context Engine de Confluent, que abarca entornos híbridos y está respaldado por tecnologías abiertas e interoperables e inteligencia de datos gobernada.
Con la incorporación de la transmisión en tiempo real de Confluent y las capacidades agénticas dentro de watsonx.data intelligence, watsonx.data evoluciona de un lakehouse híbrido y abierto a una plataforma para ofrecer contexto en patrimonios de datos distribuidos. Brinda a los sistemas de IA una forma coherente de trabajar con los datos empresariales tal como existen en toda la empresa, conectando datos, significado, gobernanza y señales en tiempo real para que los sistemas puedan operar con una comprensión más clara de lo que está sucediendo.
Watsonx.data y Confluent trabajan juntos para proporcionar continuamente un contexto actualizado para la IA a través de cuatro capacidades que a menudo están desconectadas en toda la empresa.
El contexto en watsonx.data permite a los sistemas de IA acceder a información relevante y actuar sobre ella, ya sea estructurada o no estructurada, en movimiento o en reposo, en entornos distribuidos sin necesidad de consolidación. Las capacidades de catálogo y metadatos facilitan aún más la búsqueda y la curaduría en esos entornos, lo que garantiza que los agentes de IA siempre tengan a su alcance los datos adecuados.
OpenRAG en watsonx.data es una solución integral para convertir datos empresariales no estructurados en conocimiento que los sistemas de IA puedan utilizar. Al reunir Docling para el procesamiento de documentos, OpenSearch para la recuperación híbrida y Langflow para la orquestación agéntica, transforma los documentos sin procesar en el contexto confiable que necesitan los agentes, reuniendo la información correcta para cada tarea, aplicando el razonamiento entre fuentes y fundamentando las respuestas en la forma en que opera realmente el negocio. El resultado son respuestas más precisas, un tiempo de creación de valor más rápido e IA basada en el activo más valioso de la empresa: sus datos
La plataforma de transmisión de datos y Real-Time Context Engine de Confluent transforman continuamente los flujos de datos empresariales en un contexto estructurado y preparados para la IA que se expone a agentes o aplicaciones a través del protocolo de contexto de modelo (MCP). Esto sustituye la infraestructura personalizada, que los equipos suelen construir para conectar datos en streaming e IA, por un servicio totalmente gestionado que incluye autenticación integrada, control de acceso basado en roles, registro de auditorías y gobernanza. Los sistemas de IA se vuelven impulsados por eventos, razonando sobre datos que reflejan el estado actual del negocio, no sobre instantáneas que pueden estar ya desactualizadas.
Esto reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para preparar los datos para la IA y ayuda a garantizar que las decisiones reflejen la situación actual de la empresa.
Para que la IA actúe correctamente, necesita interpretar los datos en función de cómo el negocio los define y gobierna, no solo recuperarlos. El contexto en tiempo real para IA aplica definiciones compartidas, señales de calidad de datos, linaje y gobernanza en el momento en que los sistemas razonan o actúan. Esto mantiene los resultados alineados con definiciones coherentes, aplica políticas y refleja cómo opera realmente el negocio. Cuando las cuatro capacidades funcionan conjuntamente en tiempo de ejecución, los sistemas de IA obtienen una visión más completa y actualizada de los datos de la empresa.
Imaginemos un sistema de IA encargado de gestionar las excepciones en la cadena de suministro. Para funcionar correctamente, el sistema debe comprender cómo se definen los niveles de inventario en los distintos sistemas, aplicar las reglas de negocio para establecer prioridades, respetar las políticas de gobernanza y responder a las interrupciones a medida que se produzcan.
Con contexto en tiempo real, el sistema razona sobre datos federados utilizando definiciones compartidas, aplica políticas en tiempo de ejecución e incorpora señales en vivo, como retrasos en los envíos o cambios en la demanda. Las decisiones reflejan las condiciones actuales y la intención empresarial, lo que reduce la validación manual y permite una respuesta más rápida y confiable cuando cambian las condiciones.
Los datos empresariales abarcan nubes, sistemas on-prem, aplicaciones SaaS y bases de datos operativas, determinados por años de inversión y regulación. Los enfoques que dependen de la centralización de los datos a menudo introducen costos, complejidad y retrasos, y no abordan el desafío de interpretar los datos de manera coherente en todos los sistemas.
El contexto de watsonx.data integra el acceso a los datos, la transmisión en tiempo real, la comprensión semántica y la gobernanza en un único sistema. Esto permite que el contexto empresarial se aplique de manera coherente en todos los entornos mientras se trabaja con los datos donde residen.
Como resultado, las organizaciones pueden enfocarse en usar los datos de manera efectiva, con un significado coherente, la aplicación de políticas y la concientización del estado actual integrados en la forma en que operan los sistemas.
A medida que los sistemas de IA asumen más responsabilidad dentro de los procesos de actividad principal, las expectativas cambian. Los sistemas ya no solo generan respuestas, sino que se espera que seleccionen los datos correctos, los interpreten correctamente y determinen si una medida es apropiada antes de tomarla.
Esta base también respalda un enfoque más agéntico para la gestión de datos. Dentro de watsonx.data, IBM ahora ofrece capacidades agénticas en integración, inteligencia y gestión de datos, con agentes, habilidades y herramientas especialmente diseñados para ingeniería de datos, linaje, calidad y operaciones. Tareas como la integración, la corrección, el análisis de linaje y el enrutamiento de cargas de trabajo pueden automatizarse para que los usuarios de los datos no solo los interpreten correctamente, sino que también actúen en consecuencia. El resultado es un cambio de la interpretación a la ejecución, dentro del mismo flujo, sin necesidad de intervención manual en cada paso.
El contexto en tiempo real para la IA es lo que hace que ese cambio sea confiable. Brinda a los sistemas la información que necesitan para actuar dentro de las limitaciones del negocio, ir más allá de los casos de uso aislados y comenzar a operar la IA de manera amplia en toda la empresa.