Cómo elegir el mejor software de gestión de activos empresariales

Las grandes organizaciones se componen de muchos activos que requieren monitoreo continuo para garantizar una productividad óptima. Los activos de una empresa pueden ser miles de kilómetros de cableado eléctrico, mientras que los de otra pueden ser equipamientos de fabricación o almacenes. En cualquier caso, las grandes organizaciones pueden beneficiarse del software de gestión de activos empresariales (EAM) para gestionar todo el material físico que posee la empresa. Si bien hay muchos productos de EAM en el mercado, este artículo lo ayudará a hacer las preguntas correctas para encontrar el más adecuado para su organización.

Los sistemas de EAM son una combinación de analytics avanzados, herramientas de gestión y servicios que trabajan juntos para mantener (o controlar) el rendimiento de los activos operativos. Los sistemas de EAM optimizan la calidad y la utilización de los activos físicos a lo largo de su ciclo de vida, aumentan el tiempo de actividad productivo y reducen los costos operativos.

El software de EAM proporciona una visión consolidada de los activos de la empresa, con información útil sobre su rendimiento. Estas plataformas pueden ingerir una gran cantidad de datos de muchas fuentes y utilizarlos para ayudarle a identificar fortalezas y debilidades dentro de una empresa grande y compleja.

Los sistemas de gestión de activos empresariales pueden ayudar a gestionar funciones como la gestión del trabajo, el mantenimiento de activos, la planificación y programación, la gestión de cadena de suministro y las iniciativas medioambientales, de salud y seguridad (EHS). La EAM puede mejorar la productividad de los empleados centralizando la información de los activos e identificando los problemas antes de que ocurran para resolverlos en tiempo real. El análisis de los datos obtenidos a través de este software puede ayudarle a identificar redundancias para consolidar los flujos de trabajo. 

Ya sea que se ocupe de logística, cadenas de suministro, auditorías, gestión de servicios de TI, operaciones de mantenimiento, gestión de personal o incluso programas de bienestar, una solución integral de gestión de activos puede fortalecer las funciones empresariales, mejorar la calidad y la eficiencia y, en última instancia, aumentar las ganancias.

Casos de uso para la gestión de activos empresariales (EAM)

En todas las industrias con un uso intensivo de activos, las empresas se enfrentan al desafío de cómo maximizar el valor de los activos a lo largo de su ciclo de vida. El software de EAM suele estar compuesto por muchos módulos que abordan una variedad de casos de uso relacionados con activos. Estos son algunos de los más comunes:

  1. Inventario completo de activos: cree un catálogo completo de activos críticos dentro de su organización que se puedan mantener fácilmente centrándose en detalles específicos dentro de los datos, como ubicación, condición, historial de mantenimiento y documentación asociada. Una base de datos centralizada de activos permite una mayor visibilidad y control sobre los activos.
  2. Mantenimiento preventivo: implemente un programa de mantenimiento preventivo para realizar inspecciones, servicios y reparaciones regulares. El mantenimiento programado puede evitar averías inesperadas, prolongar la vida útil de los activos y mejorar la confiabilidad general. Utilice el software de EAM para mantener bajos los costos de mantenimiento, y programar y realizar un seguimiento de las actividades de mantenimiento de manera eficiente.
  3. Monitoreo de condiciones: utilice técnicas de monitoreo de condiciones para recopilar datos en tiempo real sobre el rendimiento de los activos. Monitoree parámetros como temperatura, vibración y consumo energético para detectar señales tempranas de posibles fallas. El análisis de estos datos puede ayudar a identificar las necesidades de mantenimiento y optimizar el rendimiento de los activos.
  4. Gestión de órdenes de trabajo: implemente un sistema de gestión de órdenes de trabajo para rastrear activos y priorizar tareas de mantenimiento. El software de EAM puede automatizar la creación de órdenes de trabajo, asignar tareas a los técnicos, realizar un seguimiento del progreso y mantener un historial del trabajo completado. La gestión eficiente de las órdenes de trabajo garantiza reparaciones oportunas y reduce el tiempo de inactividad.
  5. Seguimiento de activos: utilice tecnologías de seguimiento de activos, como códigos de barras o etiquetas RFID, para supervisar el movimiento y la ubicación de los activos. Esto ayuda a identificar los activos, reducir pérdidas o robos y optimizar el uso de los activos. El software de EAM puede integrarse con sistemas de seguimiento para proporcionar visibilidad en tiempo real del paradero de los activos.
  6. Gestión de repuestos: optimice la gestión del inventario de repuestos para garantizar su disponibilidad y minimizar los costos. El software de EAM puede ayudar a rastrear el uso de piezas de repuesto, reordenar piezas y automatizar la reposición de inventario. La gestión eficaz de las piezas de repuesto evita los desabastecimientos y reduce el exceso de inventario.
  7. Análisis del rendimiento de los activos: aproveche las capacidades analíticas del software EAM para analizar los datos de rendimiento de los activos, identificar tendencias y tomar decisiones informadas. El análisis de las métricas de rendimiento de los activos ayuda a optimizar los programas de mantenimiento, identificar oportunidades de mejora de los activos e impulsar la eficiencia operativa general.
  8. Cumplimiento normativo: garantice el cumplimiento de las regulaciones y normas pertinentes para la gestión de activos en su industria. El software de EAM puede ayudar a rastrear y gestionar los requisitos de cumplimiento, como inspecciones, certificaciones y protocolos de seguridad. El cumplimiento minimiza los riesgos legales y garantiza la integridad de los activos.
  9. Gestión del ciclo de vida de los activos: gestione los activos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su adquisición hasta su eliminación. Implemente un enfoque estructurado para las adquisiciones, utilización, planificación de mantenimiento y retiro. El software de EAM proporciona visibilidad de todo el ciclo de vida de los activos, lo que permite una mejor toma de decisiones y optimización de costos.
  10. Integración con otros sistemas: integre su software de EAM con otros sistemas SaaS y activos de TI, como la integración de recursos empresariales, la gestión de relaciones con los clientes y los sistemas de gestión financiera. Esta integración permite un intercambio de datos fluido, mejora la eficiencia funcional y ofrece una visión integral de la información relacionada con los activos.
En qué fijarse

