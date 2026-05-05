Contexto en tiempo real para la IA en entornos híbridos

A medida que los sistemas de IA se mueven más cerca de la ejecución en los procesos de actividad principal, las expectativas que se les imponen cambian. Las decisiones deben reflejar datos actuales, precisos y gobernados, sin depender de la validación manual.

Para resolver esto, IBM ofrece un contexto en tiempo real único para la IA: una comprensión compartida y gobernada de los datos empresariales actualizados, incluido su significado, con políticas de acceso aplicadas dinámicamente en el momento en que los sistemas de IA razonan o actúan. Esta capacidad ahora está disponible a través de Context en watsonx.data, junto con Real-Time Context Engine de Confluent, que abarca entornos híbridos y está respaldado por tecnologías abiertas e interoperables e inteligencia de datos gobernada.

Con la incorporación de la transmisión en tiempo real de Confluent y las capacidades agénticas dentro de watsonx.data intelligence, watsonx.data evoluciona de un lakehouse híbrido y abierto a una plataforma para ofrecer contexto en patrimonios de datos distribuidos. Brinda a los sistemas de IA una forma coherente de trabajar con los datos empresariales tal como existen en toda la empresa, conectando datos, significado, gobernanza y señales en tiempo real para que los sistemas puedan operar con una comprensión más clara de lo que está sucediendo.