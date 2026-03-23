Regístrese para participar

Seminario web el 28 de abril de 2026 a las 10 a. m. ET.

“¿Cómo es el éxito en este momento?” Esta es la pregunta que más escuchamos de los líderes de datos. Con el avance de la IA, la necesidad de reforzar las bases de datos y moverse más rápido nunca ha sido tan acuciante.



Para obtener una visión clara de lo que está sucediendo dentro de las organizaciones de datos, encuestamos a 1700 directores de datos de todas las industrias. Compartieron sus mayores desafíos, las áreas en las que el progreso es real y qué están haciendo de manera diferente los directores con mejor rendimiento.



En este seminario web, cubriremos las 3 prioridades principales en las que se están enfocando los líderes de datos exitosos, los ejemplos de clientes detrás de ellos y los pasos que puede tomar ahora para avanzar en su propia estrategia de datos preparados para la IA. Aprenderá cómo:

Mejorar el acceso en tiempo real a datos de alta calidad

Crear una gobernanza escalable



Formar un equipo de datos que impulse los resultados



Acompáñenos el 28 de abril a las 10 a. m. ET y llévese una estrategia de datos construida para potenciar la IA a escala.