Identificar el mejor software de EAM implica una serie de variables. Estas son las características clave que debe buscar:

  • Funcionalidad y características: una solución de EAM debe ser una verdadera solución integral, lo que significa que le brinda la capacidad de supervisar y controlar la confiabilidad, la calidad y el rendimiento de los activos en toda la organización. Todo debe poder verse desde un único punto de vista. Una vez que el ciclo de vida de los activos se puede gestionar desde un hub centralizado, se pueden integrar los datos de los activos con los procesos de mantenimiento para predecir y modelar el comportamiento de los activos desde su concepción hasta su depreciación y sustitución, lo que facilita el establecimiento y el cumplimiento de los KPI.
  • Integración perfecta: una buena plataforma de EAM debe integrarse con los sistemas empresariales existentes, como ERP, SCADA, sistemas financieros, sistemas de gestión de mantenimiento computarizados (CMMS) y plataformas de Internet de las cosas (IoT). La integración facilita el intercambio de datos, la automatización y la optimización de los procesos empresariales.
  • Escalable: el software de EAM debe ser personalizable, adaptándose a medida que sus operaciones crecen en tamaño y complejidad, ofreciendo configuraciones para diferentes casos de uso.
  • Capacidad de IA: debe incluir un conjunto sólido de capacidades de inteligencia artificial (IA), para que pueda maximizar el analytics de datos e identificar rápidamente áreas donde pequeños cambios pueden tener grandes resultados.
  • Fácil de usar: una solución de EAM es tan buena como la capacidad del usuario para comprender su funcionalidad. Considere quién utilizará el software a diario. Deberá buscar un software que se caracterice por interfaces intuitivas para que los usuarios con diversas aptitudes técnicas puedan aprovechar al máximo su funcionalidad, con informes, paneles y visualizaciones predefinidos. Una aplicación móvil sencilla es una característica clave, que permite a los técnicos realizar el servicio de campo utilizando dispositivos móviles inteligentes para acceder a los datos de activos en tiempo real.
  • Servicio sólido: a la escala de la gran organización, no solo está comprando un producto listo para usar. Los mejores proveedores guiarán su implementación y adaptarán la solución a sus necesidades. Busque socios con amplia experiencia en su industria y un buen historial de servicio práctico, con software caracterizado por el desarrollo continuo de productos, actualizaciones periódicas y una comunidad de usuarios sólida.

Conozca IBM Maximo

IBM Maximo Application Suite es una plataforma integrada de gestión de activos basada en la nube que optimiza el rendimiento, ayuda a prolongar la vida útil de los activos y reduce el tiempo de inactividad. Además, se integra con aplicaciones empresariales populares como el software EAM, APM y CMMS para compartir datos y mejorar los flujos de trabajo.

IBM Maximo cuenta con sólidas capacidades de gestión de activos, EAM móvil, mantenimiento predictivo, monitoreo remoto e inspección visual. Permite a los usuarios optimizar los procedimientos mientras controla varios entornos, escalabilidad con aplicaciones adicionales y la flexibilidad de pagar solo por lo que necesita.

Para obtener más información, agende una demostración en vivo con un experto de IBM https://www.ibm.com/account/reg/mx-es/signup?formid=DEMO-maximo

Autor

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think
