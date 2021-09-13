Los seguros son una industria de 1.2 billones de dólares solo en Estados Unidos, que emplea a 2.9 millones de personas.

Históricamente, la industria de seguros no ha sentido los efectos de la disrupción digital, debido a un estricto entorno regulatorio, la escala requerida para crear una cartera de riesgos y el tiempo necesario para establecer la confianza con los clientes. Pero en una encuesta reciente del IBM Institute for Business Value (IBV), los ejecutivos de seguros identificaron las fuerzas cambiantes del mercado (como el aumento de la competencia y los cambios en las preferencias de los clientes) como el principal controlador que afecta a su empresa.

La función central de la industria de seguros, la administración de riesgos, se ha vuelto más compleja a medida que los datos de los clientes continúan componiéndose. Las compañías de seguros recopilan datos dispersos en unidades de negocio aisladas en papel o en diversos formatos digitales no estructurados. En este entorno rico en datos, los trabajadores de subscripción y gestión de reclamaciones no tienen acceso inmediato a la información necesaria para la toma de decisiones internas y externas informadas, lo que lleva al agotamiento y a errores costosos.

De hecho, los trabajadores del conocimiento dedican el 30 % de su tiempo a encontrar la información necesaria para completar su trabajo. Debido al volumen y la complejidad de los datos no estructurados, el análisis manual resulta tedioso, lento y costoso. Esta desconexión de la información hace que mantener el cumplimiento de normas, evitar multas y preservar la reputación de la marca sea aún más difícil para las compañías de seguros en un entorno regulatorio en constante cambio.

En el sector de los seguros, los procesos manuales simplemente no pueden adaptarse al alcance y la velocidad del crecimiento empresarial. Por lo tanto, para mejorar sus estrategias de gestión del conocimiento y procesamiento de datos masivos, las aseguradoras están implementando la inteligencia artificial (IA) en todas sus operaciones con el fin de crear experiencias mejores y personalizadas para sus empleados y clientes.

La IA es el futuro del seguro: evaluación de riesgos más inteligente, operaciones más inteligentes

En los próximos años, las soluciones de automatización e IA se implementarán en todos los dominios de la industria de seguros. Algunos proveedores de seguros capacitan a los trabajadores del conocimiento para tomar mejores y más rápidas decisiones basadas en datos mediante plataformas de analytics impulsadas por IA. Una aplicación de IA con alto retorno de la inversión (ROI), una plataforma de análisis de texto utiliza procesamiento de lenguaje natural para ayudar a mejorar la productividad de los trabajadores al revelar insights en conjuntos de datos existentes y automatizar decisiones simples o consultas de búsqueda en casi en tiempo real. Estas ganancias en eficiencia liberan a los trabajadores para que se centren en tareas más complejas y sean más receptivos, lo que se traduce en mejores experiencias del cliente y una mayor satisfacción del cliente.

Veamos cómo las plataformas de texto-analytics impulsadas por IA pueden transformar digitalmente dos casos de uso típicos para las compañías de seguros:

Suscripción

La tecnología de IA puede aumentar la eficiencia y automatizar los flujos de trabajo acelerando los procesos de subscripción, delegando tareas para atención humana, ofreciendo pólizas de seguro mejor informadas con datos y mejorando la experiencia del cliente. Con la IA, los aseguradores pueden determinar con precisión las tarifas óptimas en función de cada cliente para una gestión óptima del riesgo. Los modelos de precios basados en IA también ayudan a reducir el tiempo que se tarda en introducir nuevos marcos de precios a lo largo del ciclo de vida de la subscripción.

Los aseguradores también pueden utilizar soluciones de IA para obtener respuestas rápidas y transmitir esa información a los clientes. Por ejemplo, las compañías de seguros pueden desplegar chatbots externa e internamente para ayudar a los trabajadores del conocimiento a proporcionar rápidamente insights a través de experiencias digitales durante el proceso de evaluación. Los empleados también pueden utilizar algoritmos de machine learning para aumentar los modelos actuariales tradicionales, proporcionando una gestión de riesgos más precisa y coherente. Los trabajadores del conocimiento pueden centrarse más en tareas de "toque humano" que hacen que los clientes se sientan valorados.

Procesamiento de reclamaciones

Desde el momento en que un cliente abre un reclamo de seguro, la tecnología de IA puede agilizar el proceso administrativo a través de la automatización de procesos. Los empleados pueden utilizar soluciones de ciencia de datos e IA para analizar datos numéricos y de lenguaje natural, haciendo referencia a información relevante de pólizas de seguro, formularios de atención médica y otros documentos de entrada en el camino. La IA puede proporcionar recomendaciones perspicaces basadas en el análisis de datos de gestión de reclamaciones, ayudando a los trabajadores del conocimiento a determinar las reclamaciones elegibles y qué porcentaje de reclamaciones deben pagarse de manera constante. Estos insights aceleran enormemente la toma de decisiones , lo que puede conducir a mejores experiencias del cliente y de los empleados .

Los algoritmos de machine learning pueden detectar “banderas rojas” más fácilmente en reclamos fraudulentos y datos de administración de riesgos, lo que brinda a los trabajadores más tiempo para dedicar a casos únicos. El resultado general es que las reclamaciones de seguros de gran volumen y bajo costo, como los parabrisas rotos, se pueden resolver rápidamente, y los trabajadores del conocimiento pueden dedicar más tiempo a reclamaciones más complejas y a la detección de fraudes.

El objetivo final: experiencias personalizadas centradas en el cliente con inteligencia artificial

Con soluciones de IA, las aseguradoras pueden obtener una vista única del cliente casi en tiempo real. Si bien los datos de los clientes existen en muchos sistemas tradicionales y aislados, una arquitectura modernizada infundida con IA puede unificar conjuntos de datos y recopilar insights de varios documentos para que los insights sean fácilmente accesibles para cualquier persona a lo largo del ciclo de vida de procesamiento de reclamaciones o suscripción.

Esta transparencia crea una oportunidad para que las aseguradoras ofrezcan recorridos centrados en el cliente. Con la IA, los suscriptores, los equipos de procesamiento de reclamaciones y los agentes de seguros tienen acceso a insights más profundos sobre las circunstancias y preferencias de vida específicas de cada cliente, por lo que cada punto de contacto en el ciclo de vida del cliente se convierte en una oportunidad para proporcionar anuncios altamente personalizados y recomendaciones de pólizas, cotizaciones y más. .

Al integrar completamente las soluciones de IA en sus modelos de negocio y operaciones, las aseguradoras pueden empoderar a los trabajadores del conocimiento con la información que necesitan para reforzar las relaciones existentes con los clientes y llevar la experiencia del cliente al siguiente nivel.

Las aseguradoras institucionales ya cuentan con la confianza y la escala de larga data que les valieron el negocio actual. Si pueden integrar rápidamente la IA y otras nuevas tecnologías en todas sus operaciones, especialmente para aumentar las capacidades de los trabajadores del conocimiento, podrán enfrentar las incertidumbres actuales y competir con las amenazas provenientes de las empresas emergentes de "insurtech" y otros nuevos participantes en el mercado.

