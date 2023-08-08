Cómo elegir el mejor software de gestión de activos empresariales

Las grandes organizaciones se componen de muchos activos que requieren monitoreo continuo para garantizar una productividad óptima. Los activos de una empresa pueden ser miles de kilómetros de cableado eléctrico, mientras que los de otra pueden ser equipamientos de fabricación o almacenes. En cualquier caso, las grandes organizaciones pueden beneficiarse del software de gestión de activos empresariales (EAM) para gestionar todo el material físico que posee la empresa. Si bien hay muchos productos de EAM en el mercado, este artículo lo ayudará a hacer las preguntas correctas para encontrar el más adecuado para su organización.

Los sistemas de EAM son una combinación de analytics avanzados, herramientas de gestión y servicios que trabajan juntos para mantener (o controlar) el rendimiento de los activos operativos. Los sistemas de EAM optimizan la calidad y la utilización de los activos físicos a lo largo de su ciclo de vida, aumentan el tiempo de actividad productivo y reducen los costos operativos.

El software de EAM proporciona una visión consolidada de los activos de la empresa, con información útil sobre su rendimiento. Estas plataformas pueden ingerir una gran cantidad de datos de muchas fuentes y utilizarlos para ayudarle a identificar fortalezas y debilidades dentro de una empresa grande y compleja.

Los sistemas de gestión de activos empresariales pueden ayudar a gestionar funciones como la gestión del trabajo, el mantenimiento de activos, la planificación y programación, la gestión de cadena de suministro y las iniciativas medioambientales, de salud y seguridad (EHS). La EAM puede mejorar la productividad de los empleados centralizando la información de los activos e identificando los problemas antes de que ocurran para resolverlos en tiempo real. El análisis de los datos obtenidos a través de este software puede ayudarle a identificar redundancias para consolidar los flujos de trabajo.

Ya sea que se ocupe de logística, cadenas de suministro, auditorías, gestión de servicios de TI, operaciones de mantenimiento, gestión de personal o incluso programas de bienestar, una solución integral de gestión de activos puede fortalecer las funciones empresariales, mejorar la calidad y la eficiencia y, en última instancia, aumentar las ganancias.