Cómo elegir el mejor software de gestión de activos empresariales

Las grandes organizaciones se componen de muchos activos que requieren monitoreo continuo para garantizar una productividad óptima. Los activos de una empresa pueden ser miles de kilómetros de cableado eléctrico, mientras que los de otra pueden ser equipamientos de fabricación o almacenes. En cualquier caso, las grandes organizaciones pueden beneficiarse del software de gestión de activos empresariales (EAM) para gestionar todo el material físico que posee la empresa. Si bien hay muchos productos de EAM en el mercado, este artículo lo ayudará a hacer las preguntas correctas para encontrar el más adecuado para su organización.
Los sistemas de EAM son una combinación de analytics avanzados, herramientas de gestión y servicios que trabajan juntos para mantener (o controlar) el rendimiento de los activos operativos. Los sistemas de EAM optimizan la calidad y la utilización de los activos físicos a lo largo de su ciclo de vida, aumentan el tiempo de actividad productivo y reducen los costos operativos.
El software de EAM proporciona una visión consolidada de los activos de la empresa, con información útil sobre su rendimiento. Estas plataformas pueden ingerir una gran cantidad de datos de muchas fuentes y utilizarlos para ayudarle a identificar fortalezas y debilidades dentro de una empresa grande y compleja.
Los sistemas de gestión de activos empresariales pueden ayudar a gestionar funciones como la gestión del trabajo, el mantenimiento de activos, la planificación y programación, la gestión de cadena de suministro y las iniciativas medioambientales, de salud y seguridad (EHS). La EAM puede mejorar la productividad de los empleados centralizando la información de los activos e identificando los problemas antes de que ocurran para resolverlos en tiempo real. El análisis de los datos obtenidos a través de este software puede ayudarle a identificar redundancias para consolidar los flujos de trabajo.
Ya sea que se ocupe de logística, cadenas de suministro, auditorías, gestión de servicios de TI, operaciones de mantenimiento, gestión de personal o incluso programas de bienestar, una solución integral de gestión de activos puede fortalecer las funciones empresariales, mejorar la calidad y la eficiencia y, en última instancia, aumentar las ganancias.
En todas las industrias con un uso intensivo de activos, las empresas se enfrentan al desafío de cómo maximizar el valor de los activos a lo largo de su ciclo de vida. El software de EAM suele estar compuesto por muchos módulos que abordan una variedad de casos de uso relacionados con activos. Estos son algunos de los más comunes:
Identificar el mejor software de EAM implica una serie de variables. Estas son las características clave que debe buscar:
IBM Maximo Application Suite es una plataforma integrada de gestión de activos basada en la nube que optimiza el rendimiento, ayuda a prolongar la vida útil de los activos y reduce el tiempo de inactividad. Además, se integra con aplicaciones empresariales populares como el software EAM, APM y CMMS para compartir datos y mejorar los flujos de trabajo.
IBM Maximo cuenta con sólidas capacidades de gestión de activos, EAM móvil, mantenimiento predictivo, monitoreo remoto e inspección visual. Permite a los usuarios optimizar los procedimientos mientras controla varios entornos, escalabilidad con aplicaciones adicionales y la flexibilidad de pagar solo por lo que necesita.
