La esperanza no es una estrategia: siete principios de ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE)

Al igual que con muchos otros elementos de la tecnología moderna, el objetivo de incorporar la automatización en un flujo de trabajo es liberar a los ingenieros de tener que lidiar con tareas repetitivas que no agregan valor. Con el tiempo libre recientemente ampliado, los ingenieros pueden trabajar en tareas que la automatización no puede completar: creación, ideación, orientación a gran escala y más.

La automatización puede ser especialmente valiosa para los siguientes objetivos:

Coherencia: la desventaja de las tareas manuales repetitivas no es solo que pueden ser aburridas y pueden quitarle tiempo a acciones más valiosas. Si esas tareas, como la creación de cuentas de usuario, se realizan mediante herramientas de automatización, los errores y las incoherencias pueden eliminarse casi por completo. Un nuevo empleado puede hacer las cosas de manera diferente a uno antiguo; un usuario podría ingresar accidentalmente un valor en el campo incorrecto. Un proceso automatizado (generalmente) no lo hará.

Escalabilidad: la escalabilidad es un beneficio importante a largo plazo de la automatización. Tomemos nuestro ejemplo anterior de creación de cuentas de usuario. Si la creación de cuentas aumenta exponencialmente, la carga de trabajo para el humano responsable de la configuración de la cuenta también aumenta exponencialmente, alejando a este empleado de otros aspectos del trabajo, potencialmente más valiosos. Un sistema automatizado no tendrá este problema.

Velocidad: Ciertas tareas, como encontrar y corregir errores en el código, pueden llevar mucho tiempo a un humano. Los sistemas de software automatizados tienen la capacidad de monitorear grandes cantidades de datos y, a menudo, pueden detectar errores más rápido que los humanos a través del reconocimiento avanzado de patrones y otras herramientas. Los arreglos se pueden aplicar con la misma rapidez, a menudo sin ninguna participación humana.

Por supuesto, también existen peligros que acechan a cualquier proceso de automatización. Estas incluyen:

Costos iniciales: las automatizaciones deben crearse antes de poder desplegarse. Esto puede requerir una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo e incluso costos de hardware. El valor de la automatización debe considerarse como un equilibrio entre el esfuerzo para crearla y los recursos reales que ahorrará una vez lanzada.

Mantenimiento: puede parecer que las tareas automatizadas pueden ejecutarse para siempre, pero a menudo no es así. El código de automatización debe mantenerse actualizado y sincronizado con otros códigos y actualizaciones del sistema. Si se agregan nuevas características, es posible que el código de Automatización también deba actualizarse mediante la intervención humana para incluir nuevas acciones o evitar errores.

La inteligencia artificial ofrece algunas posibilidades nuevas y emocionantes para la ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE), más obviamente en el ámbito de la Automatización. Teóricamente, tanto los costos iniciales como el mantenimiento pueden ser modulados por nuevos modelos de IA. Dicho esto, la IA también trae nuevos puntos débiles potenciales: alucinación, seguridad y privacidad, sobre todo.